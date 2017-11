Ex cuartel de Bomberos de Rengo destruido en incendio data desde el año 1919

Tras el terremoto del año 1985 el edificio quedó con serios daños estructurales, lo que motivó que la Primera Compañía buscara nuevas instalaciones. Hoy el edificio pertenece al municipio.

Fernando Ávila Figueroa

Fotos: Facebook Emergencias Bomberos Rengo-Archivo El Rancagüino



En la edición de ayer miércoles les informamos de un voraz incendio que afectó al ex cuartel de la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Rengo. Se trata de una edificación que actualmente pertenece al municpio de Rengo, del que sólo se conserva su fachada, ya que al interior se almacenaban materiales de construcción y mobiliario del liceo Tomás Marín de Poveda.

Ya con el fuego controlado se constató que una peluquería que se ubica al costado del ex cuartel quedó con serios daños, ya que bomberos debió ingresar a esta dependencia para controlar que las llamas no se expandieran hacia los locales colindantes.

Cabe recordar que este cuartel fue inaugurado en el año 1919, sin embargo, el terremoto del año 1985 lo dejó con serios daños estructurales, lo que motivó que la Primera Compañía buscara nuevas instalaciones. Esta infraestructura fue el primer cuartel general para la Primera y Segunda Compañía de Bomberos de Rengo, inaugurado el año 1919, conservándose sólo la fachada del histórico edificio, pero no invirtiendo recursos en su remodelación interior.

El incendio comenzó en el segundo piso del inmueble, donde se registraron los mayores daños. En tanto las causas del siniestro están siendo investigadas por el departamento técnico de la institución.

Intentamos conversar con el alto mando de Bomberos de Rengo sobre cómo les afectó este incendio, pero declinaron referirse al tema, indicando que se trata de un edificio municipal que ya no les pertenece, que en su momento se intentó recuperar como cuartel, idea que no fructífero, y que actualmente estaba siendo utilizado como bodega municipal y del liceo antes mencionado.