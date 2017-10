Región de O’Higgins se prepara para enfrentar incendios forestales

Se han construido 65.13 kilómetros de cortafuegos en las tres provincias de la región, con una inversión que supera los mil 37 millones de pesos.



En la comuna de Pumanque se dio a conocer la Estrategia para el Fortalecimiento de la Gestión en Incendios Forestales 2017-2018 presentada por la Subsecretaría del Interior a la Presidenta Michelle Bachelet, a inicios de octubre y los avances del Plan Regional de Infraestructura Estratégica contra Incendios Forestales, lanzada por la Intendencia de O’Higgins en agosto pasado, como iniciativa pionera a nivel nacional.

La presentación de la estrategia nacional estuvo a cargo de la directora regional de la Onemi, Alejandra Riquelme, quien hizo hincapié en que su principal objetivo es prevenir y atender con la debida oportunidad y efectividad el inicio de los eventos que pudieran acontecer.

Esta herramienta ha sido estructurada en tres ejes de trabajo. En primer lugar fortalece la estrategia de combate al fuego, centrándose en la prevención y mitigación “que tiene que ver con cómo preparamos nuestro territorio para enfrentar este período de mayor riesgo de exposición a incendios forestales”, explicó Riquelme.

La autoridad detalló que se han construido 65.13 kilómetros de cortafuegos en las tres provincias de la región, con una inversión que supera los mil 37 millones de pesos. También se han realizado coordinaciones intersectoriales, capacitaciones y entrenamiento a las policías y el Ministerio Público, se han implementado talleres comunitarios, capacitación a docentes y sensibilización en la comunidad escolar.

El segundo punto de esta estrategia busca generar una cooperación público-privada y el tercero, coordinar las instancias de persecución penal para quienes cometan delito de incendio. Finalizada la exposición de esta iniciativa a alcaldes de la comuna, representantes de los 33 municipios convocados, servicios públicos, y comunidad, el Intendente Pablo Silva, presentó los avances del plan regional, elaborado por la nueva División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional de O’Higgins.

En la instancia anunció que ya están postulados a fondos regionales los proyectos comprometidos a corto plazo, correspondientes a la construcción de cinco brigadas forestales de respuesta rápida en las comunas de Coltauco, Las Cabras, Mostazal, Santa Cruz y Paredones. Esta cartera está en proceso de admisibilidad a la espera de ser enviados al Consejo Regional por un costo de 750 millones de pesos.

En paralelo se está trabajando por la aprobación de los proyectos de largo plazo, centrados en la creación de una infraestructura mayor para brigadas forestales y helipuertos. La Dirección de Aeropuertos y la Dirección de Arquitectura del MOP están trabajando conjuntamente en el anteproyecto definitivo y los municipios de Pichidegua y Pumanque ya donaron los terrenos para su ejecución.

“Presentamos estas estrategias contra incendios forestales para que la comunidad esté más preparada, ya que es una tarea de todos. Hemos analizado la infraestructura crítica y los principales peligros, pero principalmente nos interesa la prevención para que efectivamente no se produzcan incendios, y si ocurren, estemos más preparados para enfrentarlos”, señaló el Intendente Pablo Silva.

Posteriormente el director de Conaf, Ricardo Peña, comunicó las acciones que ha ejecutado la institución que lidera en la región, enfatizando que durante todo el año ha estado vigente una campaña de prevención. “Hay cara a cara contactadas más de 20 mil personas del mundo rural a los cuales se les ha practicado entrenamiento en el tema de seguridad y cultura preventiva que es básica en este tema. El 25 de noviembre vamos a tener a las 25 unidades de combate trabajando en la región, tendremos la totalidad del personal contratado y preparado para enfrentar esta temporada, las aeronaves llegan en noviembre, con un incremento bastante grande en comparación a años anteriores, tres helicópteros para la región, y un avión estable lo que significa un apronte importante”.

ALCALDES DIERON SU PARECER

En ese contexto, el alcalde de Pumanque, Francisco Castro, expresó que “esto lo recibimos con mucha satisfacción, porque se ve un nivel de preparación que nunca habíamos conocido y luego de lo que vivimos en el verano, obviamente que es altamente necesario este nivel”.

Agregó que “estamos sumamente contentos, porque era una de las preocupaciones que nosotros teníamos y hoy día podemos decir, sí, la gente debe tener más confianza porque hay instituciones más preparadas y uno también ve en la comunidad que hay más conciencia”.

Asimismo, el edil de Pichilemu, Roberto Córdova, agradeció “al Gore por la iniciativa, creo que siempre es importante que nosotros las municipalidades y los equipos que trabajamos abocados en las emergencias que se producen, tengamos la información, que manejemos las redes de apoyo y los recursos con los que vamos a contar y con qué instituciones nos vamos a relacionar para enfrentar las situaciones”.

El alcalde de La Estrella, Gastón Fernández, felicitó “al Intendente, a los gobernadores, a Onemi, Conaf, y CGE, quienes están muy preocupadas por el tema (…) A pesar que somos una comuna chica se nos quemaron alrededor de siete mil hectáreas, lo que significó un gasto tremendo, apoyamos con camiones aljibes a Pumanque, Marchigüe y Litueche, así es que ahora estamos mucho más tranquilos y mejor preparados para enfrentar los futuros incendios”.

Finalizado la jornada en el centro cultural de Pumanque, el Intendente Pablo Silva, encabezó un recorrido para dar a conocer la campaña #AltoAlFuego, en la localidad rural Rincón Los Perales. Acompañado por el alcalde de la comuna, Onemi, Conaf, Forestín, y brigadistas, visitó a los niños de la escuela unidocente del sector y a vecinos, informando la importancia de tener los patios limpios, de no botar basura en lugares no autorizados, no realizar quemas y alertar a tiempo a las instituciones competentes, en el caso de que se produzca un incendio.