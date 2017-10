Quinientos Años de la Reforma

31 de octubre. ¡Halloween! La fiesta de origen celta (Samhaim) o All Saint’s Eve, Vísperas de Todos los Santos tiene este año 2017 la carga especial, el valor agregado de los 500 años, fecha bastante convencional, de la Reforma. El 31 de octubre de 1517, el fraile agustino Martín Lutero publicaba sus 95 Tesis. No podemos asegurar que en un acto de humildad, pues lo veremos comparándose con Cristo, con San Pablo y con Elías. El asunto es que a poco andar y hasta el pasado siglo, han corrido torrentes de tinta, se han impreso miles de textos en casi todas las lenguas conocidas de Occidente para elogiar al fraile que desafió a Roma; para publicar interminables apologías que defienden sus pretensiones teológicas, para presentarlo, como en ese grabado que dicen es de Holbein, (1522) cual “Hércules germano”. En dicho grabado se muestra a Lutero con el papa, muerto, colgando como un trofeo del pecho del reformador, mientras doblega con ira al inquisidor Jacobo von Hochstraten, presto a descargar sobre su cabeza un contundente garrote. A los pies de Lutero yacen, ya muertos por este Hércules de la fe, Santo Tomás de Aquino. Duns Scoto, Roberto Holcot, Guillermo de Occam, Nicolás de Lyra, Aristóteles y Pedro Lombardo. (Reproducido en: “Lutero”, de Roland H. Bainton. Pág. 131- Ed. Sudamericana. Buenos Aires. 1955.)

En la vereda opuesta, ríos de tinta, toneladas de papel han dado forma a otra infinidad de libros que muestran otras facetas de una época compleja, sinuosa, apasionante y apasionada, confusa, con testimonios contradictorios y a menudo inverosímiles, como la legendaria zaga de los Borgia. En ambos campos, el protestante y el católico, no es posible aventurarse sin un mínimo de conocimientos históricos, filosóficos, teológicos y bíblicos.

Después de 500 años de la divulgación de las 95 tesis (La Bula “Exsurge Dómine” de León X solo condenó 41) es posible comprobar eficientemente que Lutero no es el padre de la creatura llamada Reforma, sino el obstetra que facilitó el parto. A la tesis de Lutero le habían madrugado con más de un siglo de adelanto Wiclef (1334-1384) y Juan Huss. (1369-1415)

Pero ¿A quién le interesa este asunto actualmente? En Chile, y también en Hispanoamérica, la gran mayoría de los creyentes reformados pertenecen a comunidades que se originaron en las divisiones que atomizaron a las iglesias que formaron el conglomerado histórico en la génesis de la Reforma: Luteranos, calvinistas, zwinglianos, presbiterianos y anglicanos. Solo de esta última denominación se desgajaron seis nuevas comunidades: Metodistas; (1729 Episcopalianos; (1776) Congregacionistas; (finales del s. XVI) Apostólicos, que se subdividieron en Apostólicos y en Neo-Apostólicos. Los Bautistas que datan de 1905 y los Adventistas del Séptimo día (subdivididos en cinco sectas) aparecen en 1818. Los metodistas darán origen al Ejército de Salvación. (1878) Nuestros pentecostales, con más de 25 denominaciones derivan de los Bautistas. Un 17% de los chilenos declara pertenecer al mundo protestante. Ese porcentaje debe incluir las minorías luteranas, familias de ascendencia alemana, las comunidades anglicanas y episcopalianas, de ascendencia británica o norteamericana, y los presbiterianos. Para estos, la Reforma y sus gestores: Lutero, Calvino, Juan Knox, Enrique VIII, son al menos un aliciente histórico.

En el mundo pentecostal, los viejos reformadores mencionados son como unos tatarabuelos de los cuales se ignora casi todo, salvo aquello de “Solo la Fe, solo Cristo, solo la Biblia”. No existen estadísticas, pero una cantidad considerable de ese 17% de protestantes o evangélicos chilenos fueron inicialmente católicos. Se fueron de las filas católicas no por temas teológicos como la Transubstanciación, la predestinación, el mérito de las obras o los sacramentos, sino por razones banales: un altercado con el párroco, un disgusto con un catequista o por pura emotividad. (La música y el canto son buenos anzuelos en el proselitismo pentecostal.) Como dijimos, sus nexos con la Reforma son casi nulos. Subsisten entre ellos creencias que son anteriores a Lutero. Solo la Biblia; no a los sacramentos, no a la jerarquía eclesial. (La Iglesia es la Sinagoga de satanás y el Papa es el Anticristo.) No al culto de los santos y a las reliquias. No a las indulgencias. Son los postulados de Wiclef. Los de Huss, confirman los anteriores: “El justo vive por la Fe”. El texto está en Habacuc 2, 4 y lo aplica S. Pablo en la Carta a los Gálatas. (Cap. 3, 11) Huss predicó también el Libre examen y la libre interpretación de las Escrituras. Cien años antes de las 95 Tesis, el Concilio de Constanza había condenado a Huss y sus errores. Tanto de Wiclef como de Lutero, los reformados heredan la odiosidad y rabia en sus argumentaciones contra el Papa y la Iglesia Católica, la abominación categórica de las imágenes, ceremonias y ritos. Además, de los Pentecostales, Bautistas, Metodistas, un movimiento que ha cobrado inusitada fuerza entre nosotros es el de los Testigos de Jehová, que derivan de los Adventistas, fundados por Charles Taza Russel en 1878. No obstante, los Testigos más semejan una secta vétero testamentaria pues no admiten la Trinidad ni la divinidad de Cristo.

La Reforma tampoco significa gran cosa para el grueso de los católicos chilenos. Somos católicos por atavismo; con la espada del conquistador llegó la cruz y los misioneros católicos. (Mercedarios, franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas.) De Arica a Chiloé florece una piedad popular que congrega miles de fieles en santuarios como los de Andacollo, La Tirana, Lo Vásquez, Pelequén, Yumbel, Carelmapu, etc. Demás está decir que a la gran mayoría de los católicos les falta un conocimiento cabal de su fe y de las Escrituras. Esta ignorancia, causada por una catequesis endeble, ineficaz y permisiva induce a que los católicos incurran en conductas de sincretismo religioso o sean fácilmente convencidos por los predicadores de otras religiones incluso no cristianas. Se advierte, por lo tanto, que los reformados están gratamente satisfechos por los resultados de su predicación. (Tienen 3.200 templos registrados y 25 mil lugares de culto. Cf. El Mercurio, 24 de septiembre 2017, Cuerpo B, Pág. 4.) Sabemos que su única preocupación es el éxodo de las nuevas generaciones hacia los troncos de la Reforma. Los jóvenes buscan la fe luterana, calvinista, anglicana, presbiteriana. Un retorno a las “fuentes” a los orígenes. En cambio, entre los católicos los que llenan los templos son la gente de la tercera edad. Para nosotros sigue vigente la interrogante de San Alberto Hurtado: ¿qué tan católicos somos los católicos chilenos? Si no nos interesa nuestra fe, menos nos preocupará toda esa conmovedora división que significó la Reforma, durante la cual no bastaron debates, asambleas, controversias y publicaciones, sino que corrió más sangre de la debida, si es que podemos justificar que corra sangre por razones de fe. A propósito de la violencia predicada por Tomás Münzter, Lutero tendría que lamentar la ironía “de que en vez de ser él un mártir, estuviera haciendo mártires”. (Roland Bainton. “Lutero”. Cap. XV.)

Un tercio de la Cristiandad se fue tras la Reforma. No se trató de una simple escisión. Al seno de los luteranos nacían los erasmistas: “El espíritu contra la letra”. Carlstadt prohíbe la música y el canto, las imágenes, el bautismo de los infantes, considera inútil la cultura y el saber. Munzter (1524) crea las teocracias protestantes. No es necesaria la Biblia, ni el bautismo. Partidario de la violencia. En 1525 Lutero escribe: “Hoy día hay casi tantas sectas y credos como cabezas”. Un texto que sigue válido y vigente. Siendo, como es posible comprobar, muchas y variadas las causas de la Reforma, no se puede ignorar que tras la supuesta intención de poner remedio a los gravísimos problemas morales que aquejaban a la Iglesia, había una nobleza ociosa que a lo largo y ancho de Europa ansiaba desesperadamente –como lo hizo- por apropiarse de los bienes eclesiásticos. Todas los reformadores incluyen en sus proclamas el retorno a la pobreza evangélica e incluso a la comunidad de bienes, a un comunismo que no excluía –en ciertos grupos- a las mujeres. Nacieron así las Iglesias nacionales. No era una novedad, por cierto. España y Francia, sin renunciar a dogma alguno del catolicismo formaban en cada caso una iglesia nacional, con la anuencia tácita o explícita de Roma. Tampoco se puede acusar a los Papas del Renacimiento de no hacer nada por mejorar las cosas. La piedra en el zapato eran los Estados Pontificios, territorios que Calixto III (1455-1458); Pío II (1458-1464); Pablo II 1464-1471); Sixto IV (1471-1484) y sobre todo Alejandro VI –mediante su hijo César- (1492-1503) y el imbatible Julio II (1503-1513) hubieron de defender de los gonfalonieros y que del norte al sur de Italia vivían apropiándose en cruentas guerras y en una sucesión infinita de venganzas indignas de gente que se vanagloriaba de su nobleza y cultura. Vino León X (1513-1521) a quien, pese a su nombre no le correspondió “la parte del león” como en la fábula. Demasiado apacible y complaciente, no supo contener el aluvión cuando todavía era tiempo. Mucho después vendría el Concilio de Trento (1545-1564) y la Iglesia Católica recuperó su prestigio, su disciplina y autoridad gracias a pontífices sobresalientes como San Pío V (1566-1572); Gregorio XIII (1572-1585); Sixto V (1585-1590) y a figuras extraordinarias como San Carlos Borromeo, San Felipe Neri, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Ávila, sin contar la pléyade de eminentes teólogos españoles que aportaron su saber en Trento: Melchor Cano y el famoso cardenal Pedro Pacheco, entre otros. Para católicos y reformados, el desafío de hoy no solo es buscar caminos de unidad, sino conquistar a una sociedad que inventa sus propias “verdades”. El individualista y hedonista del siglo actual está destruyendo la posibilidad de una espiritualidad auténtica.



Mario Noceti Zerega