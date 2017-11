Los negros números de O’Higgins, el colista del campeonato

Una de las peores campañas en Primera de toda su historia está realizando el conjunto rancagüino. Con solo 6 puntos de 33 posibles, registran un magro 18.18 por ciento de rendimiento.



Ricardo Obando

De que este torneo de Transición 2017 ha sido negro para O’Higgins, lo ha sido. El cuadro rancagüino, ha mostrado una progresión en su fútbol, con caídas feas como la del pasado domingo contra Santiago Wanderers, pero no es capaz de afirmar esa mejoría en resultados.

En este torneo, el cual comenzó bajo la batuta de Cristián Arán el pasado 30 de julio, el conjunto celeste solo registra un 18.18 por ciento, rendimiento que en un campeonato normal, con descenso normal, tendría al Capo de Provincia prácticamente con un pie en Primera B, pero, el famoso coeficiente de rendimiento lo tiene salvado de todo peligro, justamente gracias al colchón que dejó el calvo estratega.

Además, con tres cuerpos técnicos distintos, lo que ha pasado desde aquella tarde del debut en Temuco, ha sido pura irregularidad.

Recordemos, los goles de Rubén Farfán y Matías Donoso, sentenciaron la suerte del oriundo de Casilda, ya que, al día siguiente, fue sacado de la dirección técnica por parte de la SADP, en una larga agonía que se arrastraba de la eliminación de la Copa Sudamericana frente al desconocido Fuerza Amarilla de Ecuador.

Tras Arán, por dos fechas, fue el turno de la dupla técnica conformada por John Armijo y Luis Medina. Los profesionales del fútbol joven, intentaron apagar el incendio. Lo lograron aplacar en Copa Chile, clasificando a la siguiente fase, pero en el torneo no sumaron ni una sola unidad. Dirigiendo ante Colo-Colo y Unión Española, el equipo solo supo de derrotas, con un gol a favor y cinco en contra.

Hasta que llegó la cuarta fecha, el 20 de agosto. Esa tarde, en Sausalito, debutó Gabriel Milito. El 1-1 ilusionó, ya que los jugadores mostraron una actitud distinta. Pero, el camino empedrado fue complicando el andar.

Luego vino la caída en Rancagua contra Antofagasta, un 0-2 claro, sin argumentos para defenderse del buen rendimiento del equipo de Larcamon. De ahí, una luz que iluminaba la noche en Ñuñoa. El 9 de septiembre, de la mano de dos tantos de Matías Sepúlveda, O’Higgins daba la sorpresa frente a Universidad de Chile, pero los dos goles de Pinilla, echaron por tierra la que pudo ser la primera victoria en el torneo.

Esa luz trasuntó en la victoria sobre Palestino, tras las fiestas patrias. Un 2-1 que mostró a un equipo recuperado, que tenía fútbol, pero que no logró repetir ese rendimiento en los partidos posteriores.

Derrotas consecutivas contra San Luis (1-2) y contra Audax Italiano (1-2), volvieron a ensombrecer lo que bueno que se estaba haciendo por momentos en los partidos.

Luego, el 22 de octubre, las críticas se hicieron más patentes tras no saber aguantar un claro 2-0 sobre la Universidad de Concepción en el sur. El partido, que culminó 2-2, dejó mucho análisis para dialogar y conversar.

Hasta lo del domingo pasado, cuando Santiago Wanderers, que está luchando por no descender, se paseó por El Teniente con un contundente 0-3.

En esta pasada, once irregulares fechas, el colista del campeonato registra a su haber solo seis puntos de 33 posibles, con un promedio de dos goles en contra por encuentro, y un bajísimo 18.18 por ciento de rendimiento.

Los números por DT en el Transición

Cristián Arán

PJ: 1; PG: 0; PE: 0; PP: 1; GF: 0; GC: 2; DIF: -2; PTOS: 0; REND: 0%.

John Armijo – Luis Medina

PJ: 2; PG: 0; PE: 0; PP: 2; GF: 1; GC: 5; DIF: -4; PTOS: 0; REND: 0%.

Gabriel Milito

PJ: 8; PG: 1; PE: 3; PP: 4; GF: 9; GC: 15; DIF: -6; PTOS: 6; REND: 25%.