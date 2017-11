Alrededor de 30 haitianos asisten a clases de español en Biblioteca Eduardo de Geyter de Rancagua

La mayoría son hombres y hablan el idioma, aunque algunos llegaron sin saber una sola palabra. Con o sin trabajo, desean mejorar su manejo del lenguaje y así incrementar sus posibilidades laborales. Algunos también pretenden, más adelante, ingresar al sistema de educación superior nacional.

De pie frente a una pizarra blanca, Dulce Opazo saluda a la concurrencia e introduce la clase de un martes de octubre. Recuerda que la semana anterior vieron el pasado, presente y futuro, explicando que ahora abordarán el significado y aplicación de las expresiones nunca, siempre, a veces, regularmente y periódicamente. Al mismo tiempo que las pronuncia, plumón en la mano, escribe las palabras con letra clara y redonda. El encuentro se realiza en la sala de lectura de la Biblioteca Pública Eduardo de Geyter de Rancagua -Avenida Cachapoal N°90-, donde cerca de 30 haitianos aprenden español de manera gratuita. En cada sesión, la chilena cuenta con la ayuda de una compatriota de los alumnos. Así, dado que ella todavía aprende a hablar creol, Diana Joseph traduce cuando alguien no entiende.

Antes de comenzar a enseñar en el citado recinto de la capital regional, Opazo llevaba a cabo esta tarea en Rosario -por iniciativa propia y de modo improvisado-. En ese contexto decidió aproximarse a la Casa de la Cultura para conseguir un espacio donde continuar con este objetivo, en vista de que no pocos haitianos están llegando al país y a la región sin hablar el idioma oficial de Chile. En la institución buscaban a un profesor que dictara el idioma, con tal de encarar esta necesidad. La profesional estudió Educación Diferencial, es intérprete de lengua de señas y trabaja con jóvenes sordos en el Liceo Simón Bolívar.

Las clases de español para haitianos partieron el 25 de septiembre en la Biblioteca Pública Eduardo de Geyter y se extenderán hasta diciembre. El curso contempla una sesión semanal, de 18:30 a 21 horas, despegando con cerca de 25 asistentes. Hoy concurre una treintena de extranjeros, tratándose en su mayoría de hombres. “No sé por qué vienen pocas mujeres. Yo he enseñado en otras partes a jóvenes que he ido conociendo y las chicas no se atreven. Puede que sean más tímidas, imagino que es fruto de algo cultural”, analiza la maestra. En cada reunión da tiempo para que los participantes formulen con tranquilidad sus oraciones y así charlen con más fluidez.

En sus palabras, cuando arrancó esta iniciativa en Rancagua, “mucha gente se paraba afuera a mirar por las ventanas. No sabíamos qué hacer, porque pensábamos que vendrían pocos haitianos. Los cupos se repletaron y aunque no es algo seguro, es probable que más adelante abramos un segundo curso alterno o que emprendamos la continuidad de éste. Lo veremos en el camino, todavía no hay nada”, advierte.

Respecto de los asistentes, Opazo relata que sus edades fluctúan entre los 18 y 42 años. Su situación es distinta en cada caso, porque en tanto algunos ya disponen de un empleo o vivienda, otros no, o residen en cités o en piezas compartidas. También hay diferencias en el manejo del español, aunque la mayoría puede mantener una conversación, mientras que una pequeña parte se está acercando recién al idioma a través de esta instancia. Como sea, todos concuerdan en que su aprendizaje puede ayudarles en gran medida. Los extranjeros viajaron hasta acá por lo mismo, dado que esta lengua es la oficial en casi toda América Latina. “Me han comentado que algunos se fueron a Brasil, pero allá sólo hablan portugués y si lo aprendieran, sólo les sirve para irse a Portugal”, subraya.

En relación al escenario que los haitianos enfrentan en Chile, la encargada de la iniciativa explica que entre quienes conoce de afuera, “no necesariamente dentro del curso, hay una falta tremenda de empleo, debido a que no hablan castellano o no tienen papeles. En ese sentido, por un asunto de migración, están desesperados por encontrar un trabajo”. De ahí que muchos anhelen hallar estabilidad, considerando que “eligieron este país por eso”.

De acuerdo con Opazo, dentro de la cultura haitiana “es muy normal” abandonar su país. De ahí que quienes han arribado a este lado del continente no teman tomar otro rumbo, aunque primero desean probar suerte acá. “Por lo que he conversado con varios, la mayoría quiere quedarse y también existe una buena parte que pretende continuar su viaje, ya que se sabe que la situación económica y política de su nación es muy complicada. Por tanto, es complejo disponer allá de un trabajo, estudios y de atención en salud. Muchos no terminan ni la primaria”. De hecho, una minoría que asiste a las sesiones en Rancagua, aprenderá a escribir primero en español.

“La plata se acaba, la ropa se acaba, la comida se acaba, pero el lenguaje perdura con el tiempo. Esto es una buena oportunidad para ellos y pueden pulir su manejo del idioma. Ya comprobamos que muchos han avanzado bastante y eso es reconfortante”, asegura la profesional.

DOS HISTORIAS

Cuando los alumnos tienen dudas y no las pueden expresar en castellano, Diana Joseph traduce desde el creol. La joven nació en Haití, pero creció en República Dominicana gracias a que su madre y ella se trasladaron a hacer una nueva vida en dicha nación. Su caso da cuenta de la situación de múltiples compatriotas suyos que buscan una oportunidad fuera de sus tierras. Ella llegó a Chile hace 8 meses y a la semana se mudó a Requínoa, donde está sola.

“Quienes tienen la opción de ir a otro lugar, siempre lo hacen porque Haití ofrece muy pocas alternativas de trabajo”, garantiza. Antes arribar a esta región, ella estudiaba y trabajaba en un restaurante dominicano. Su hermano se fue a Guyana Francesa y le propuso trasladarse a este lado del continente, pues había escuchado acerca del positivo escenario laboral en esta zona del globo. “Me compró el boleto de avión y mi mamá me dio una plata extra. Una amiga me acogió, mis planes eran seguir estudiando acá. Pero es difícil, porque la universidad es muy cara”, se lamenta. Su objetivo es ingresar a Enfermería, de lo contrario, regresará junto a su progenitora. “No puedo pasarme la vida de vaga, sin hacer nada”, recalca.

Aparte de ayudar en las clases de la Biblioteca Eduardo de Geyter, cuando la Municipalidad de Requínoa requiere de sus servicios, Joseph se desempeña como intérprete de creol – español. Antes de eso estuvo en un fundo, en el contexto de la elaboración de contratos para sus compatriotas. “Les hablaban y yo les traducía. Así me he hecho amiga de varios y también los he apoyado. Los haitianos que han llegado a la región están unidos. De hecho, ellos se juntan para arrendar casa y de este modo comparten gastos”, revela. Fruto de su manejo del idioma, la Municipalidad de Requínoa le encargó aplicar encuestas a los haitianos de la comuna. “Me dijeron que se les ha hecho difícil enfrentar el clima, aprender la lengua, encontrar un trabajo y tener sus papeles”, agrega.

Renato Pierre también es haitiano y ya habla bastante español, aunque tomándose sus pausas entre la pronunciación de cada palabra. Él arribó a Chile a fines de febrero, estableciéndose de inmediato en Rancagua. Su hermano llegó en julio, pero ahora no reside en su compañía, sino que con un amigo.

En su país era camionero, sin embargo, la situación política de dicha nación lo impulsó a viajar. “Quise cambiar mi vida y trabajar mejor”, explica. Hoy opera una máquina de calibrar en una empresa de Olivar. Afirma que está bien ahí, pero extraña a su familia. “Me hacen falta”, apunta. No obstante, traerlos está fuera de sus planes. Su objetivo es otro: aprender castellano para así poder estudiar. Su idea es ingresar a la carrera de Técnico en Enfermería. “Me gusta la gente, ellos ayudan a salvar gente”, esgrime.