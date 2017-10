Wanderers volvió a desnudar a un O’Higgins que no mostró nada

El cuadro de Gabriel Milito jugó un pésimo partido y fue superado ampliamente por los porteños. Con solo 6 puntos en la tabla, los celestes siguen siendo los colistas del torneo.



O’Higgins no estuvo en la cancha del mundialista. Los rancagüinos, que mostraron su peor versión en la etapa de Gabriel Milito como entrenador, cayeron ampliamente frente a Santiago Wanderers por 0-3.

El duelo, donde se esperaba otra cosa, comenzó con polémica. Mientras el equipo de Gabriel Milito embotellaba a los de Nicolás Córdova en su zona, en la primera que los caturros armaron, convirtieron. Claro está que, con ayuda.

Tras un centro de Mario López desde la derecha, Jean Paul Pineda conecta en solitario en área chica, más de un metro adelantado, y el asistente que corría por la tribuna andes, Óscar Suazo, la dejó pasar.

El viciado tanto visitante (8’), claro está, provocó los reclamos locales, donde Miguel Pinto y Fabricio Fontanini quedaron condicionados para el resto del juego al recibir tarjeta amarilla.

Después, los celestes se quedaron dormidos. No generaron salidas claras, y cuando Wanderers podía, hacía daño. Así llegó el 29’. César Cortés le robó la pelota a Alejandro Márquez, nadie le salió a la marca, tuvo el tiempo de acomodarse y colocar un tiro cruzado dejando sin opción a Miguel Pinto. Golazo. Corría el 29’ y el encuentro, en el papel, estaba prácticamente definido.

¿Y cuándo O’Higgins despertó del letargo? Recién en los 36’. Hugo Herrera desbordó por la izquierda y dejó en posición de gol a Martín Rolle, pero, el argentino, llegó forzado y definió sobre el arco de Castellón.

Pero al cerrar la primera parte, la visita tuvo el tercero de la tarde. Cortés desbordó nuevamente por la izquierda, y dejó a Pineda en clara posición de remate. El atacante intentó fusilar a Pinto, pero el portero estuvo notable para evitar una nueva caída de su arco.

LA MISMA HISTORIA

En el complemento, Gabriel Milito se la jugó para tratar de reducir la distancia en el partido. Con Pablo Calandria y Joel Acosta desde el arranque (por Rolle y Márquez), metió más hombres en ofensiva y le entregó la creación al joven Hugo Herrera.

Pero, en los 52’, un ex celeste acabó con el partido antes de una reacción local. Enzo Gutiérrez aprovechó los espacios que quedó solo frente a Pinto y no dudó, fusiló a un costado y 0-3 en el marcador.

El dejar espacios en el medio campo, le terminó pasando la cuenta al equipo de Gabriel Milito. Wanderers, con muy poco, se mostró más efectivo y así lo dejó en claro en el marcador.

A esa altura, la escuadra rancagüina se terminó de derrumbar y el encuentro no volvió a tener más emociones, como expresión de lucha, finalizó.

En este semestre, sumando la Copa Chile, el elenco del puerto principal le ganó tres veces a los rancagüinos, y en las tres oportunidades, de buena manera.

Lo mostrado en El Teniente, sin duda, debe ser analizado muy bien por todos los estamentos de O’Higgins, ya que, hace largo rato que la institución no realizaba una campaña tan mala como la actual.

Cabe consignar que, en la próxima fecha, habrá choque de colistas, porque, en Cavancha, Iquique recibirá al Capo de Provincia.