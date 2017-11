Superintendencia de Educación determina fiscalización por oficio ante posible abuso sexual de estudiante de tercer año básico

-El hecho se habría registrado al interior de un baño del recinto donde dos alumnos de enseñanza media habrían cometido el delito. Actualmente el menor de 9 años no se encuentra asistiendo al recinto educacional, informando su familia que se determinó cerrarle el año escolar, así como está asistiendo a terapia sicológica.

Fernando Ávila Figueroa

Un grave hecho se encuentra denunciando una familia de Requínoa, el que habría afectado a un menor de 9 años de edad que cursa tercer año básico en el Liceo Municipal de Requínoa. Así lo dio a conocer una tía del estudiante, quien indicó que fue el pasado 2 de noviembre del presente año cuando el menor habría sido agredido en primera instancia por un profesor en la clase, recibiendo una especie de cachetada en su cara.

Tras ello la tía del menor indica que en uno de los baños del establecimiento dos alumnos de enseñanza media habrían agredido sexualmente a su sobrino, situación que no fue informada por el recinto, ya que del hecho la familia tomó conocimiento por una tercera persona, que trabaja en el colegio, pero que no es profesor, parte de la directiva, paradocente, ni inspector, quien informó a la familia diciéndoles que aparentemente el niño se encontraba enfermo.

Fue la abuela del menor quien lo fue a buscar, la que lo notó extraño y le relata lo que había pasado. Indicaba que habría recibido el golpe al no entender una tarea, por lo que fue a llorar al baño. Luego salió a jugar al patio, vuelve a clases, para en el trascurso de la mañana vuelve a pedir permiso para ir al baño, donde habrían ingresado dos alumnos mayores, quedando encerrado, según la tía, por cerca de 26 minutos, lo que habría quedado registrado en las cámaras internas que posee el colegio, donde se aprecia el recorrido del menor, y el ingreso de dos alumnos mayores al baño.

El menor en estado de shock se sienta en una solera con actitud extraña, por lo que fue retirado por su abuela a eso de las 12:30 del día del 2 de noviembre, ocasión donde llorando le cuenta lo sucedido, siendo llevado hasta el servicio de urgencia de Requínoa donde ante la presencia de la PDI y Carabineros se determinó que se debían realizar exámenes en el Servicio Médico Legal.

Cabe destacar que según la tía del menor ayer lunes se había convocado a una protesta en las afueras del recinto educación por parte de apoderados, sin embargo, esta no se realizó, ya que un grupo de ellos fue recibido por el director del recinto, donde se sostuvo una reunión en la que se habrían comprometido a trabajar aún más en la seguridad al interior del recinto. Esto debido a que al igual que la familia, se está a la espera de los exámenes médicos que entregue el SML.

AÚN POLICIAS NO INVESTIGAN

Tanto desde Carabineros como de la Brisexme de la Policía de Investigaciones se nos informó que por el momento desde el Ministerio Público no se les ha mandatado una orden de investigar el caso, sin embargo, el mayor de la Cuarta Comisaría de Rengo, Mauricio Gajardo, indicó que ellos asistieron hasta el Consultorio de la comuna de Requínoa el día 2 de noviembre, pero es el Ministerio Público quien debe determinar quien investiga el caso, dependiendo del resultado de los exámenes que se realicen en el SML.

Gajardo añadió que están en conocimiento del caso, entregaron los antecedentes al Ministerio Público de Rengo mediante el parte 1022, tendientes a investigar cómo ocurrieron los hechos, y quienes fueron, agregando que como Carabineros no han realizado más acciones, ya que se trata de un menor de edad vulnerable, por lo que no se puede presionar para tomar declaraciones.

Por su parte el alcalde de la comuna de Requínoa, Antonio Silva, sostuvo que están realizando todos los protocolos que establece el Ministerio de Educación ante una denuncia de este tipo, pero que como municipio, y como una manera de proteger a todos los implicados en el caso no se va a pronunciar con mayores detalles, esto por el respeto a las probables familias afectadas.

La autoridad comunal confirmó que existe una denuncia de la familia del menor de 9 años, lo que judicializa el proceso, así como desde el Liceo Municipal de la comuna se ha seguido todo el protocolo que exige la Superintendencia de Educación. Agregó que por reserva a la protección de los menores están a la espera de los informes para poder pronunciarse. “Lo importante es que estamos siguiendo todas las acciones correspondientes para que quede todo bien transparentado”, dijo el alcalde.

Con respecto a una convocatoria que apoderados habían hecho para la mañana de ayer lunes en el frontis del recinto educacional, el alcalde adujo que no hubo protesta, pero recalcó que este tipo de hechos no le hacen bien al liceo teniendo en cuenta que se trata de un buen recinto educacional, el que está llano a entregar toda la información, enfatizando que hay una serie de especulaciones, y asegurando que en este caso se habla de una violación que nunca ha existido. “Por eso no queremos pronunciarnos, ya que hay niños, que pueden ser el abusado, o como los posibles abusadores que hay que proteger también”, indicó el alcalde

NO HABRÍA DENUNCIA FORMAL

Sobre el caso, la directora regional de la Superintendencia de Educación de O’Higgins, Lorena Cuevas, dio a conocer que hasta el jueves pasado no tenían ningún antecedente sobre el posible delito de abusos sexuales, antecedentes del estudiante, ni tampoco del apoderado del menor.

Esto se ha extendido hasta ayer lunes, ya que adujo que no tienen una denuncia formal, sin embargo, reconoció una conversación informal con una familiar del menor, quien según la directora no se ha acercado hasta la Superintendencia a realizar la denuncia, lo que es fundamental para iniciar una investigacion. Esto unido a que tampoco han tenido contacto con la apoderada oficial del estudiante

Pese a ello, la directora indicó que si recibieron un llamado del director del liceo, quien informó de una investigacion frente a estos hechos, relato que es parte del trabajo que está realizando la Superintendencia de Educación.

Lorena Cuevas recalcó que ellos no realizan una investigacion paralela a la de la Fiscalía, puesto que tienen competencias distintas, en el caso de ellos, verificar si el establecimiento realizó las investigaciones correspondientes, en los tiempos correspondientes, y si activó el protocolo de su reglamento interno. “Nosotros no calificamos el delito, no investigamos la responsabilidad de las personas, sino que el cumplimiento de la normativa educacional”, dijo la directora.

Cuevas adujo que no siempre la investigacion de un procedimiento esta de acuerdo a las exigencias de los apoderados, por lo que es importante que se hagan las denuncias. En este caso, se determinó una fiscalización por oficio, la que comenzó ayer lunes con los datos ambiguos que según la directora poseen. Añadió que en este caso se debe actuar con respeto a las familias, hacer que las normativas se cumplan, debido a que sin duda se trata de una situación angustiante.

Enfatizó que la investigacion que realicen sólo se informará a Fiscalía si este último organismo les solicita el resultado de dicha investigacion. “Nosotros tomamos antecedentes el día jueves, establecimos contacto con una familiar, quedaron de venir y no han venido. El plazo para nosotros como garante de derechos ya fue superado, pero ya iniciamos una fiscalización denominada denuncia por oficio, ya que tengo la llamada del director, y antecedentes básicos como para poder iniciar esta fiscalización”, sostuvo Lorena Cuevas.