Rancagüino consiguió medallas de oro y bronce en Mundial Junior de Racquetball

En la cita planetaria efectuada en Miniapolis, Estados Unidos, el joven de la zona brilló entre los representantes del Team Chile.



Ricardo Obando

El lunes arribó a Chile, y rápidamente fue felicitado por todos los deportistas locales ligados a la disciplina. El rancagüino Benjamín Vivar (13), consiguió doble medalla en el Mundial Junior de Racquetball efectuado la semana pasada en Estados Unidos.

El joven, que a diario entrena bajo las órdenes de su coach Miguel Quilodrán, se coronó con el oro en la categoría Challenger 12 años, y además fue bronce en la serie de 14 años.

El Mundial que se efectuó en Miniapolis, la brillante actuación del joven rancagüino llenó de orgullo a su entrenador, quién confesó que en estos dos años en que Vivar se ha integrado de lleno a la práctica de este deporte, ha destacado primero en el ámbito regional, después en las competencias nacionales y ahora en el Mundial Junior.

Allá, en tierras norteamericanas, Vivar afrontó dos duelos diarios, hasta llegar a las finales. Según señaló a El Rancagüino, “el campeonato se desarrolló muy bien, me gustó. En total jugamos siete días y me tocó jugar todos los días, dos partidos por día”.

Justamente, ese aspecto, dos duelos por jornada, significó una exigencia física mayor, pero dijo, “iba preparado, y no me costó acomodarme mucho en los partidos”.

Además, en estas horas tras su regreso a la región, comentó que “me ha felicitado mi familia, mi coach y amigos”, y claro, si no todos los días se puede decir que se es campeón del mundo.

El alumno del Colegio Inglés Saint John de la capital regional, expuso además que, viendo su proyección, “quiero intentar dedicarme a esto cuando esté más grande, y poder estudiar también allá en Estados Unidos”.

COACH ORGULLOSO

“Estoy muy orgulloso de Benjamín y el trabajo que está realizando hace más de dos años, y que tenga ya sus primeros frutos internacionales”, comentó Quilodrán.

Según recordó, Benjamín Vivar “empezó entrenando en la escuela de racquetball, pero, por su nivel, ahora entrenamos tres veces por semana de manera personalizada, entre el Centro Español y el Gimnasio Sport 9 de Machalí”.

Además, Miguel Quilodrán expuso que el joven “tiene mucha proyección, ya que recién está empezando, y el peak del jugador de racquetball está después de los cinco años de práctica”.

Con el excelente resultado de Benjamín, dijo Quilodrán, “ahora empieza a entrenar con otra planificación, pensando en el alto rendimiento, porque es posible que se proyecte para los Juegos Panamericanos 2023 de Santiago”.

Cabe consignar que, junto con el trabajo diario, el deportista también ha contado con el gran apoyo de su familia, quienes lo han incentivado a practicar el racquetball.