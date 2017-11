En el habla de cada comunidad, de cada pueblo se instalan y registran muy diversas expresiones que son propias de la creación, de la inventiva y a la vez producto de los determinados contextos o entornos histórico-sociales y culturales existentes.

Los idiomas, los dialectos, las lenguas son fenómenos vivos, en ellos radica la historia de esta Humanidad que somos, son expresión cultural de los pueblos. ¿ Qué seríamos sin las palabras?

El hombre ha sido y es un ser de un inmenso poder creador, la cultura existente es su obra. Las palabras, los instrumentos de trabajo, las artes todas, las ideas constituyen el gran capital, el acervo, el patrimonio cultural de la sociedad humana universal desde milenios. En el inicio… fue el verbo, la palabra, también se dice.

Como se sabe las palabras nacen y también desaparecen. Las distorsiona el mal uso, las hace perder su sentido verdadero el abuso, y las mata el desuso. Miles de idiomas, dialectos y lenguas han desaparecido del universo cultural humano, funesto registro.

Nuestro lenguaje tiene mucho de metafórico, es signo de su inmensa riqueza semántica, de su impronta polisémica. Los grandes, los ilustres vates son vivo testimonio de lo dicho.

Una expresión de uso social cada cierto tiempo es ‘ El día del níspero ‘. Bien sabemos que el níspero es árbol y fruto. Las palabras, las frases tienen origen, surgen de algún hecho o circunstancia, de alguna experiencia. Usar la mencionada expresión de raíz y significado popular es referir algo así como ‘ para las calendas griegas ‘. Es un plazo que no ha de llegar. Es signo de frustrada esperanza, de incumplimiento. ‘ El día del níspero ‘ no está registrado en el calendario, no es fecha onomástica, no es día de guardar o de celebrar. Tal vez debiera consagrarse, sobre todo en un país de incumplimientos de promesas que hacen tantos falsarios sueltos. Si así se estableciera permitiría signar con el debido rigor a los embusteros que hacen de la falacia, del fraude su profesión. Incumplir en nuestro medio nacional, es por desgracia la norma y no la excepción. Y, cualquier coincidencia con la actual realidad, no es mera coincidencia.



Carlos Poblete Ávila

Profesor de Estado