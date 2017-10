“Si quieren los derechos de agua tienen que comprarlos”

En el contexto de dar a conocer los alcances de la reforma al código de aguas y la eventual concesión de los derechos, es que el representante del rubro invita a los agricultores de la Sexta Región a una nueva reunión en la comuna de San Clemente.

Por Juvenal Arancibia D.

Sin lugar a dudas que ha sido un año con mucho trabajo para los agricultores y regantes de la zona centro sur del país, y es que pese a contar con una provechosa temporada de cultivos y cosechas el gremio verde de la región mira con recelo la reforma al código de aguas que pretende traspasarle al Estado el control de los derechos del vital elemento.

Con lo anterior en mente, es que el presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de la región de O’Higgins Francisco Duboy, ha movilizado a la mayoría de los actores del rubro en una serie de intensas reuniones desde el primer semestre del 2017 con la finalidad de lograr un cambio en el proyecto que beneficie tanto al Estado como a los agricultores.

Y es que el texto original ingresado al Congreso en marzo del 2011 (Boletín N° 7543-12) proponía una serie de modificaciones a la normativa anterior que data de principios de los 80, enfocadas principalmente en un mayor regulación del mercado del agua, limitando la sobreexplotación del recurso y también dando un mayor protagonismo al Estado tanto como entregar derechos de agua en la modalidad de concesiones por 30 años y su posibilidad de renovación, como también para intervenir los derechos sin uso en manos de privados, este último punto generando el principal conflicto con los agricultores, la minería y también la generación eléctrica.

En este sentido, es que Francisco Duboy, se encuentra preparando una nueva reunión masiva a realizarse en la comuna de San Clemente, Séptima Región, esto tras realizar en la capital provincial de Colchagua una pauta con los agricultores de O’Higgins, lo que vendría como respuesta a la continuación de las intenciones por sacar adelante la reforma en el Congreso, pese a que según Duboy existió el compromiso del Ministro de Agricultura para no hacer nada hasta después de las elecciones.

En la misma línea, el presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de la región de O’Higgins, adelantó que “nosotros creemos que hay que hacer una reforma y hay cosas que mejorar en el código sin duda y están las voluntades por ambas partes pero no queremos que se cambie el tema de la propiedad del agua. Lo que está proponiendo la ley es gravísimo porque nuestras tierras pierden más de la mitad de su valor y dependeremos de un funcionario público que nos otorguen las concesiones lo que es una expropiación o una usurpación sin costo para el Estado y eso no puede ser, si quieren los derechos de agua tienen que comprarlos”.

Respecto a la reunión del 3 noviembre en la comuna de San Clemente, el representante explicó que “se explicará a todos los pequeños agricultores de la zona lo que está proponiendo el Gobierno y proponer además los cambios en que si estamos de acuerdo. Es la misma charla que hemos realizado a lo largo del país, liderada por Patricio Crespo, ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultores (SNA) y Diego Castro, abogado experto en derechos de agua”.

“Es obligación como regantes si estamos preocupados de nuestros derechos de agua y patrimonio, asistir a esta reunión, es en Talca así que creo que posible para los agricultores de la Sexta Región, asistir”, finalizó Francisco Duboy.