Anticipan intensa temporada en exportación de cerezas

El aumento exponencial de huertos productivos y envíos de cerezas durante los años precedentes, hace prever que la temporada 2017-2018 será particularmente intensa para la exportación del codiciado fruto. En el SAG anticipan que solo desde la región podrían aumentar en casi un 30% los envíos del carozo especialmente a China.



A lo lejos la estadística del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, indica que la temporada 2012-2013 desde la región se exportó poco más de cinco millones de cajas de cerezas. El año anterior la cifra ascendió a nueve millones y fracción. Para la temporada que se iniciará en diciembre, la cifra que calcula el SAG es de 12 millones de cajas de fruta solo en cerezas.

El “cerezaso” le llaman al interior de las filas del organismo encargado de la protección del patrimonio fitosanitario al fenómeno provocado, en parte, por la alta rentabilidad del fruto y la seguridad de compra en China, cuyo mercado concentró el 82 por ciento de los envíos de la temporada anterior.

“Para esta temporada se espera una gran producción y cosechas de cerezas, esto dado por la gran cantidad de hectáreas plantadas de la especie y las favorables condiciones climáticas que se han observado a la fecha. A diferencia de la temporada anterior, en que ocurrió una helada en el mes de septiembre de 2016 que afectó en floración, este año no se observó ese fenómeno climático. Adicionalmente las lluvias han sido benévolas con el cultivo no produciendo mayores mermas, teniendo una gran cantidad de fruta en los árboles a la espera de su maduración”, indicó Danol Quintanilla, Coordinador Regional de Exportaciones Agrícolas y Forestales del SAG.

Si bien Chile representa actualmente el 2 por ciento de la producción mundial de cerezas, esta pequeña proporción representa al 85 por ciento de la producción del hemisferio sur, siendo protagonista en la producción de contra estación. Los especialistas indican que el 86 por ciento de los envíos se fueron a Asia, especialmente a China.



¿Por qué son atractivas las cerezas?

El pequeño carozo de sabor y aroma intenso es un fruto especialmente codiciado en el gigante asiático. Y Chile tiene cómo producirlo a un valor realmente atractivo para los productores. Actualmente, el costo por kilo oscila entre el US$ 1 y los US$ 1,8 con retorno esperado por kilo de alrededor de US$ 5, siendo la producción promedio de 10 toneladas por hectáreas. El negocio es tan atractivo que incluso muchos productores han asumido el costo de techar los huertos, cuyo costo es de 20 mil dólares por hectárea, durando el plástico entre 4 y 6 años en buenas condiciones.

El aumento de los huertos es exponencial y tan atractiva es la cereza que no son pocos los viveros del país que tienen pedidos comprometidos de plantas hasta el año 2019. A nivel nacional, actualmente se estima una superficie de 27 mil hectáreas plantadas, cifra que crece en 2 mil hectáreas cada año.

A nivel país, durante la temporada 2015-2016 se exportaron 17,8 millones de cajas. Para la temporada 2016-2017 se esperaba un potencial de 30 millones de cajas, cifra que se vio disminuida por heladas y lluvias en cosecha, situación que hizo disminuir en casi 6 millones la expectativa. Para esta temporada, en ausencia de lluvias en cosecha, se espera que la cifra de producción nacional llegue a 34 millones de cajas de fruta.

“La cantidad certificada en inspecciones fitosanitarias por el Servicio la temporada 2016-2017 fue de 9 millones de cajas aproximadamente, en la región, distribuidas entre los meses de noviembre (3,5 millones), diciembre y una pequeña parte en enero de 2017. Este fin de año se espera una gran concentración de las cosechas en el mes de diciembre y un aumento sustantivo en la cantidad de certificación, pudiendo llegar a más de 12 millones de cajas en nuestra región, lo que implicará mucho trabajo para el sector productor exportador y para el SAG, debiendo reforzar nuestros equipos de inspección”, señala Quintanilla.

La región de O’Higgins, que junto al Maule concentran la mayoría de los huertos productivos y por tanto de los envíos, espera tener un alza de 43% en la inspección sanitaria, aumentando la cantidad de inspectores que necesitará el SAG para cubrir la demanda en el proceso de inspección sanitaria de los frutos. Actualmente el organismo destina cerca de 150 personas de su contingente al proceso de revisión sanitaria de los frutos.