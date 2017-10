Tres innovadoras propuestas de seguridad comienzan su fase de pruebas en Rancagua

Las iniciativas corresponden a la implementación de sistemas de iluminación sustentable, el denominado “Proyecto Jaba” y “Minga cabaret social”.



En Rancagua se están realizando las pruebas iniciales de tres iniciativas que fueron pre- seleccionadas en el Concurso de Innovación Pública Impacta Seguridad, que organizó el Laboratorio de Gobierno junto al Ministerio del Interior. El objetivo de este concurso es encontrar ideas que respondan a los desafíos que el país enfrenta en materia de seguridad ciudadana. En una primera etapa se recibieron 201 ideas de distintos lugares de Chile; seleccionándose 40 iniciativas y después 20 ideas, de las cuales 3 se están aplicando en la capital regional de O’Higgins, eso sí, en carácter de proyecto piloto.

Una de esas ideas corresponde a “Acabando con la pobreza energética. Implementación de sistemas de iluminación sustentable para comunidades en riesgo social”, a cargo de la organización Litro de Luz Chile. Dicha iniciativa consiste en integrar a la comunidad en la implementación de sistemas de iluminación sustentable para áreas comunes. El viernes último, desde las 9 a las 15 horas, se desarrolló en el sector de la multicancha del Parque Koke el taller de elaboración de luminarias solares con materiales reciclables (botellas plásticas). En la jornada participaron dirigentes de la junta de vecinos del sector y la comunidad. Las luminarias elaboradas (un total de 5) fueron instaladas por la comunidad en un área del pulmón verde, ubicada entre Calle A con Central, en un sector de juegos infantiles donde había nula visibilidad en los horarios nocturnos.

Una segunda iniciativa, a cargo de Coplanar Arquitectos Limitada, es el Proyecto JABA, una herramienta metodológica para apoyar procesos de participación ciudadana en el área del diseño de espacios públicos. A partir de los principios del urbanismo táctico (intervenciones baratas de alto impacto), el objetivo principal de JABA es facilitar el proceso de diseño a los ciudadanos que buscan mejorar su entorno. Esta iniciativa se llevó a cabo a través de un pilotaje el martes 17 de octubre, a las 19 horas, en Barrio El Tenis, con la directiva y vecinos del sector, y el miércoles 18, a las 19 horas, con directiva y vecinos de Villa Los Pinares.



PROYECTO MINGA CABARET SOCIAL

La tercera iniciativa correspondió a “Minga Cabaret Social”, que busca incentivar la co-creación en comunidad, a través de talleres de Stand Up en base a conflictos vecinales.

El domingo 22 de octubre, en población Héctor Olivares, se realizó el piloto de ese proyecto, que contó con la participación del conocido comediante Jorge Alís. La actividad fue coordinada por el equipo de Senda Previene Rancagua y el CDC de la Municipalidad de Rancagua.

Samuel Villablanca, coordinador de Senda Previene, señaló que participaron unos 80 vecinos y que la comunidad se involucró activamente. “Los niños y sus familias pudieron disfrutar de un taller de stand up y puestos de venta de alimentos, ropa y mucho más en plena avenida principal del sector. La actividad estuvo marcada por el humor y risas de los participantes, los cuales pudieron mirar sus conflictos vecinales desde el arte del Stand UP. Esta actividad fue el espectáculo de cierre de los distintos talleres participativos desarrollados en conjunto con la comunidad durante del mes de octubre”.

La aplicación de las iniciativas en carácter de piloto se está desarrollando en coordinación con el Departamento de Seguridad Pública del municipio de Rancagua. El jefe de dicho departamento, Juan Carlos Abud, indicó que “el fondo Impacta, a nivel nacional movilizó el talento de más de 700 emprendedores en torno a problemáticas de seguridad ciudadana”. Agregó que los resultados de este concurso se darán a conocer este jueves 26 de octubre en la Plaza de la Constitución, en Santiago, donde se realizará una exposición con los 20 equipos finalistas. La muestra estará abierta al público, que podrá conocer las mejores soluciones para contribuir a mejorar la seguridad en los barrios. Los seis equipos ganadores ejecutarán el pilotaje de sus proyectos en las comunas de Rancagua, Huechuraba, Lo Barnechea, Pudahuel, Valparaíso y Coquimbo.