EDITORIAL: 3 x1 como síntoma de centralismo

Este editorial lo hemos escrito ya muchas veces, y lo seguiremos haciendo en la medida de que no se modifiquen las causas profundas de este síntoma ya que el centralismo se sigue viviendo en nuestra zona y en todas las regiones del País. Y este largo fin de semana una vez más será una prueba de ello.

Con menos parafernalia que en otras ocasiones, Autopista El Maipo anunció que para este fin de semana nuevamente se desplegará un 3×1 en la carretera, para facilitar el viaje al sur de los santiaguinos. Hasta el momento nada han dicho nuestras autoridades locales sobre esta medida, pero no nos extrañaría que hoy al menos un comunicado de prensa sea enviado para dar a conocer esta medida. Así los habitantes de la región de O’Higgins, de Valparaíso y de Coquimbo una vez más veremos extremadamente complicada nuestras posibilidades de salir en este fin de semana, ya que las medidas de en la carretera una vez más están pensadas solo para la capital.

No es materia de esta columna encontrar una solución a los problemas que presentan las carreteras en horas pic, solo es nuestra intención mostrar un síntoma de lo presente que sigue siendo el centralismo en el pensamiento de nuestras autoridades políticas, sean del signo que sean.

No hace mucho nos alegrábamos del gran paso que se había dado en descentralización con la elección directa de los Consejeros Regionales, pero lamentablemente tal como hemos advertido en diversas oportunidades se ha mantenido en el tintero la necesaria discusión sobre sus atribuciones y menos se ha pensado alguna campaña educativa para explicar al electorado cual es la función de estos consejeros y el proyecto de elección de intendentes sigue avanzando pese a que no hay nadie que diga que le gusta la formula presentada para materializar lo que es un concepto ampliamente aceptado como lo es la necesidad de que la máxima autoridad regional sea legitimada por los votos y así tenga como principal mandato defender los intereses de la región y no tenga la tensión de al mismo tiempo responder ante el poder central.

La regionalización, una verdadera regionalización no solo se construye de leyes sino también de una manera distinta de pensar.

Luis Fernando González V

sub director