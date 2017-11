Paloma San Basilio sobre Cataluña: “No podemos permitirnos el lujo de que cinco o seis iluminados (…) decidan hacer la guerra por su cuenta”

Consultada sobre la posible detención del ex presidente catalán Carles Puigdemont, la española argumenta que “la gente que se salta la ley, debe ser amonestada con la ley”. La madrileña regresa a Chile el 1 de diciembre, para presentarse en el Gran Arena Monticello. De eso y mucho más, conversó con El Rancagüino.

Marcela Catalán

De la mano de un concierto sinfónico regresa a Chile la cantante Paloma San Basilio, quien el 1 de diciembre actuará en el Gran Arena Monticello. En virtud de lo anterior es que Diario El Rancagüino la entrevistó en exclusiva, ocasión en la cual la española habló acerca del espectáculo que la trae al país, como también de si volvería al Festival de Viña -luego de despedirse de dicho escenario en 2014-, y de su novela ‘El océano de la memoria’. Pero eso no fue todo, pues la madrileña igualmente se refirió a la situación de Cataluña. Esto, luego de que en octubre el Parlamento de esta comunidad votara su conversión en una república.

Como española, ¿cuál es su postura en relación a la problemática con Cataluña?

Es compleja: imagínate que una región de Chile decidiera independizarse. En España tenemos un marco de convivencia maravilloso, que ha funcionado desde la transición de manera ejemplar, me refiero a la constitución. Con ésta, con el marco legal y con las garantías increíbles que hay en mi país, cualquiera puede proponer una idea. Pero no se puede utilizar recursos públicos para saltarse las leyes que todos hemos aprobado: eso no es lícito, están manipulando la opinión pública y la realidad. Tanto dentro de Europa como en el resto de las naciones democráticas, donde ha costado tanto superar una Dictadura, cosa que ustedes también conocen, no podemos permitirnos el lujo de que cinco o seis iluminados, quienes ni siquiera representan la mayoría de votos de una región, decidan hacer la guerra por su cuenta y apoyarse en las instituciones públicas para declarar una independencia ficticia. Esto tendrá que terminar como tendrá que terminar.

La gente debe volver a respetar el marco legal y exponer sus ideas, porque en España no se persigue a nadie por sus ideas políticas. Si ello ocurriera, esos señores no habrían podido perpetrar el atraco que hicieron con un referéndum ilegal: ésa es la mayor prueba. La ley debe aplicarse para todos, decidiendo si queremos estar juntos o no donde se debe: dentro del marco legal, en el Parlamento, ganando con votos y reformando las cosas.

En ese sentido, ¿está de acuerdo con que se detenga al ex presidente catalán Carles Puigdemont?

La gente que se salta la ley, debe ser amonestada con la ley. Da igual quien sea. Los representantes políticos tienen una mayor responsabilidad, porque están arrastrando a la gente a una división y a una confrontación innecesaria. Se trata de un acto de irresponsabilidad y la ley debe ser igual para todos. No puede aplicarse a favor de unos, por conveniencias políticas o por miedo. Todo el mundo debe saber que estamos dentro de la ley, que hay que cumplirla y que hay muchas formas democráticas de cambiar las cosas.

Lea la entrevista en extenso en el siguiente link: http://elrancaguino.cl/2017/11/11/paloma-san-basilio-descarta-regresar-la-quinta-vergara-estoy-otra-etapa-festival-vina-una-buena-plataforma-lanzamiento/