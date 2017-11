Las propuestas de Carolina Goic para O’Higgins

Luis Fernando González

Fotos : Marco Lara

Hasta Rancagua llegó la candidata presidencial de la DC, Carolina Goic, donde dio a conocer sus propuestas de Gobierno para las regiones. “Hay temas nacionales a los que hacemos una bajada regional, como la Ley Nacional del Cáncer, con los centros oncológicos y los hogares clínicos”, explicó.

En este sentido, la abanderada asegura estar comprometida con una real descentralización que da la posibilidad de que las regiones generen recursos propios y que las empresas tributen. Es decir, aporten sus impuestos donde están instaladas.

En visita a diario El Rancagüino, presidencial falangista aseguró que ella quiere ser la “presidenta de las regiones. En esa línea afirmó que “la descentralización es un eje central, no sólo un par de capítulos de nuestro programa. Tiene que ver con un cambio de mirada”.

Reglón seguido explicó que para un real cambio en la materia es necesario que los seremis “sean nombrados por el intendente y que el respectivo ministro le presente una terna. No al revés, lo cual hace que más bien respondan a necesidades centrales”, argumentó.

De acuerdo con Goic, “en los primeros 100 días de Gobierno” mandatará la ejecución “de un dialogo en cada una de las regiones, donde las personas que están en el territorio, con las autoridades y los dirigentes, decidan cuáles son los 3 o 4 proyectos más relevantes. Esos son los que asumiré como prioridad, aunque no sean rentables”, prometió. Lo anterior, pues aseguró que muchas veces las propuestas para provincia son hechas a medida de Santiago. Por ejemplo, mencionó que a veces “no se abre una ruta calle, porque no tiene suficiente flujo vehicular. “Estamos pensando en cómo se garantiza un servicio para un habitante que independientemente de donde esté, tiene que tener esa garantía igual”.

De ser electa, la candidata garantizó que las obras comprometidas para regiones serán financiadas con vía presupuesto nacional. “Hicimos uno bien realista, (de) alrededor de 10 mil millones de dólares, estimando las holguras financieras y (también) un escenario razonable. Eso no quita que no puedas complementar con el presupuesto regional”, esgrimió. No obstante, dijo esperar que en este tema exista un mayor poder de decisión de las regiones, pues muchas veces el Fondo de Desarrollo Regional ha sido capturado por las prioridades nacionales. En su opinión, esto sucede “cuando la lógica de los programas era al revés, permitiendo apalancar recursos desde los sectores”, remata.

SALUD

– Un hogar clínico para enfermos terminales en Rancagua.

– Un Centro de Rehabilitación de Base Comunitaria en Rancagua .

– Tres Centros diurnos para Alzheimer en las comunas de San Fernando, Rengo y Machalí.

– Un Centro Comunitario de Salud Mental en San Fernando.

– Normalizar y ampliar el Hospital de Rengo.

CIUDAD Y TRANSPORTE

– Un tren rápido Santiago–Rancagua-Talca–Chillán–Concepción, acortando los tiempos de viaje entre Santiago – Rancagua a 45 minutos, complementado con una red de bicicletas públicas y ciclovías en Rancagua.

– Financiamiento para veredas y paseos peatonales en Rancagua, San Fernando y Rengo.

– Plazas de barrios en Codegua, Coínco, Coltauco, Doñihue, Graneros, Las Cabras, Malloa, Mostazal, Olivar, Peumo, Pichidegua, Quinta de Tilcoco, Requínoa, San Vicente, Pichilemu, La Estrella, Litueche, Marchihue, Navidad, Paredones, Chépica, Chimbarongo, Lolol, Nancagua, Palmilla, Peralillo, Placilla, Pumanque, y Santa Cruz.

ECONOMÍA

– Potenciar el turismo vitivinícola de los valles del Cachapoal y Colchagua.

– Tres unidades de fomento productivo municipal en Santa Cruz, Rancagua y San Fernando

– Tres nuevos Centros de Desarrollo de Negocios en Mostazal, Pichilemu y Chimbarongo.

– Unificar la política de Centros de Investigación de la región, en programas a 20 años, potenciando las capacidades territoriales.

PATRIMONIO Y CULTURA

– Plan de desarrollo a partir del patrimonio, con financiamiento permanente en Palmilla. Allí se ubica el Monumento Nacional El Huique.

– Potenciar el Museo Regional de Rancagua.

– Generar dos centros culturales móviles para Coínco- Coltauco-Peumo-Quinta de Tilcoco y La Estrella-Litueche-Navidad.

DEPORTES

– Dos nuevos parques de gran envergadura, asociados a implementación deportiva en San Fernando y Rancagua.

– Construir o habilitar al menos una multicancha por comuna en la región.

EDUCACION

– Articular la oferta de formación técnica en la región y ejecutar el Centro de Formación Técnica (CFT) estatal en la Región de O’Higgins, transformándolo en una institución tecnológica de alta calidad, vinculada a las necesidades del territorio.