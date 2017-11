Comenzó el cese de emisión de monedas de $1 y $5 y la regla del redondeo

Hoy entró en vigencia el cese de emisión de las monedas de $1 y $5 y la obligación de aplicar la regla de redondeo a la cuenta final terminada entre $1 y $9 de los pagos que se realizan en efectivo, de acuerdo con la Ley N° 20.956.

La regla consiste en que las cuentas finales terminadas de $5 hacia abajo deben ser redondeadas hacia la decena anterior, mientras que las cuentas finales iguales o superiores a $6 deben ser redondeadas hacia la decena de arriba.

“Esperamos que con la colaboración de todos, este proceso se desarrolle fluidamente y que de manera paulatina, estas monedas desaparezcan de circulación”, dijo el Vicepresidente del Banco Central.

La regla de redondeo tiene por objetivo facilitar las transacciones para los pagos en efectivo, dado que dejan de emitirse las dos monedas de menor denominación, lo que se responde al escaso uso y valoración que el público les da, a lo que se suma el alto costo de producción que tienen. Por lo mismo, y dado que se mantiene el peso como unidad monetaria, la regla de redondeo no se utiliza en pagos con tarjetas, cheques, transferencias u otros medios electrónicos.

No obstante el cese de emisión, las monedas de $1 y $5 no perderán nunca su valor y el retiro de las que se encuentren en circulación se hará en un proceso paulatino que podría durar varios años.

Para tal efecto, y el público podrá seguir depositando esas monedas en sus cuentas corrientes, a la vista y de ahorro o, cambiarlas. Para lo anterior existen distintas alternativas que empiezan a operar a partir del 2 de noviembre, primer día hábil del mes:

a) Banco Central habilitó una caja especial en sus oficinas de Agustinas 1180, Santiago.

b) En todas las sucursales de BancoEstado del país.

c) En las 44 sucursales bancarias autorizadas a lo largo de todo Chile, cuyas direcciones e información están disponibles en el sitio www.redondea.cl

La regla de redondeo no tiene efecto tributario y, por lo mismo, si bien se aplica a los pagos en efectivo, el valor de la boleta o factura reflejará el precio de la transacción sin redondear.

A raíz de la implementación de esta norma legal, desde hoy la moneda de menor denominación es la de $10.