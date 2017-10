Según Milito su equipo aún no puede soltarse

Ricardo Obando

O’Higgins, que aún no puede salir de la última posición del torneo, no corre peligro de descender, ninguno. Este aspecto, que sí complica al rival del próximo domingo, Santiago Wanderers, fue analizado por el entrenador celestes ayer en Las Mercedes.

Según expresó, hay muchos que tienen a pensar que el equipo no gana debido a un “relajo” que existiría debido al colchón de puntos que dejó la era Arán.

En ese sentido, el director técnico Gabriel Milito, expuso que “quizás ellos estén más necesitados por el promedio del descenso, pero para nosotros va a ser una final”.

Un duelo decisivo porque, dijo, “nosotros estamos en una situación donde hoy, el promedio, no pone en riesgo nuestra continuidad en Primera, pero, tampoco nos gusta estar donde estamos”.

Es más, al comentar la pregunta respecto a la tranquilidad que existe al no caer a la B a pesar de no conseguir los resultados deseados, aseguró que “no siento que eso pase, sino estaríamos hablando de que el equipo está relajado, y eso, yo como entrenador, no lo permitiría”.

Para argumentar lo anterior, el ex defensor del Barcelona señaló que “creemos en la exigencia para crecer. Este equipo todavía no logra soltarse por la excesiva necesidad de ganar”.

De paso, comentó que ha pesar de actuar como jugador en grandes equipos, “sé lo que es jugar por la permanencia y la presión es alta”.

Para poder salir del fondo de la tabla, ocasión que podría ocurrir esta semana siempre y cuando derroten a los Caturros, comentó el DT que se necesita “tener un comportamiento y sostenerlo en el tiempo, porque, considero que lo que nos hace ganar, es la regularidad en el juego. Tenemos pasajes buenos, y otros donde caemos en pozos muy profundos”.

UN PARTIDO TRASCENDENTAL

Frente a los porteños, el domingo a las 18.00 horas, los rancagüinos esperan salir victoriosos. Para Gabriel Milito, “los dos equipos tenemos necesidades por ganar, tenemos buenas intensiones, ideas similares, pero no conseguimos resultados. Para ambos será una final, y veremos quién se imponga”.

Es por ello que, cree, lo que se jugará en el estadio El Teniente, “sin duda que va a ser un partido muy trascendental para nosotros, especialmente por la necesidad que tenemos de conseguir una victoria”.

Recordemos que, en los primeros días de argentino al mando del primer equipo, O’Higgins tuvo que jugar dos encuentros por la Copa Chile frente el elenco que dirige Nicolás Córdova. En aquella ocasión, fueron los verdes los que vencieron tanto en Rancagua como en Valparaíso.

Y, si lo venidero puede ser considerado como una revancha, el DT expuso que “no es una particular contra el rival, sí cada partido es una oportunidad para mostrar una mejor versión que la anterior”.

De cara el domingo, recalcó que “lo que necesito es ver que el equipo siga evolucionando, y que con esa evolución llegue el resultado”, números que aún no llegan a ser positivos a pesar de mostrar méritos para hacerlo.

CANTERANOS Y EL DIBUJO

En casi todas sus oncenas titulares, lo mismo con las modificaciones que se han realizado, Milito ha utilizado a jugadores de casa por sobre algunos refuerzos como Lautaro Comas y Mauro Visaguirre, quienes han visto escasos minutos, y ninguno en caso de este último.

Respecto a este aspecto, el DT apunto que los jóvenes del plantel “tienen condiciones para poder jugar, por eso los ponemos. Y es una cuestión de elegir”.

Con ello, recalcó, a los canteranos del plantel “le vemos potencial en el presente, y un mejor futuro, por eso los incluimos dentro del equipo”.

Finalmente, respecto al dibujo, la fórmula aplicada en la Universidad de Concepción dejó buenas sensaciones, especialmente por tener a dos “tanques” en ofensiva, como han calificado a Calandria y Gotti.

“Nos gusta la idea de jugar con dos delanteros, pero, para eso, tenemos que jugar con línea de tres (en defensa), ya que le damos mucha importancia a los del medio”, apuntó el estratega, indicando además que “me parece que este equipo, con Pablo y con Gustavo, tapamos mucho mejor la salida del rival”, dejando abierta la posibilidad de que se repita la dupla de ataque el próximo domingo, algo que evaluará hoy en una práctica privada que realizará en el Monasterio Celeste.