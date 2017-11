Carta a un delincuente

Estimado delincuente:



Te escribo estas líneas con respeto – como dice mi amigo mago Valdivia-, te digo que por favor, no le robes a mi amigo, a mi vecino, ni a mi primo. No le robes a la señora que salude hoy en nuestro recorrido por Rancagua, porque su vida vale tanto como la tuya y ella no te insulta, ni te ignora, ni te desprecia, solo quiere vivir en paz. Las cosas que ella tiene son muy importantes para su vida, las ha obtenido gracias a su esfuerzo y sacrificio.

Entiendo que te sientas amedrentado y atemorizado por la televisión y diversos prototipos de vida, como son los lujos grandes casas, veloces autos y artículos de diseño. Querido delincuente te digo que eso es fantasía no es la vida real, es televisión, la mayoría de nosotros vivimos con mucho menos que eso. Si tu mente no entiende que eso no es real, mira tú barrio, mira a tú mamá, a tú viejo y tu abuelo, sacándose la cresta para avanzar en la vida y no para tener un hijo que destruya la vida de los demás.

Amigo delincuente aunque creas que estas ganando espacio tu opción es inútil, nada ganas con robar, solo pierdes tu dignidad e incluso puedes perder tu libertad y la vida.

Amigo delincuente te tengo una novedad hoy mis vecinos están organizados tienen grupos en sus teléfonos para comunicarse rápidamente y apoyarse en caso de que les robes. También han buscado medios para protegerse en conjunto. A eso te tengo que decir que si llego a ser Concejero Regional, tendrás cada día menos espacios para hacer tus fechorías, quiero aumentar los recursos destinados para la seguridad pública y los vecinos podrán generar novedosas formas de ganarte espacios, vivir seguros y compartir en familia sin preocuparse de tus actos.

Amigo delincuente es por esto que te invito a detenerte, encontrar un nuevo “oficio”, construir una familia y compartir los vecinos, crear una sociedad más solidaria.

Amigo delincuente si no te gusta lo que digo no debes votar por mí este 19 de noviembre próximo, porque te prometo que cumpliré mi palabra y trabajaré para entregarles a los vecinos las herramientas que necesiten para estar más seguros.

Vecinos, amigos y familiares recuerden que juntos podemos hacer el cambio.



Mauricio Valderrama candidato a Concejero Regional ( L 134)