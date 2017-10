Joven rescatada en la cordillera de Machalí: “No estábamos perdidos, estábamos encerrados”

-Los tres rescatados poseen experiencia en la montaña, por lo que decidieron no arriesgarse, refugiarse con el equipo técnico adecuado, y esperar el rescate. Todos se encuentran en buenas condiciones de salud.

Fernando Ávila Figueroa

Luego de ser evaluados en el Hospital Regional Rancagua, los tres excursionistas que se habían extraviado en la alta cordillera de Machalí conversaron con la prensa, donde quedó en evidencia su buen estado de salud. Fue así como María Cristina Ferrer Tagle sostuvo que el domingo a eso de las 09:00 de la noche, llegaron al fondo del valle por el que pretendían descender, sin embargo, se dieron cuenta que el terreno tenía pendiente, con roca y erosión, por lo que las probabilidades de accidente eran altas.

Todos estaban bien, con comida y equipamiento, por lo que decidieron esperar la luz del día para buscar una mejor ruta con el equipamiento técnico que llevaban. Con luz día se dieron cuenta que era imposible bajar, así como devolverse también era difícil, momento en que vieron una avioneta, la que nos los divisó.

Fue ahí cuando decidieron no arriesgarse y esperar el rescate, ya que apreciaban el vuelo de helicópteros, ubicando un lugar más seguro, esto debido a que el viento que existía hacía complicado un rescate el día lunes, específicamente que la aeronave se aproximara hacia el farellón en el que estaban. Fue el martes por la mañana el día en que los encontraron, divisándolos dos amigos de ellos.

Según María Cristina, la preocupación que tenían no pasó por el lugar donde estaban, ya que lo que les preocupaba era faltar a sus trabajos, y no poder avisar a sus familiares que estaban bien, y juntos. “Teníamos de todo para estar aquí una semana si es necesario”, dijo María Cristina, quien agregó que antes de subir dejaron un aviso de salida por la ruta escogida, conocían el sector, creyendo que lo único que faltó fue una pistola con algún tipo de fuego artificial para ser activada al momento del rescate. “Desde pequeños habíamos ido al sector y lo conocíamos, sabíamos en que valle estábamos, no estábamos perdidos, estábamos encerrados”, dijo la joven.

Por su parte, Agustín Ferrer, otro de los rescatados, adujo que practican desde el 2008 este deporte, por lo que conocen sus límites y hasta donde podían transitar seguros. Destacó la experiencia que poseen y los lugares por donde podían transitar de manera segura, decidiendo esperar la ayuda externa. Añadió que al ver los helicópteros pudieron percatarse que el rescate era evidente, pero el nervio continuaba hasta que no pisaran tierra segura.

Para Ignacio Denegri Oxley, mantenían comida para un día extra, vale decir ayer martes se acababa el alimento, lo que podría haber complicado su situación. Destacó la calma que tuvieron en todo momento, lo que se suma al alivio cuando se dieron cuenta que se estaba trabajando en el rescate. El joven indicó que el trabajo de planificación incluía llevar un saco especial para la alta montaña que resiste bajas temperaturas, sumado a la experiencia de poder armar una especie de terraza para protegerse de la noche.

Tras la evaluación médica, el coronel de Carabineros, Juan Baeza, indicó que se desplegaron todos los medios humanos y logísticos para rescatar a los jóvenes, utilizando a personal especializado más el apoyo de una aeronave de la institución que culminó con el traslado de los jóvenes que estaban en buenas condiciones, buen estado de salud que se debió principalmente por la experiencia que poseen en este tipo de deporte.