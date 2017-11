Adiestrador del balonmano machalino a La Roja

Álex O’Brien encabeza el grupo técnico del combinado infantil que, hoy por hoy, se encuentra en Paraguay.



Ricardo Obando

“El proceso ha sido tan rápido que al principio me tomó con algo confusión. Ahora sólo me queda responder a las expectativas y confianza que se depositó en mí”. Palabras de Álex O’Brien, técnico del Unión Balonmano de Machalí, que, por estos días, está trabajando junto a la selección nacional de la categoría infantil.

En Paraguay, donde el combinado nacional está participando del Campeonato Sudamericano de la especialidad, certamen que reúne a las selecciones del continente tanto en damas como en varones.

Desde Asunción, el coach puntualizó que “uno cuando se inicia, siempre aspira llegar a la selección de tu país”.

De paso, aseguró que “voy a dejar en alto el nombre de Machalí y todos los que me han ayudado a llegar hasta acá, en especial la corporación de deportes y la municipalidad”.

En tanto, el gerente del organismo, Diego Ramírez, manifestó que “para nosotros como institución, no nos sorprende para nada este llamado. Álex se ha transformado en un referente del balonmano regional y ahora con este impulso, no tenemos duda que seguirá su ruta de perfeccionamiento”.

Además, dijo que “estamos muy orgullosos de él, porque sabemos y conocemos su trabajo arduo y disciplinado, que se ve coronado con esta convocatoria”.

Cabe consignar que, Chile, debutaba al cierre de esta edición en la serie masculina frente a Uruguay, y hoy se medirá contra Argentina (14.00 horas, selección femenina) y a las 20.00 horas frente a Paraguay (selección masculina).