Paloma San Basilio: “Estoy en otra etapa (…) El Festival de Viña es una muy buena plataforma de lanzamiento”

Si bien la española destaca que se trata de un evento “fantástico”, asegura que prefiere “volver más tranquilamente” a Chile. De hecho, el 1 de diciembre se presenta en el Gran Arena Monticello. En entrevista con El Rancagüino, también se refiere a la problemática de Cataluña. “No podemos permitirnos el lujo de que cinco o seis iluminados (…) decidan hacer la guerra por su cuenta”, critica al respecto.

Marcela Catalán

Se declara una “enamorada del directo” y del público chileno, al cual le dijo adiós en 2014 tras su cuarto paso por la Quinta Vergara -estuvo también en 1979, 1983 y 1986-. Se trata de la cantante española Paloma San Basilio, a quien Diario El Rancagüino entrevistó en exclusiva a propósito del show que dará el 1 de diciembre en el Gran Arena Monticello, abordando distintos temas -como el espectáculo que la trae al país, la situación de Cataluña, la novela que lanzó en 2016 y de si pretende actuar otra vez en Viña-. En cuanto a su visita del próximo mes, en dicha oportunidad ofrecerá un concierto sinfónico donde repasará su laureada trayectoria, en una propuesta que ya aterrizó en Santo Domingo, Miami, Puerto Rico, Panamá, Guatemala y Costa Rica.

¿Qué la impulsó a volver a Chile y en un espectáculo sinfónico, después de su presentación en 2014 en el Festival de Viña?

(En ese tiempo) estaba haciendo una gira para cerrar una etapa, porque necesitaba cambiar el ciclo. En ese momento me planteé sólo hacer cosas muy puntuales y de manera esporádica, siempre en formatos distintos a los habituales en los que estuve. Me parecía que cortar de pronto y callar mi voz, como una especie de castigo, no tenía mucho sentido. Sin embargo, no quería volver al ciclo anterior. Quería hacer otras cosas y aceptar si se daba una propuesta interesante. De ahí la dirección que he tomado. Esta decisión me ha permitido hacer otras cosas, como escribir, pintar, viajar y compartir más tiempo con mi familia. Esa es la dinámica en la que estoy, distanciando las actuaciones. De hecho, pronto no daré conciertos durante una larga temporada, porque estrenaré el musical Sunset Boulevard en España.

¿Se siente cómoda en el formato sinfónico? ¿Es un desafío que renueva sus ganas de cantar?

Me gusta mucho. Además, cada soporte obliga a tener una dinámica vocal distinta y el sinfónico es como un mar sobre el que navegas. De este modo se crea una dinámica muy bonita, mucho más tranquila y relajada, con una belleza armónica que da una dimensión diferente a las canciones. Son arreglos hechos específicamente para este concepto, lo que me da mucha felicidad. Lo he presentado en varios países, entonces esto me permite seguir trabajando mi voz. Y a la gente le encanta, es un pequeño regalo para mis amigos de Chile, así que llamo a la gente de Rancagua para que vaya a disfrutar. Vamos a brindar con esos vinos maravillosos de la región.

Debo confesar que no entiendo nada (de vinos), aunque los pruebo, me parecen maravillosos y me encantan. Siempre intento elegir entre los chilenos y los españoles, porque creo que (los primeros) tienen un nivel de calidad altísima y en la Región de O’Higgins saben mucho de ello. Eso me encanta, porque la novela escribí el año pasado (‘El océano de la memoria’) trata sobre una familia de origen bodeguero en Cádiz. Para ello debí investigar acerca del tema y es un mundo apasionante, que conecta al hombre con la tierra de una manera muy especial.

En su concierto en el Gran Arena Monticello, ¿es posible que escuchemos parte de ‘Los tres tiempos de América’, material que grabó con Quilapayún en 1988?

En principio no está previsto. Aunque habrá un tema chileno, pero no será uno de Quilapayún. Ésa fue una experiencia única y fantástica. Me sentí muy orgullosa cuando decidieron que yo fuera la voz femenina de ese proyecto.

Retomando la conversación acerca de su novela, ¿qué tan fácil o difícil fue escribir ‘El océano de la memoria’? ¿Pretende seguir publicando?

La dificultad nace al ser neófita en la narrativa, ya que escribí muchos artículos para periódicos y también mi autobiografía. Pero esto era distinto, porque debía estructurar una historia que abarca 40 años, además de ver los personajes que entran y salen, y contextualizar lo que sucede. Sin embargo, me parece un trabajo tan bonito y apasionante, lo disfruté muchísimo.

Cuando te sientas a escribir, en soledad, sin que nadie te interrumpa, es gratificante ese diálogo interior que tienes con el ordenador. Igualmente te ayuda a realizar una especie de auto examen y a volcar tus emociones, como si sacaras una personalidad que puedes proyectar en pasajes del libro. También me gusta mucho ver la respuesta de la gente, porque siempre hay escepticismo y en más de una ocasión se dijo que alguien me escribió la novela (se ríe). Pero cuando se dieron cuenta de que se trataba de un relato personalizado, muy mío, fueron emocionantes los comentarios que me llegaron de los lectores. Las firmas en la Feria del Libro (en España), con una fila enorme de personas, me ha hecho saltar las lágrimas. Esto es un impasse, pues cuando termine con el musical que estrenaré, me replantearé la posibilidad de continuar la novela.

¿No le gustaría lanzar otro disco?

No, he grabado 34 discos y creo que son bastantes. El último que estrené fue con Los Chicos del Coro de Saint Marc (‘Voces para el alma’, 2015). Nunca había hecho conciertos con voces blancas y resultó un álbum precioso, me pareció una combinación muy bonita, aunque ahora no tengo un especial interés por ingresar al estudio. La última vez que lo hice fue para grabar el tema de Sunset Boulevard hace un mes, para la promoción del musical. Siempre he sido una enamorada del directo. De hecho, tengo cinco directos en mi discografía y ése es el formato en el que me sigo sintiendo más cómoda.

Y como enamorada del directo, ¿le gustaría volver al Festival de Viña?

Creo que no, sin embargo, es un festival fantástico. Me encanta la gente, pero pienso que estoy en otra etapa. Ser jurado es muy complicado, tienes que asumir responsabilidades y a mí me cuesta mucho decir quién lo hace bien y quién lo hace mal: me siento incapaz. Por otra parte, creo que es una muy buena plataforma de lanzamiento. Ahora prefiero volver más tranquilamente a la tierra que quiero tanto. Hay mucha presión (cuando se está en Viña).

Como española, ¿cuál es su postura en relación a la problemática con Cataluña?

Es compleja: imagínate que una región de Chile decidiera independizarse. En España tenemos un marco de convivencia maravilloso, que ha funcionado desde la transición de manera ejemplar, me refiero a la constitución. Con ésta, con el marco legal y con las garantías increíbles que hay en mi país, cualquiera puede proponer una idea. Pero no se puede utilizar recursos públicos para saltarse las leyes que todos hemos aprobado: eso no es lícito, están manipulando la opinión pública y la realidad. Tanto dentro de Europa como en el resto de las naciones democráticas, donde ha costado tanto superar una Dictadura, cosa que ustedes también conocen, no podemos permitirnos el lujo de que cinco o seis iluminados, quienes ni siquiera representan la mayoría de votos de una región, decidan hacer la guerra por su cuenta y apoyarse en las instituciones públicas para declarar una independencia ficticia. Esto tendrá que terminar como tendrá que terminar.

La gente debe volver a respetar el marco legal y exponer sus ideas, porque en España no se persigue a nadie por sus ideas políticas. Si ello ocurriera, esos señores no habrían podido perpetrar el atraco que hicieron con un referéndum ilegal: ésa es la mayor prueba. La ley debe aplicarse para todos, decidiendo si queremos estar juntos o no donde se debe: dentro del marco legal, en el Parlamento, ganando con votos y reformando las cosas.

En ese sentido, ¿está de acuerdo con que se detenga al ex presidente catalán Carles Puigdemont?

La gente que se salta la ley, debe ser amonestada con la ley. Da igual quien sea. Los representantes políticos tienen una mayor responsabilidad, porque están arrastrando a la gente a una división y a una confrontación innecesaria. Se trata de un acto de irresponsabilidad y la ley debe ser igual para todos. No puede aplicarse a favor de unos, por conveniencias políticas o por miedo. Todo el mundo debe saber que estamos dentro de la ley, que hay que cumplirla y que hay muchas formas democráticas de cambiar las cosas.