El Lenguaje poético de Oscar Castro. A setenta años de su partida. (1 de nov. 1947)

“La tarde pura de mi verso

tiene gavillas y ganados,

porque aún miran con mis ojos

los que sembraron y sembraron”.

(O. Castro. Raíz del Canto)

En esa especie de Prólogo que para la “Nueva Antología Poética” de Oscar Castro (Ed. del Pacífico. Santiago 1972) escribió el profesor D. Agustín Zumaeta Basualto, (del Grupo Los Inútiles) se narra una anécdota a propósito de la “implacable crudeza” (La Vida Simplemente, cuentos y algunos poemas) que está presente en la obra del “mayor héroe cultural de Rancagua”. El director del Colegio, donde ejercía Zumaeta, se suma al escandalizado reclamo de la madre por la supuesta exigencia del profesor para que los alumnos leyeran “Huellas en la Tierra”. El Director, que además era sacerdote, según Zumaeta, calificó los cuentos de Oscar Castro de “bastante malos”; literariamente hablando se entiende, porque añadió: “Se repite mucho”. Tal vez esta fue la razón por la cual hasta bien entrados los años ochenta a Oscar Castro “lo consideraron un poeta segundón y a su poesía demasiado simple, clara, campesina”. (Ángel Custodio González) Advertirá el lector que el Padre Director en su crítica y penosa conclusión (se repite mucho”) se refería a la prosa. No obstante, una lectura pauteada y desapasionada de la lírica de nuestro poeta nos llevará a encontrarle la razón al Director de ese colegio en su amonestación al Señor Zumaeta. (Desconocemos de qué colegio se trata y quién era ese severo sacerdote y director.)

Cada escritor tiene su estilo; sería horrorosamente tedioso que todos escribieran igual. Los escritores se influencian unos a otros. No siempre. Hay quienes permanecen impermeables y defienden sus construcciones literarias evitando que nada huela a ropas ajenas. Pecan algunos y huyendo de los arquetipos y modelos se tornan rebuscados, cursis. Del resultado de los escritos alambicados decían los romanos: “Huele a candil”. En el caso de Oscar Castro, su mérito estriba en la limpieza de su arte. No busquemos en su poesía destreza en la manejo de la métrica, maestría en la elaboración de figuras literarias, abundancia exuberante de léxicos. La grandeza de Oscar Castro reside en lograr una poesía atrayente, llena de sonoridad, musicalmente grata, diáfana, extremadamente sencilla, pura y a menudo íntima y espiritual.

Oscar Castro trabajó con lo que le regaló la vida, que no fue mucho. Su misma preparación académica fue escasa. Aseguran algunos que llegó a Segundo Humanidades, lo que da por obvio seis años de preparatorias. De su propio testimonio se concluye que no fue así. Además, en esos tiempos, un alumno más o menos aventajado era promovido al curso que el colegio estimaba correspondiente. El mundo de Oscar era el mundo agrario chileno. Recordemos que su paso por Braden Copper fue efímero amén de desesperado. El poeta, “se repite” con las rosas, los nardos, (que siempre son copas) cardos, yuyos, trigales, (y por ende, espigas, gavillas, eras, trillas, molinos, harina, pan) maíces y mazorcas, lirios, (sobre todo lirios morados) jacintos, girasoles, magnolias, malvas, albahaca, culenes, alelíes, mimbres, naranjas y limones, acacias, sauces, álamos, tomillos, yerbaluisa, toronjil y juncos. (Léase batro o totora.)

Hay dos léxicos que se reiteran hasta la saciedad en los poemas de nuestro vate: lámpara y lucero. Lámpara. Quizás, todavía, esos viejos candiles panzudos, de bronce, con una pantalla de cristal, alimentados con querosene. A esas lámparas que ardían en los templos consistentes en un vaso con agua y aceite sobre el que flotaba la “mariposa” que daba la llama. Lámparas humanas. Al final la lámpara ilumina ese “Tiempo deshojado”, la lámpara que es el objeto del hablante lírico que regresa a la infancia. Arriba, en el cielo, las lámparas que Dios enciende “a cada una de las cuales llama por su nombre y ellas le obedecen”. Son los luceros que iluminan toda la poesía de Oscar

Y ¿qué colores tiene la paleta de este pintor de las estrofas? Pocos. El amarillo se lo nombra un par de veces y se disfraza muchas de dorado o anaranjado. El rojo es fucsia, granate, colorado. Abunda el blanco y hasta nos regala un increíble “almendro polar”. El color dominante es el azul. Veamos al azar:

“Vastedad de los cielos, tienda azul de los montes, / burbujas de abejas que fermentan el día…” (El Vino) “Iban buscando los ojos/ de los niños que soñaban/ para lamerlos de azul/ con su caricia delgada”. (Coloquio de Flauta y viento.) “El viento azul que venía/ dolorido de fragancias, besaba de lejanías/ mis manos y mis pestañas…” (Romance de Barco y Junco.) “El cantar de ranas, disuelto en el crepúsculo/ humedece de azul el espíritu mudo”. (Canción Gris.) “Lágrima, estrella pura de la tarde, trémula en el azul, rosa creciente…” (Soneto Octavo.) “Esta (América) que nace/ en el pétreo filo de los Andes/ y cae como un poncho verde a dos mares azules”. (Descubrimiento de América.) “¿Qué azul título cierra la luna en su paréntesis?” (Ilustración para mi adolescencia.) “Ángeles crucen el cielo del canto, / ya coronado de azules luceros”. (Elogio de la novia campesina.) “Y sé de Baco que solloza, / borracho azul, entre los pámpanos”. (Raíz del Canto.) “Por abismos azules el volantín subía”. (Ángel y volantín.)

Hemos dicho que el mundo –el universo- de Oscar Castro es nuestro campo. Imposible comprender la vida del campesino sin la presencia del caballo. Si bien por las rimas del poeta mugen bueyes y vacas, hay borricos que nos recuerdan a Platero, ovejas y una cabra “blanca como un queso, como la luna era blanca” que después de comer albahacas, toronjiles, malva, flores y ramas de salvia, se pone “a balar después bajo la clara mañana”, son los caballos, corceles, alazanes, yeguas, un mundo equino montado por las gentes del quehacer rural. Y con el caballo toda la terminología pertinente: belfos, ijadas, cascos, pezuñas, rebenque, herradura, estribos y espuelas. Si la bohemia existencia de Oscar Castro solo da cabida al Baco mitológico, dios del vino y los borrachos, la presencia del huaso que montado en alazán macizo, “las puertas del Paraíso se ha de llevar por delante”, solo admite aquí donde tal vez pudiera estar Vulcano, la salvaje presencia de los centauros.

El mundo alado de Castro es el que todos conocemos: palomas que vuelan por doquier en sus poemas, golondrinas, gorriones, jilgueros, un increíble “mirlo blanco” que bien sabemos mirlos y tordos, todos son negros, gallos y lechuzas.

No es el poeta un creyente cristiano en el sentido convencional. Isolda Pradel nos dice que Oscar practicó el espiritismo. “La Biblia lo acompañó por largas horas leyó y releyó versículos. Libros que hablan de Jesús, Mahoma y Buda ocuparon sitios de preferencia en nuestro cuarto”. (Isolda Pradel. Romances de Oscar Castro en Rancagua. Imprenta Alerce. Rancagua 1992. Pág. 63.) Dios aparece discretamente mencionado. No sabemos cómo era su fe en el Ser Supremo. La respuesta se complica si es que hubo espacio para el sincretismo religioso. Así y todo el ángel de la guarda y los ángeles se repiten sin cansancio en sus temas líricos. Los ángeles aparecen con tanta frecuencia como los grillos, los lirios, las estrellas o el fuego. Como rescatadas de una obliterada educación en la fe católica, suenan aquí las campanas (cuyo sonido nos es cada vez menos familiar) y cuando García Lorca es asesinado, acusa el hablante lírico que “no doblaron las campanas”. (Responso a García Lorca.) “Acarició los montes la campana del Ángelus”. (Instante) Se alude a las hostias en sentido real y figurado: “La Hostia, que es cuerpo tuyo, / fue una espiga en mi trigal”. (Del cielo a tu corazón.) “Llenas las pupilar de fulgores y hostias”. (Fuga mojada.) “Hostia frutal de aroma limpio”. (Niña primavera.)

Un puñado de verbos –de los 14 mil que tenemos en castellano- sirven de sostén y dan sentido a las oraciones con las que Oscar Castro forja sus versos: cimbrarse, pulir, pregonar, galopar, coger, traer, esquilar, danzar, recortar, limar. Pero el verbo que más se nos aparece es barajar. Y es que Oscar Castro era un hombre muy jovial y le gustaba el juego. “El juego lo apasionaba. El póker también le gustaba mucho”. (Oscar Vila Labra.) Bastaría entonces una cita: “En los ojos nocturnos de Celedonio Parra barájanse lentamente los naipes del porotal”. (Del cuento El Conjuro.) En la lírica “España eterna”, un poema que canta la trágica historia de la Madre Patria, todos los recursos van con las cartas del naipe: “¡Oro es triunfo! ¡Copa es triunfo!… ¡Jugad que triunfo es espada!”

Armas de todo tipo también acuden al caudal lexicológico del poeta: aljaba, flechas, espadas, sables, fusiles, metralla, dardos, ballestas hasta el simple cuchillo, la daga o el puñal. De las herramientas, el arado (y la palabra surco) va y viene entre verso y verso. Si en la vida rural el caballo es el animal más preciado, como la vida sería un error sin música, el objeto que anima toda canción es la guitarra. Guitarras. Se ve que Oscar Castro amaba sus sonidos, por eso el léxico canta en esos pentagramas que soñó el poeta. Y también el arpa, y por qué no el armonio: “Bajo la nave azul, en tu armónium de soles”… La recia mano de García Lorca le traspasa el pandero que tañen con gracia las gitanas. Así más o menos fue el cúmulo de palabras con que Oscar Castro barajó la partida de sus versos. Hasta que se hiso de noche y él se había preguntado: “¿Cómo estará la noche en las ojeras de los lirios morados?” (Carta a la amiga campesina.) Ahora que se ha ido, vemos que dejó escrito:

“Fuera golpea la noche

con su puño de alquitrán,

y crecen frías estrellas

boquetes de claridad”.

Felizmente, después de setenta años, todavía florecen los lirios, los jacintos y los nardos. La lámpara de su verso aún arde tersa y diáfana y justo con la primavera, florece la vid y dan su aroma las acacias.



Mario Noceti Zerega