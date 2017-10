General Velásquez dio otro paso para volver al profesionalismo

Los dirigidos por Ítalo Pinochet vencieron de forma contundente a Chimbarongo y mantienen la cima del torneo a solo tres fechas del final del campeonato.



Solo tres fechas restan para culminar la temporada 2017 de la Tercera División A y el conjunto de General Velásquez, está a 240 minutos de poder conseguir su ansiado retorno al profesionalismo tras deambular por 27 años en la ANFA.

El fin de semana, y con mucho público en las gradas del estadio municipal de San Vicente de Tagua Tagua, el conjunto verde no tuvo mayores problemas para derrotar a Chimbarongo FC por 4-0, y así conseguir tres puntos que lo dejan muy cerca de la meta que se plantearon a comienzos de año.

Jugando en su cancha, y luego de tres fechas sin ganar, los dirigidos por Ítalo Pinochet se querían sacar esa mochila de semanas sin festejos, y encontraron la llave en los pies del volante Carlos Sepúlveda. En los 5’, el ex O’Higgins arrancó velozmente por la banda izquierda, eludió rivales y cuando el portero Adonis Fuenzalida le salió al camino, lo batió con un tiro cruzado que lo dejó sin reacción alguna.

Con el 1-0, la tarea se le hizo mucho más fácil al actual puntero de la competencia, ya que, el propio Sepúlveda aumentó las cifras en los 42’. El 2-0 en el tanteador, colocó la tranquilidad que el cuadro verde necesitaba, ya que, a esa altura, la victoria de Municipal Mejillones sobre Gasparín FC, mandaban a su rival a la Tercera B.

En el segundo lapso, y ya con la idea clara de colocar el balón al piso para desesperar a la visita, los sanvicentanos aprovecharon los espacios que dejaron sus rivales en defensa para asegurar el encuentro.

Fue así como, en los 53’, el “Chirigue” apuntó al marco por tercera vez en el partido para sentenciar un 3-0 que dejó sin resistencia a sus contendores.

Finalmente, en los 82’, Matías Pérez eludió al meta Fuenzalida tras recibir una notable habilitación, para así decretar el definitivo 4-0, marcador que deja a General Velásquez en el primer lugar de la tabla de posiciones con 54 unidades y a falta de solo tres partidos para culminar el campeonato. Es decir, a tres finales de lograr el ansiado ascenso.

PARTIDO A PARTIDO

Tras la victoria velasquina, hubo reacciones por parte de los jugadores vencedores. En ese sentido, el autor del “hat-trick”, Carlos Sepúlveda, dijo a El Rancagüino que “estamos muy contentos de volver al triunfo, que era al final lo más importante”.

Además, el formado en Colo-Colo y que debutó en Primera hace algunos años, dijo que “la victoria es muy importante porque veníamos de tres fechas donde no sumamos de a tres, con Mejillones por ejemplo nos empataron en el último minuto y ahora podemos seguir puntero”.

Respecto a sus tantos, expuso que “acá en Velásquez me están saliendo bien las cosas, recuperé la confianza y con el equipo vamos a ascender”.

Por su parte, Matías Pérez, quien anotó el 4-0 definitivo, puntualizó que ante Chimbarongo dieron un paso más que importante para el objetivo final, ya que “recuperamos la confianza, somos un equipo que ataca mucho, y hoy salió todo. Todo esto es gracias a la unión de todo el equipo”.

Mientras que, el adiestrador Ítalo Pinochet, manifestó que tras esta victoria “nos viene muy bien, no ganábamos hace algún tiempo y seguimos punteros”.

En ese sentido, el DT puntualizó que “sabemos que el equipo ha hecho un gran esfuerzo durante el año, estábamos impacientes por el momento que vivimos, ya que algunos no están acostumbrados a esto, ratificamos lo que venimos haciendo”.

De cara a lo que viene, tres finales, Pinochet dijo que “esto sigue paso a paso, partido a partido. Aún no conseguimos nada, seguimos en la punta, queremos seguir ahí, y tenemos que tratar de sostener mentalmente estos 9 puntos, ya que nosotros ganando tenemos siempre la primera opción para subir”.

Además, aseguró que, si bien es cierto se sacaron una mochila de encima al ganar su juego, “llevamos tres meses punteros, tenemos la primera opción, la presión de salir campeón y eso hay que aguantarlo, sostenerlo”.

En la próxima fecha, General Velásquez debe viajar hasta la comuna de San Joaquín, en Santiago, para visitar al siempre complicado Real San Joaquín, elenco que se hace fuerte en su reducto, el estadio Arturo Vidal. Sobre eso, Ítalo Pinochet comentó que “vamos a seguir con la misma ilusión, porque si nosotros queremos subir, le tenemos que ganar a todos”.