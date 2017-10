Presidente del CORE evalúa primer periodo con consejeros electos

– Fernando Verdugo habla de un Consejo más empoderado y cercano a la gente, al mismo tiempo que cree que los parlamentarios están en deuda con la regionalización y que la ley radicada hoy en el congreso no avanza en descentralizar el poder.

Estamos a poco tiempo de que se termine el periodo del primer Consejo Regional elegido democráticamente. Si bien las atribuciones del consejo –a pesar de las promesas- siguen siendo las mismas el rol del CORE al ser sus miembros ahora empoderados por los votos ciertamente ha cambiado.

De este tema, de regionalización y del rol del CORE conversamos con el presidente de este órgano colegiado Fernando Verdugo



¿Cómo fue este primer periodo de CORE electo democráticamente?

Fue un desafío mayúsculo enfrentar una elección en las condiciones que se enfrentó esa primera elección, con varias promesas de lo que iba a ser la profundización de la regionalización, con un gran desafío de explorar esa elección con estos mega distritos o agrupación de comunas, con Cachapoal II con 16 comunas. Era un salto al vacío. Donde además nos encontramos con una ley que no había cambiado en lo sustancial en torno a las atribuciones del CORE

Y que no cambió…..

Y que no cambió, estamos cerrando el periodo y no cambió. Eso sí podemos agregar como una cuestión sustantiva que la calidad de la relación con la ciudadanía mejoró.

Este actor empoderado, el nuevo Core electo, que da cuenta a la ciudanía a través del voto generó una relación distinta, mucho más horizontal, una relación mucho más clara para la ciudanía.

Antes el consejero era una especie de bandejero, como en los dúos humoristas donde uno la pone y el otro remata. Así (antes de ser electos) muchas veces los consejeros éramos bandejeros de parlamentarios, de alcaldes y concejales y éramos invisibilizados , cuando la discusión política siempre estaba radicada ahí.

Ahora tenemos un CORE que se ve, que sale en los medios y muestra su accionar….

Poco interesaba antes, pero estaba también la idea –aunque no era tan así- de que el Core refrendaba, era una especie de buzón. Tú te entendías con los intendententes y no tenías por qué hacer ningún otro tipo de razonamiento con actores políticos. Eso se estilaba

No obstante ya en el Core anterior nosotros hicimos valer nuestra posición –que por lo demás está consagrada en la Constitución- de ser Gobierno de la Región de O´Higgins. Y está vez la relación política ha sido mucho más clara, más nítida para la propia ciudadanía.

Y los consejeros al ser electos se mantienen los 4 años en su cargo, y no como otras autoridades regionales…

Ese es un mal persistente de nuestra región, donde tenemos una alta rotación de intendentes. Por suerte el último intendente se ha mantenido y eso le ha dado cierta coherencia para el final de este periodo. Pero eso tiene también un componente positivo, la ciudadanía y los propios actores regionales que tienen que ver con la inversión confían en la gestión del Consejo Regional como una institución permanente de la región, con la cual se puede discutir tener un hilo conductor.



A pesar de todo esto aún hay gente que no sabe que es el CORE y que ante estas elecciones se pregunta por qué está votando.

Hasta el día de hoy seguimos encontrando gente que no sabe lo que es el Consejo Regional, no obstante ver los efectos de la discusión y de los acuerdos a los que llega el Consejo con las diversas autoridades cuando se trata de inversión. Por ejemplo los Cesfam construidos, las pavimentaciones, las luminarias, etc.

Ya menos, pero ha costado convencer que hacer invisible al CORE es una mala política, porque en definitiva debilita la democracia regional y el conocimiento de cuáles son los actores y sus tareas.

Por ejemplo, siempre digo que hay parlamentarios que serían muy buenos CORES, porque todo lo que ofrecen no son gestionar leyes, sino actividades propias del gobierno de la región. La gente ha ido entendiendo cual es el rol de cada uno, no obstante no hemos llegado a todos lados.



En palabras simples entonces, ¿Cuál es el rol de un Consejero Regional?

En palabras simples, somos las autoridades que financian lo que otras autoridades prometen.

(risas). El gobierno de la región tiene una dinámica, está el representante de la presidencia, para poder hacer la bajada de políticas y la coordinación, y tiene un consejo que representa a la ciudanía y le ayuda entonces a través de la discusión política a afinar la puntería, respecto a qué hacer y cuando hacerlo.



¿Y fiscalizar?

Nos gustaría tener mayor poder de fiscalización, pero los parlamentarios nos siguen teniendo arrinconados con una ley muy mala. Si un intendente o intendenta se niega a entregar información, nosotros tenemos solo la capacidad que tiene cualquier ciudadano a través de la ley de trasparencia. No hay un poder de fiscalización efectivo y la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, de la cual soy miembro directivo, hemos peleado mucho esto.

La regionalización necesita mayor fiscalización, necesita mejorar los estándares de probidad y transparencia. Que la gente sepa cómo se piensa y ejecuta una inversión y tener confianza de que se ejecuta en los mejores términos posibles. . Esa es una pelea que estamos dando a nivel nacional, donde los consejeros de O´Higgins –más allá de su color político- hemos estado fuertemente involucrados.

El actual CORE,¿ hacia donde ha tratado de orientar la inversión regional?

Los 16 consejeros han impreso un sello muy ciudadano, de mucha conversación con los involucrados, de mucho estar en el territorio.

Este consejo regional se ha atrevido a dar pasos que en otras condiciones habría sido muy difícil dar, por ejemplo en materia de inversión en los Fondos de Innovación para la Competitividad (FIC) ha orientado eficazmente esos fondos y se ha hecho discusión política sobre los proyectos. Antes se recibía una cartera, poco se discutía, ahora no porque tiene que ver con fondos para mejorar las condiciones de competividad de los emprendedores. Ha sido un Core que ha logrado explorar otras inversiones que son importantes. Por ejemplo cuando se implementó en 3 regiones de Chile el programa de Sercotec “Almacenes de Chile” pensado para mejorar la competitividad de los pequeños almaceneros, la región de O´Higgins por densidad poblacional no estaba considerada. Fuimos golpeamos la puerta del ministerio y logramos poner un piloto en la región a través de poco más de 200 millones de pesos aprobados por el CORE.

También debemos destacar la territorialidad de la inversión, dando cuenta de los territorios más rezagados de la región. La inversión pública en comunidades de Navidad, Paredones, Pichilemu ha sido fuerte. Tenemos el convencimiento de que debemos apoyar más allá de los votos, Cardenal Caro tiene dos consejeros, como masa de votantes es menos densa que Rancagua, Cachapoal 2 e incluso que Colchagua. No obstante la inversión que hemos hecho es de carácter estratégico.

Sin embargo se vienen cambios. El solo hecho de que la Comisión de Gobierno del Senado haya acordado la elección del gobernado regional en 2020 hace que los próximos CORES sean electos por 3 años.

Esa es también una discusión, pero quiero hacer un acento, una vez más como frente a cada comisión que ha visto el proyecto de elección de gobernadores regionales y profundización de la regionalización, que es el título pomposo que tiene, los consejeros regionales, especialmente los de O´Higgins, hemos pedido ser escuchados para promover la visión desde el territorio y desde la experiencia concreta y Rabindranath Quintero (PS), presidente de la Comisión Mixta que ve este tema, se ha negado sistemáticamente no solo a recibirnos en audiencia en la comisión, sino también muchas veces a que entremos como oyentes.

Nosotros esperamos que el parlamento se abriera a escuchar la experiencia desde las regiones. Todavía me encuentro con parlamentarios que cuando le contamos de como fiscalizamos, y como tenemos de atadas las manos, no se convencen. Eso quiere decir entonces, que los parlamentarios a veces no tienen real claridad de cómo está estructurada la ley de regiones, y eso es grave.

La próxima elección efectivamente es posible que se a por tres años, pero también hemos logrado que entiendan que a la ciudadanía no se le cuentan cuentos. El acuerdo que hay es que este Core que se elegiría ahora ( en noviembre de 2017) sería por 4 años y el otro se elegiría en 2020 pero entraría en funciones después de terminado este periodo de 4 años. El otro sería electo y sabría que es por 3 años, entraría con 1 año de desfase. El gobernador regional operaría a lo menos un año con el CORE que se elija ahora.

La ley está al debe

El presidente del CORE O´Higgins y miembro directivo de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, pese a ser Radical y partidario del actual gobierno, se mostró bastante critico con la ley presentada por el ejecutivo para “profundizar la regionalización” y con las atribuciones que tendría el futuro gobernador regional electo. Incluso afirmó que la ley “no avanza un milímetro en descentralizar el poder”.

El proyecto de ley hoy en el congreso, ¿ entrega o mejora las facultades actuales del CORE?

No ha mejorado. No puede ser que al gobernador regional se le vista con las atribuciones que tiene hoy el CORE y se le saque atribuciones al Consejo, ya que el CORE es el representante de la ciudadanía en un cuerpo colegiado, es donde se puede hacer discusión. No depende solo de una autoridad la inversión. La ley está absolutamente al debe

Con el actual proyecto enviado por el gobierno entonces, con que atribuciones quedaría el CORE

Con las mimas que tiene, pero perdiendo un par de atribuciones de ordenamiento territorial.

Votar proyecto a proyecto o por cartera

Eso quedó en que todo proyecto inferior a mil millones, serían por cartera. De más de mil millones se tendría que ver en particular( los guarismos aún están en acomodo). Excepto los de diseño, lo que te permitiría pensar mejor las prioridades. Ahí hay un juego en realidad, el tema de fondo es pensar los beneficios que tiene para el gobierno de la región y para sus representantes tener la cuenta en la punta de los dedos de la inversión que se hace.

Tratan de hacer un paralelo con los parlamentarios que deciden partidas presupuestarias, pero esto es un poquito mentiroso porque todos sabemos que en la discusión parlamentaria cuando se hace discusión presupuestaria apuntan a programas específicos la discusión. Entonces no es tan así, no es solo de presupuestos, o glosas como dicen. Entonces cuando tú hablas de una economía mucho más pequeñita, con un presupuesto mucho más acotado, porque el FDNR no supera el 8% de la inversión total de una región, entonces se debería permitir que los representantes de la ciudadanía tengan la posibilidad de discutir en específico proyecto a proyecto. Esa ha sido nuestra posición.

No al voleo, eso no le hace bien a la institución.

Y qué opina sobre las competencias para el nuevo gobernador regional, norma que actualmente está en comisión mixta en el parlamento

Eso ha estado detenido, todas las fuerzas han estado puestas en lograr las condiciones para la elección del gobernador regional. Y el tema de las competencias también nosotros lo hemos visto con mucho recelo, porque hay que decirlo con todas sus letras mucha de las atribuciones del gobernador regional tienen relación con “conocerá”, “se le informará”…..¿qué es eso? (se pregunta) no es profundo, no se trata de un actor político que va a tener que hacer tremendo esfuerzo para ser electo y no da cuenta de su poder, de su poder electoral. En lo ejecutivo va a estar super restringido , no va a ser un intendente. Eso está claro, de hecho en el proyecto de ley tu revisas todo lo que tiene que ver con las atribuciones de un intendente , todo el cambio que hace es decir cambiese en el artículo tanto la palabra intendente por la de delegado presidencial.

El delegado presidencial va a seguir teniendo el mismo poder que tiene hoy el intendente, y el gobernador regional va tener que estar en permanente conversación con el intendente y con el CORE. Eso es bueno que lo sepa la ciudadanía, porque hay varios teóricos de la regionalización, que desde el punto de vista de los libros y de su vola resulta súper bueno. Pero en lo concreto, los que trabajamos directo con la gente sabemos que la ley no avanza un milímetro en descentralización de poder.