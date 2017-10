﻿Comentario generalizado de los jugadores: “Tenemos que empezar a sacarnos toda la mierda que tenemos en la cabeza”

Con esas palabras, el volante Juan Fuentes graficó el mal momento que está viviendo el equipo. Con seis puntos de 33 posibles, el rendimiento del cuadro celestes es paupérrimo.

Ricardo Obando

En el camarín, los rostros de los jugadores lo decían todo. Molestos, sin duda. Quienes hablaron, dejaron en claro que siguen sin entender por lo que están pasando.

El domingo, tras la categórica derrota frente a Santiago Wanderers, los referentes del plantel sacaron la voz.

Albert Acevedo, capitán del equipo, manifestó su tristeza por la derrota. Inclusive, aseguró que el primer gol, en evidente posición de adelanto, no fue factor, ya que después no aparecieron en la cancha. “Da lo mismo, porque después nos meten dos más y cómo dices, no puedo argumentar nada más, nos vamos con un 0-3 en nuestra casa que obviamente tenemos que saber por qué está pasando”, dijo.

A su vez, puntualizó que el sentimiento generalizado es de “rabia, porque, a ratos, el equipo intenta otra cosa, pero esa es la sensación, tenemos rabia e impotencia porque no hemos logrado llevarnos un triunfo que nos permita levantar todo esto”.

De paso, llamó a seguir trabajando para poder salir de donde están, porque, expuso, “estamos conscientes de las cosas que hacemos mal, pero también de lo que hacemos bien”.

En tanto, el volante Juan Fuentes, fue más crítico del momento. “Es lamentable la situación que estamos pasando, creo que hoy no pudimos tener nada”, comentó.

Además, puntualizó que “nos meten un gol y nos cambia la actitud, creo que eso no puede seguir pasando, tenemos que empezar a sacarnos toda la mierda que tenemos en la cabeza”.

Es por ello que, señaló el canterano, “en cada partido, cometemos errores que nos cuestan goles”.

Por su parte, el defensor Raúl Osorio, manifestó que “es complicada la situación en la que estamos, obviamente queremos salir de esto como sea, y no podemos”.

Según expuso, “en el partido anterior se había mejorado algo, pero ahora caímos en un hoyo, y ahora, independiente de que se juegue bien o no, tenemos que tratar de sumar tres puntos en el partido que viene”.

Finalmente, Pablo Calandria, comentó que “es difícil el momento, complicado, donde todo nos cuesta, el equipo en los primeros minutos estaba bien, y el primer gol, dada la situación, nos complicó”.

Así como está la mano, colistas del campeonato y con un paupérrimo rendimiento, el goleador sentenció que “en este momento, no podemos encontrar ni enderezar el rumbo”.

Y, para cerrar su análisis, recalcó que, se está haciendo costumbre que “empiezan los errores, el nerviosismo y nos metemos en la sintonía negativa donde no estamos claros, donde hay ansiedad y todo va llevando”. Es decir, el problema termina no siendo futbolístico, sino que pasa a ser anímico.