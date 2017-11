Presidenta y megaincendios forestales: “Somos un país que aprende las lecciones del pasado ”

En visita inspectiva a las obras de construcción y mantención de cortafuegos en la comuna de Coltauco señaló que “hoy Chile cuenta con una estrategia definida y mayor capacidad de respuesta, más eficiente, y que dará a nuestros compatriotas más protección frente a emergencias tan terribles y dañinas como los incendios forestales”.

El lunes la presidenta Michelle Bachelet cumplió una apretada agenda en nuestra región, la última actividad de la jefa de estado , fue la visita a las obras de mantención y construcción de cortafuegos de la comuna de Coltauco, que se enmarcan en la estrategia para el fortalecimiento de la gestión de incendios forestales 2017 – 2018:

“Sabemos que, especialmente en estos meses de más calor, nuestros campos y bosques enfrentan la amenaza permanente de los incendios forestales y sus terribles consecuencias. Aún está firme en nuestra memoria, y en el recuerdo de los habitantes de O’Higgins, Maule y Biobío el incendio que durante 19 días afectó a estas regiones. Un recuerdo que no queremos repetir, y justamente por eso estamos aquí: para mejorar las condiciones en las que prevenimos y enfrentamos el fuego”, dijo la máxima autoridad del país.

Luego, se refirió a las mejoras que contemplan estas medidas: “En particular, el cortafuego de Hijuela del Medio pasará de tener cerca de un kilómetro de largo, a ser uno de más de 5,3 kilómetros de extensión. Pero evidentemente eso no está ocurriendo solo en esta zona, lo estamos haciendo en todos los territorios en mayor riesgo. ”, puntualizó la Presidenta.

También, detalló algunas de las iniciativas que considera esta estrategia: “Hace poco más de un mes, a fines de septiembre, estuve en Nancagua, entregando nuevos carros de bomberos y carros cisternas para toda la región de O’Higgins. Y hemos ido fortaleciendo a CONAF, incrementando de 143 a 207 las brigadas que estarán dedicadas a la prevención y respuesta ante incendios en esta temporada de altas temperaturas. También hemos sumado el apoyo de las Brigadas Forestales del Ejército y de la Armada, con cerca de 1.100 efectivos en total”.

Finalmente, recordó que Chile aprendió de la experiencia de enero de este año “cuando nos enfrentamos al incendio forestal más grande de nuestra historia, vimos de primera mano el daño que podía causar el alcance inusitado de las llamas. Pero somos un país que crece con las lecciones del pasado y que pone en práctica las experiencias adquiridas, para evitar que situaciones como la de este verano se vuelvan a repetir, y en caso que se inicien, respondamos ante ellas como corresponde. Hoy Chile cuenta con una estrategia definida y mayor capacidad de respuesta, más eficiente, y dará a nuestros compatriotas más protección frente a emergencias tan terribles y dañinas como los incendios forestales”.