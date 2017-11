Ya no es tiempo de discursos.

Después de las grandes victorias de los griegos, atenienses, sobre las armas del Imperio Persa (Guerras médicas) vino el triunfo político de la democracia. Eso acontece siempre que el pueblo siente, de improviso, su fuerza. La democracia implicaba que, en tal régimen, el dominio personal dependía de la capacidad de conquistar a los votantes por la persuasión. Como diríamos hoy, el poder de convicción. En la Grecia clásica, ante tal situación, la importancia de la oratoria, esto es, el arte de hablar en público era decisiva. Los candidatos obtenían sufragios mediante discursos cuya finalidad era: convencer, persuadir, exponer o conmover. Dicen que la necesidad crea el órgano. Los aspirantes a ocupar cargos públicos buscaron y encontraron –con plata se compran huevos- a los maestros de la elocuencia. Aparecieron entonces los sofistas. Ansiosos de ganar fama y riqueza en esa Atenas de la segunda mitad del siglo V a. C., se dieron a la tarea de ser maestros de retórica, teniendo como alumnos a los que estaban ávidos de poder político. No era poco ambicionar en una Ciudad-Estado, capital democrática de un gran imperio marítimo y cultural. A diferencia de los filósofos, la enseñanza de los sofistas no era idealista ni desinteresada, pero sí soberbiamente retribuida. El contenido de la sabiduría sofista abarcaba todo el conocimiento, la cultura. A modo de enciclopedia; con fines prácticos y empíricos y por lo mismo, superficial.



La historia conserva los nombres de estos sofistas, no de todos, sino de los más sobresalientes: Protágoras (480-410 a.C.); Gorgias (484-375 a.C.) que además de su longevidad, vivió 109 años, es el mayor exponente de la retórica sofista de su época. Enseñó en Sicilia, Atenas y otras ciudades de la Hélade. Otros sofistas notables son Hipias. (Contemporáneo de Sócrates y Pródicos.) Si resucitaran los sofistas, estarían en nuestro medio como en su propia salsa. Protágoras y sus pedisecuos eran relativistas: “el hombre es la medida de todas las cosas”. Escépticos, particularmente, Gorgias, que sostuvo: “nada existe y si algo existiera sería incognoscible y si se pudiera conocer sería incomunicable”. El discurso sofista buscaba ganar adeptos, no con raciocinios lógicos (nada existe) sino mediante artificios de forma, los juegos de palabras; en síntesis, el racionamiento falso o capcioso que intenta pasar por verdadero: el sofisma. Su equivalente sería hoy el eslogan, la frase de propaganda breve y contundente. (Casi nunca veraz) Y habría mucho más que decir sobre los sofistas cuyo principal enemigo fue el gran Sócrates.

Y así desde la Antigua Grecia, con candidatos buscando electores y sofistas enseñando discursos más o menos convincentes, la retórica se convirtió en un conjunto de procedimientos (métodos) y técnicas para expresarse correctamente con elocuencia. Los romanos, influenciados por los griegos y educados por ellos, hicieron de la retórica un arte y una disciplina ineludible en la educación ciudadana. Cicerón, (Marco Tulio Cicerón 106-43 a.C.) ha sido considerado el príncipe de la elocuencia latina y mereció el apelativo de divino. Sus discursos contra Catilina (Catilinarias) le dieron un sitial preferente entre todos los oradores que ha conocido la historia del arte de hablar elegante y correctamente.



Si bien la aparición de la imprenta hizo que la palabra escrita tuviera una difusión rápida y de gran alcance, la retórica siguió siendo importante como medio de exponer, convencer, persuadir y conmover a la gente. Lutero que sacó enormes ventajas de la imprenta, no renunció a sus sermones. Se sabe que era un orador notable. En Italia, Savonarola con sus incendiarios discursos sacó de quicios al Papa Alejandro VI, un hombre que solía ignorar cualquier comentario sobre su persona o su familia. Por siglos, desde el púlpito o desde el parlamento, los oradores sagrados o profanos supieron conquistar para sus causas a los oyentes que sabían medir la invención de los argumentos, el orden, el estilo, la gracia del buen decir de cada orador, sumando, como no, la fuerza de las figuras retóricas y de dicción que daban enjundia al discurso.



En nuestra historia democrática, antes de la televisión, la oratoria tuvo figuras notables. Así, en el siglo XIX, D. Ambrosio Montt (1839-1899); Julio Zegers (1833-1918); Isidoro Errázuriz, (1835-1898) orador, periodista y poeta. Sus discursos en el Parlamento, pero especialmente, los que pronunciaba en épocas de elecciones dejaron una larga memoria en el pueblo. “Pontífice de nuestra elocuencia parlamentaria” llamaron a D. Eulogio Altamirano, (1836-1905) diputado, senador y ministro. “Oratoria exuberante y nerviosa” dice Samuel Lillo, era la de D. José Manuel Balmaceda. (1838-1891) A juzgar por las caricaturas que vemos en los viejos ejemplares de la revista Zig-Zag, deducimos que Carlos Walker Martínez (1842-1905) fue un paladín de la palabra. Se lo representa con indumentaria de cruzado medieval, ferviente defensor de los principios católicos. Samuel Lillo dice que su discurso era “violento y fogoso, de palabra abundante pero desordenada”. Pero más notable fue D. Enrique Mac Iver. (1845-1922) Abogado, parlamentario, Ministro de Estado en varias ocasiones, Miembro de la Academia Chilena de la Lengua, “durante muchos años mantuvo el cetro de la oratoria en nuestro Parlamento”. Mac Iver, fue orador de magistral corrección, de perfecta dicción, de armonioso acento. Jamás cayó en la diatriba ni el insulto, ¡Notable! Porque llegando el siglo XX hubo oradores parlamentarios que cuando se les agotaban los argumentos echaban mano a los tinteros o simplemente iniciaban unos absurdos pugilatos de padre y señor mío.



El acceso al poder político en el siglo XX siguió atado a la necesidad de pronunciar discursos. Los candidatos recorrían pueblos y ciudades pregonando sus promesas, haciendo galas de su amor por la gente, jurando que con ellos estaba asegurado en pan y el circo (panem et ciercensem) al más puro estilo romano, y todo esto, encaramados arriba de un estrado a la rústica, adornado con ramas de sauce o sobre una carreta cuando la prosperidad del pueblito no daba para proscenio. Y todo a puro pulmón, vale decir, a grito pelado. La modernidad trajo micrófonos y parlantes, entonces, para congregar a la chusma se hacía tiempo con emisiones de la música popular en boga. A veces fallaba “el equipo” o no funcionaba el micrófono. ¡Paciencia! Los heroicos candidatos se acomodaban a las circunstancias. Sin decir un solo discurso, el cínico Enrique IV había dicho “Paris bien vale una misa” cuando le anunciaron que la única vía para coger la corona de Francia era convertirse al catolicismo. Había excepciones.

Ya no es no es tiempo de discursos. Los candidatos oligarcas, aristócratas, burgueses o proletarios son cada vez menos cultos –ellos muestran de manera evidente la mala calidad de la educación chilena- son, qué duda cabe, cada vez menos civilizados, porque ya la urbanidad esa arte de saber comportarse en privado y en público ha sido sepultada hace tiempo en nuestro suelo. Ni sueñe Ud., con discursos como los del León de Tarapacá (Arturo Alessandri Palma) los de un Rodomiro Romic, Frei Montalva o un Salvador Allende. Da miedo cuando los candidatos abren la boca. Como dice la Escritura, “hay veneno de áspides en sus lenguas”. El público ramplón y la prensa amarilla aplauden esos “cahuines”. La gente prudente y sabia lamenta que ni siquiera los señores candidatos se presenten vestidos de blanco (candidatus: de cándidus= blanco) que era como comparecían ante el pueblo los pretendientes a los oficios de la República romana. Lógico. Porque si vinieran vestidos de blanco, aunque el hábito no hace al monje, tal vez, Dios mediante, por respeto a la indumentaria procurarían cuidar su lenguaje. Nadie está para discursos en esta época “express”. Pase. Pero nada excusa el insulto, la diatriba o el sarcasmo.



Mario Noceti Zerega