Harold Mayne-Nicholls: “Teo siempre ha insistido en su Rancagua, en su comarca, lo que es un valor tremendo”

Conocido como el artífice de la llegada de Marcelo Bielsa a Chile para asumir el proceso más exitoso de la Selección adulta de Fútbol en la historia de nuestro país, es que el también periodista es íntimo amigo del candidato a Consejero Regional, Esteban “Teo” Valenzuela Van Treek, visitó a diario El Rancagüino, compartiendo sus recuerdos y sus argumentos para que el ex alcalde ocupe un asiento en el próximo gobierno local.

El ex presidente del fútbol nacional, comenzó recordando sus andanzas junto al candidato rancagüino mientras eran alumnos de la Universidad Católica de Chile, cuando ambos cursaban la carrera de periodismo y donde el mismo Mayne-Nicholls entre risas aseguró “mientras yo andaba preocupado del partido de fútbol, Esteban ya estaba agitando las masas arriba de las mesas como miembro de la Federación de Estudiantes”.

En ese sentido, el actual presidente de la Fundación deportiva sin fines de lucro “Ganamos Todos”, instó a los votantes a considerar el currículo del ex alcalde de Rancagua y también ex parlamentario, este 19 de noviembre. “Yo creo que la gente tiene que representar lo que siente, no creo en el multipartidismo y “Teo” siempre ha insistido en su Rancagua, en su comarca lo que es un valor tremendo, sumado a su pasión por su tierra y eso creo son los factores que hoy se deberían buscar”.

“Creo que los factores emocionales al momento de elegir y lo digo porque lo viví. Muchas veces los programas de gobierno o propuestas en el papel chocan con la realidad y te dicen “no señor hágame todo esto otro” y no puedes decir es que no puedo porque te vuelves presa de tus palabras. Prefiero mucho más estar en contacto con la gente y ella te vaya guiando en el camino y en esta región, sobre todas las otras, siento que debe haber representantes apasionados con esta tierra”, puntualizó Harold Mayne-Nicholls.