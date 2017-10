Incendio deja tres vehículos destruidos

Fernando Ávila Figueroa



Tres vehículos resultaron totalmente destruidos la tarde de este sábado último, los que se encontraban aparcados en un terreno de la Villa Costa del Sol de Rancagua. Se trataba de vehículos ya antiguos que al parecer estaban con desperfectos, y no se descarta que se trate de un hecho intencional.

El fuego afectó una pequeña ampliación de una vivienda del sector, sin embargo, no dejó a personas lesionadas. Al lugar llegó personal de Bomberos de la Cuarta, Quinta y Séptima Compañías de Rancagua los que controlaron que el fuego no se expandiera a viviendas cercanas, así como realizan los peritajes correspondientes que permitan esclarecer la causa del siniestro.