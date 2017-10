Piloto de aeronave que aterrizó de emergencia realizaba un vuelo de instrucción a un cadete

Los ocupantes, quienes no resultaron con lesiones, fueron trasladados en forma inmediata al hospital institucional en la ciudad de Santiago vía aérea, donde fueron atendidos y dados de alta.



Pasadas las horas, se comienzan a conocer algunos de talles del aterrizaje de emergencia que tuvo el viernes último una aeronave menor de la Fuerza Aérea. Cabe recordar que eran

Eran las 09:30 de la mañana aproximadamente, cuando en la comuna de Olivar se registró este hecho en un sector pedregoso de la ribera sur del rio Cachapoal, distante a unos 100 metros al poniente del By Pass, cuando por causas que se investigan, el avión de instrucción biplaza, modelo Pillan, de la Fuerza Aérea de Chile, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el lugar.

El hábil piloto, quien realizaba un vuelo de instrucción a un cadete de la escuela de aviación de dicha institución, realizó las maniobras de aterrizaje en el desolado lugar, permitiendo con ello, que no se registraran víctimas.

Los ocupantes, quienes no resultaron con lesiones, fueron trasladados en forma inmediata al hospital institucional en la ciudad de Santiago vía aérea, donde fueron atendidos y dados de alta. La aeronave en tanto, resultó milagrosamente solo con daños menores.

En el lugar se constituyó el fiscal de aviación, quien instruyó el trabajo pericial del laboratorio de criminalística de Carabineros (Labocar Rancagua), y una vez concluido este, se procedió al desarme de la aeronave, siendo trasladada vía terrestre a la capital para su estudio y así determinar las causas del hecho.