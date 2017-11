Torre 1 de la Alameda tendría antes de fin de año ascensor

–El Seremi de Vivienda y el director regional de Serviu dieron la noticia a los vecinos, ya que la empresa a cargo comenzará esta semana a trabajar en la reparación de uno de los elevadores.

Con una sonrisa en la cara recibieron vecinas y vecinos de la torre 1 del edificio Ramón Freire de Rancagua la noticia entregada por el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Hernán Rodríguez, y el director regional de Serviu, Víctor Cárdenas, de que la empresa Saaher comenzará la próxima semana los trabajos para reparar el primero de los dos ascensores en mal estado.

Fue así que el Seremi indicó que “los vecinos han visto que están empezando a llegar unas cajas que traen los repuestos para echar a andar el primer ascensor de los dos que están comprometidos. Esto porque hemos conseguido, a través de Serviu, que la empresa acorte algunos plazos, por lo que va a empezar a trabajar la próxima semana. Es así que esperamos tener en operaciones el primer ascensor, a objeto que los vecinos puedan hacer una vida bastante más normal, a fines del mes de diciembre, con eso esperamos dar cumplimiento a la urgencia que tienen”.



Por su parte, el director de Serviu manifestó que se espera, en un plazo no mayor a 60 días, contar con el primer ascensor si es que no ocurre ningún imprevisto, mientras tanto se esperará la llegada de los equipos que serán exportados desde el extranjero para cumplir con el arreglo del segundo elevador. “Compartimos con los vecinos la alegría que tienen, ver que esto ya se comienza a solucionar sin duda que es muy grato porque estamos dando respuesta a algo que ellos mismos reconocieron era de su responsabilidad como comunidad, pero hoy saben que el camino que les queda por delante es hacerse cargo cuando los ascensores estén recuperados”, agregó.



Miguel Cepeda, uno de los vecinos de esta torre, expresó que la noticia le pareció “excelente, lo esperábamos hace tanto tiempo que no se había podido concretar, pero felizmente ahora sí y espero que salga y que de aquí a fin de año tengamos un ascensor funcionando por el bien de nosotros, los ancianitos. Yo por lo menos vivo en el piso 9 y no es como los que viven en el 21 que es más complicado, así que me parece una muy buena noticia y se agradece de todo corazón”.

Asimismo, Milyam Cofré, directora y encargada de la torre 1, señaló que “estamos muy contentos, ya que en algún momento se había perdido la credibilidad, pero sabemos que no todo es fácil, así que estamos agradecidos eternamente del Seremi y del director de Serviu. Me emocioné con esta noticia y los vecinos también porque es muy trágico ver a la gente, sobre todo a los adultos mayores, así que esto es una gran felicidad y es como un regalo de Pascua adelantado, esperamos que todo funcione bien y que sea pronto”.



Respecto a la responsabilidad de la comunidad una vez estén listos los ascensores, la encargada dijo que “lo tenemos más que claro y he informado en las asambleas que la mantención nos corresponde netamente a nosotros como propietarios y, de hecho, los gastos comunes, porque aquí se pagaban 10 mil pesos que es una burla, vamos a tener que subirlos a 25 mil para hacer una mantención y tener estos ascensores por muchos años más”.

Cabe recordar que en la torre 1 de este edificio de la Alameda perdieron el primer ascensor producto del terremoto y luego, a inicios de este año, se echó a perder el otro, por lo que durante este período los vecinos y vecinas han tenido que subir y bajar a pie. Fue así que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo decidió ayudar entregando recursos a través del programa de Protección al Patrimonio Familiar, los que fueron complementados con aportes de la misma comunidad.