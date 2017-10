A muchos, causa profunda extrañeza la generalizada ignorancia sobre cosas elementales relacionadas con formas de Gobierno, administración pública, política partidista, elecciones, democracia, etc.

Antiguamente, uno de los ramos obligatorios en las “Humanidades”, que corresponde en parte a la actual denominación de “Enseñanza Media”, el de Educación Cívica, que se impartía en el quinto año de humanidades, actual tercero medio.

El programa comprendía nociones fundamentales de la organización del Estado, basadas especialmente en la Constitución política de Chile.

Los alumnos aprendían qué eran y cómo funcionaban los Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como así mismo el poder local que se asienta en las Municipalidades.. Conocían cómo y cuándo se realizaban elecciones, qué eran los partidos políticos y los derechos y obligaciones básicas de toda persona que vive en comunidad en un país civilizado. Los estudiantes aprendían en forma especial qué era la Democracia. Hoy incluso muchos adultos no saben cuáles son las funciones del CORE, a pesar de que por Consejeros Regionales por segunda vez en la historia votaremos este 19 de noviembre

Pero, de pronto, Gobernantes y Legisladores, suprimieron el mencionado ramo llamado “Educación Cívica”, por lo cual no puede extrañarse que los estudiantes ignoren qué eso significa, y después nos lamentamos porque cada vez menos personas ejercen su derecho a sufragio en un universo de voto voluntario.

Por lo menos la presidenta Michelle Bachelet anunció el pasado 11 de septiembre que la Educación Cívica volverá a ser impartida. Esto luego que el Congreso aprobara el año pasado un proyecto de ley llamado “Formación Ciudadana”, iniciativa que espera la solicitud del Ministerio de Educación al Consejo Nacional de Educación para que sea incorporada como curso adicional, para que entre en vigencia. Esta asignatura será impartida por los profesores de Historia y Geografía, específicamente en III y IV medio.

Más vale tarde que nunca.



Luis Fernando González V

Sub Director