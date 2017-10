Real San Joaquín le pasó por encima a Tomás Greig en Rancagua

Los capitalinos golearon por 1-4 al “Inmigrante Escocés” en el partido jugado en el estadio Guillermo Saavedra de la ciudad.



Tomás Greig se había puesto en ventaja, parecía que la faena no se complicaría como finalmente se hizo. El fin de semana, en la cancha sintética del estadio Guillermo Saavedra de Rancagua, el “Inmigrante Escocés” cayó por 1-4 frente a Real San Joaquín, dejando escapar una nueva oportunidad para escalar algunas posiciones en la tabla de la Tercera División A.

El gol de Felipe Medina en los 9’, ponía a los rancagüinos arriba, pero, en los 17’, se emparejaron las acciones. El tanto de Claudio Llancavil colocó el 1-1 parcial, hecho que finalmente llevó a la remontada de los forasteros.

Es más, antes del término de la primera parte, ambos elencos se quedaron con un hombre menos por la expulsión de Manuel Piña y Mauricio Yévenes.

Después, un penal que favoreció a los capitalinos, fue desperdiciado por Felipe Molina, pero como en esta ocasión la suerte estaba para la visita, apareció el defensor local Juan Gómez en los 43’ para introducir el balón el puerta propia y poner así la ventaja parcial para San Joaquín.

En el complemento, el goleador de la Tercera A, Gonzalo Tapia, puso en los 70’ el 1-3, y cinco minutos después, el mismo atacante sentenció el partido.

Tras el encuentro, el DT de los albirrojos, John Greig, comentó que “quisiéramos terminar mejor, San Joaquín es un equipo fuerte, nos pasó por encima y fue un resultado justo”.

Junto con ello, aseguró que “nos quedan tres fechas, y queremos terminar bien, para finalizar este campeonato de buena forma”.

Pero, el final de temporada para Tomás Greig ha sido complicado no en lo deportivo, sino que en lo monetario. Según expuso el estratega, “estamos resistiendo con pocos jugadores, se bajó planilla para poder aguantar en lo económico, pero nosotros hubiésemos querido terminar con todo el plantel, pero no se podía. Económicamente este año ha sido difícil para todos”.

Además, John Greig manifestó que el próximo 11 de noviembre, se disputará un triangular de fútbol infantil entre su escuadra, Rancagua Sur y Unión Española, donde se pondrá en disputa la Copa Essbio.

Cabe consignar que, en la próxima fecha, los rancagüinos viajarán hasta el norte de la región Metropolitana para visitar a AC Colina.