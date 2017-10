Consejo Regional aprobó recursos para la relocalización de liceo Agustín Ross de Pichilemu

En forma unánime la Comisión de Educación del Consejo Regional (Core) aprobó el proyecto de “Relocalización del Liceo Municipal de Pichilemu”.

En concreto el proyecto busca financiamiento para comprar un terreno en donde reinstalar al emblemático establecimiento pichilemino.

Esto, porque según manifestó el alcalde de la comuna Roberto Córdova, ya no cumple con los requisitos básicos para su óptimo funcionamiento.

Así lo manifestó durante su presentación, argumentando que la falta de espacios idóneos para el aprendizaje ha contribuido a un incremento en la violencia o bullying al interior del establecimiento, también a un aumento en los niveles de stress en los alumnos y a una creciente desmotivación de la comunidad educativa.

Razones suficientes para que el CORE decidiera aprobar los recursos para tales fines, al respecto, Córdova señalo que “es una muy buena noticia para toda la comunidad educativa y de Pichilemu, dado que es un proyecto por mucho tiempo anhelado. Es un edificio que tiene más de 30 años de vida por lo tanto las condiciones en las que fue construido no son las misma de hoy y por ende no cubre las necesidad que debe tener una infraestructura para recibir a la cantidad de alumnos que están matriculados”.

Cabe señalar que actualmente la matrícula es de cerca de 600 alumnos (diurnos y vespertinos), contando además con un internado, el que por razones de espacio se ubica en otras dependencias. Por lo que el proyecto contemplará la construcción de instalaciones que permita la permanencia de los alumnos que así lo requieren.

Por su parte el presidente de la Comisión de Educación, Manuel Barrera destacó que “es un proyecto muy importante y haberlo aprobado habla del compromiso del Gobierno Regional con mejorar la calidad de la educación pública, por eso se ha ido haciendo bastante inversión lo que nos tiene muy contentos”

De esta forma fueron cerca de 900 millones de pesos aprobados para la compra de un terreno, que además financiará el diseño estructural del liceo y que permitirá su reposición total.