Alcalde de Malloa suspende patente municipal a empresa de compostaje Colhue

Durante la tarde y noche del miércoles último, vecinos de la localidad de Pelequén realizaron una violenta manifestación en el pueblo, donde se prendieron barricadas y se interrumpió el tránsito vehicular incluso en la Ruta 5 Sur. Esto en rechazo del posible funcionamiento de la planta de residuos orgánicos y compostaje Colhue, la que se encuentra en el sector San Luis. Cabe recordar que en el año 2012 la comunidad de Pelequén ya había realizado violentas manifestaciones de este tipo, donde finalmente se consiguió que la planta cesara sus actividades, ante los evidentes malos olores que el funcionamiento de la planta causaba en la comunidad.

El temor de los vecinos se basa en que los camiones de la empresa de compostaje entrarían y saldrían del pueblo por la Avenida Santa Rosa, principal acceso a Pelequén, aduciendo que esto originaría contaminación y malos olores. Plagas de moscas y ratones, aguas subterráneas contaminadas, y enfermedades gástricas de la comunidad es parte de lo que según los vecinos debieron sufrir cuando funcionó la planta.

El alcalde de Malloa, Arturo Campos, la semana pasada se reunió con vecinos y dirigentes vecinales de Pelequén donde se analizó la posible reapertura de la planta, y donde informó y ratificó a nuestro medio que por el momento canceló la patente municipal a la empresa.

El alcalde de Malloa es totalmente contrario a la vía violenta, ya que el fin de la reunión realizada con los vecinos era informar la realidad actual de la empresa ante la información que tenían de una posible reapertura. Es así como Campos dio a conocer que lamentablemente un grupo de vecinos actuó de manera apresurada, recordando que en la reuniones realizadas con los dirigentes del sector, enfatizó que están trabajando de manera administrativa con el fin de que la empresa Colhue retire su compostaje de una forma que no dañe el medio ambiente y la salud de los vecinos.

Actualmente la empresa no está funcionando, sin embargo, el alcalde adujo que los antecedentes que posee es que habrían obtenido la autorización para la reapertura. “En este momento yo tengo suspendida la patente para funcionar hasta que no me aseguren que la empresa va a retirar ese compostaje de una forma prudente y transparente, no provocando ningún daño a nuestros vecinos”, dijo el alcalde.

El objetivo según el alcalde es evitar que se vuelva a repetir un “desastre medioambiental y ecológico”, debido a que las moscas y malos olores durante el tiempo que funcionó la empresa era algo con lo que los vecinos debían convivir a diario, lo que ha llevado a que la comunidad esté alerta ante una posible reapertura.

Arturo Campos enfatizó que se está trabajando vía administrativa, pero recalcó que será él quien informe a la comunidad si dichas acciones fracasaron con el fin de que se organicen como pueblo y desarrollen protestas pacíficas. “No estamos pidiendo nada que sea lo legal y conveniente para nuestra comunidad. Estamos pidiendo que la empresa retire ese compostaje, que lo hagan de una forma informada y transparente, que nos presenten un impacto de estudio ambiental o un reglamento que nos asegure que no habrá daños ambientales y molestias para la comunidad”, indicó que el alcalde.

Desde la Seremía de Salud el Jefe del Departamento Jurídico de esta repartición, Manuel Elizondo, comentó que “en lo que respecta a nosotros, la empresa solicitó las autorizaciones sanitarias, pero a la fecha no se han emitido, puesto que no hemos sido requeridos por el respectivo juzgado, una vez que ello se produzca analizaremos la situación y se adoptarán las decisiones que correspondan.”