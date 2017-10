Test de Drogas: preocupante silencio

Por Lily Pérez San Martín, senadora

Emplazo a que todas las autoridades que tenemos responsabilidades públicas se hagan el test de drogas, para dar una señal fuerte a la ciudadanía de que estamos en contra, más allá de que exista o no una ley que lo exija.

Han pasado 7 años, desde que presenté un proyecto de Ley, donde se obliga a autoridades de los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y autoridades con responsabilidad pública, a someterse a un test de drogas junto a otras 15 iniciativas legales similares. Hace más de 10 meses pedí el desarchivo en el Senado de este proyecto de ley, y desde esa fecha sigue sin tramitación. Desde entonces en el parlamento sólo dos Senadores han manifestado su apoyo. Del resto, existe un preocupante silencio.

Según datos aportados por un informe de la ONU, Chile es un país en que la droga se ha ido enquistando con el tiempo. Después de EE.UU. y Canadá, es el lugar con más consumo de cocaína y marihuana. A nuestro pesar, durante estos últimos años, los vínculos entre autoridades y redes de narcotráfico ha aumentado. Prueba de ello, es lo que supimos hace unos meses atrás: Un conocido periodista de la V Región, quién prestaba asesorías a distintos parlamentarios en nuestro Congreso Nacional fue detenido en la Cárcel de Valparaíso, por intentar ingresar droga a un interno. Por otra parte, este domingo recién pasado vemos a través del programa Informe Especial que existía una red de narcotráfico al interior del Municipio de San Ramón, inclusive contratados a honorarios por la entidad.

Entonces yo me pregunto ¿no es imprescindible que contemos con un test de drogas como ocurre en diversas empresas privadas y policías de nuestro país? . Prueba de ello fue lo que hicimos junto a nuestros candidatos de Amplitud, cuando decidimos hacernos un test de drogas y exhibimos los resultados ante notario y a través de los medios de comunicación, porque debemos predicar con el ejemplo.

La prevención, la educación y la cultura tanto en los hogares, como en los colegios, es una actuación necesaria, pero vemos en Informe Especial un alcalde vinculado al narcotráfico, y es eso, precisamente, lo que debemos combatir. No puede haber autoridades vinculadas, dependientes, ni presionadas por el narcotráfico. El test de drogas es indispensable para las autoridades con responsabilidades públicas. Combatir el narcotráfico y la delincuencia asociada a ello, es de carácter urgente. No puede ser que existan alcaldes o autoridades que se vinculen al narcotráfico y que, además, no tengan libertad para tomar decisiones.

Emplazo a que todas las autoridades que tenemos responsabilidades públicas se lo hagan, para dar una señal fuerte a la ciudadanía de que estamos en contra, más allá de que exista o no una ley que lo exija.

Las señales públicas siempre deben ser muy claras y contundentes desde el mundo político, sobre todo en un año electoral donde la gente está mirando con mucha atención a sus representantes.

¡Queremos un Congreso nacional libre de drogas, para dar un combate real y efectivo contra las drogas. El Congreso debe predicar con el ejemplo!