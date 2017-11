Tribunal rechaza reapertura de la investigación de arista principal del caso Caval

El Juzgado de Garantía de Rancagua rechazó por extemporánea la solicitud de la defensa del imputado Patricio Cordero de decretar la reapertura de la investigación del denominado caso Caval.

En la resolución, el magistrado Héctor Benavides rechazó la petición tras establecer que la presentación de la defensa excede el plazo de 10 días posteriores al cierre de la investigación, que estipula el artículo 257 del Código Procesal Penal.

“Que como se expuso anteriormente en la investigación de la presente causa –hablamos de la causa 1651-2015- que es la que nos convoca el día de hoy, se cerró con fecha 26 de julio de 2017 (…). Respecto de la defensa en particular del sr. Cordero no hizo presentación alguna dentro del plazo que comenzó a correr con fecha 26 de julio, lo que se entiende, tomando en consideración la situación procesal de su representado cual era que la causa había terminado por una salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “Sin perjuicio de ello, tampoco con fecha 10 de octubre hizo alegación alguna en cuanto a la situación de ser reformalizado (…) y en cuanto a fijar un plazo de investigación una vez que ya fue reformalizado, no realizó alegaciones en ese sentido, es decir no solicitó un plazo de investigación ni tampoco hubo una oposición formal al cierre de investigación como lo hicieron las otras defensas (…) ni tampoco dedujo algún tipo de recurso para ser conocido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, por lo cual entendemos que todo lo que se resolvió en esa audiencia está ejecutoriado”.

En la audiencia, el abogado de la empresa exportadora Caval Ltda, Antonio Garafulic, además, se desistió de la solicitud de decretar el sobreseimiento definitivo de la compañía.

20 de noviembre se revisaran medidas cautelares

Pese a que estaba fijada una audiencia para revisar medidas cautelares, durante la jornada de ayer, el Juzgado de Garantía rancagüino fijó para el 20 de noviembre la revisión de las medidas que afectan a Natalia Compagnon, entre ellas el arraigo nacional.

.Según explicó la fiscal a cargo del caso, Marcia Allendes, la decisión del juez tiene como objetivo reunir la revisión de las cautelares de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet por dos de las aristas por las cuales es indagada: la causa Caval y la querella por estafa del empresario Gonzalo Vial Concha.

“Si hoy discutíamos las cautelares posteriormente teníamos que discutirlas otra vez de nuevo si es que la imputada es su intención salir del país”, manifestó. “Porque si hoy día un tribunal daba alguna autorización la imputada de todas maneras se quedaba con cautelares vigentes en otra causa, entonces por economía procesal es mejor que se discutan las dos causas juntas”, aseguró la fiscal.

A su salida Compagnon adujo estar tranquila y que sólo se cambió una fecha, agregando que no tiene la intención de viajar al extranjero en Navidad o durante el verano.

Por su parte, el abogado de Compagnon, Antonio Garafulic, indicó que seguirán trabajando para demostrar la inocencia de su representada y la empresa, desistiendo en esta oportunidad de pedir el sobreseimiento de la empresa, ya que cree que existen otras instancias distintas al tribunal para poder recurrir respecto a esa resolución.

Sobre la modificación de la medida cautelar de arraigo nacional, indicó que quieren bajar la intensidad de éstas teniendo en cuenta que la acusación esta dictada, y las considera como gravosas, en especial la del arraigo. Pese a que Compagnon lo descartó, confirmó que existe una solicitud de esta última para poder viajar al extranjero.

Además durante la jornada, se realizó la revisión de medidas cautelares de Jorge Silva Menares, director de obras de la Municipalidad de Machalí, quien está imputado en la arista principal de la causa. El tribunal modificó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, por firma mensual y arraigo nacional del imputado.