Eduardo Soto: “Les puedo decir a los rancagüinos que ni siquiera un alfiler me he llevado de este municipio”

Juvenal Arancibia D.



Sorpresa causó en los transeúntes que cerca de las 9 am transitaban por la Plaza de Los Héroes de Rancagua, ya que la Policía de Investigaciones siguiendo las diligencias solicitadas por la Fiscalía de Rancagua, en el contexto de la querella que el mismo municipio interpuso en contra de quienes resulten responsables de una posible malversación de fondos en el manejo de la Corporación Cultural del municipio local.

Cabe recordar que, de momento, Marcelo Vidal, director del Teatro Regional es el principal implicado y formalizado por la investigación que investiga si fueron correctamente utilizados los cerca de 3 mil 500 millones de pesos que el Teatro Regional tenía como presupuesto, en ese contexto se enmarcan las diligencias que significaron la incautación de un número indeterminados de archivos y carpetas del departamento contable del municipio rancagüino.

No obstante lo anterior, esta nueva ronda de diligencias se sumarán a otras a partir de diciembre donde el mismo alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, deberá presentarse por segunda vez a declarar en calidad de testigo. A su vez, diario El Rancagüino, tiene conocimiento de al menos un ex miembro del directorio de la Corporación de Cultura que habría sido citado a declarar, esta vez, en calidad de imputado.

Por lo mismo, el edil rancagüino salió al paso de lo acaecido en la jornada del jueves, atendiendo a los medios presentes señalando que “ellos llegaron esta mañana con una orden de llevar documentación contable vinculada al Teatro, así como también los equipos computacionales del municipio y obviamente consultar y revisar otras dependencias”. Pese a lo intempestivo de la diligencia, Soto señaló que “está dentro de lo previsto ya que nosotros somos los querellantes e hicimos la denuncia por lo que conocemos los detalles de la investigación y obviamente correspondía una diligencia de esta naturaleza”.

Un punto que llamó la atención del operativo matutino, fue el allanamiento del domicilio particular de uno de prestadores de servicios de organización de eventos del municipio rancagüino, se investiga millonarios contratos entre el ente público y la productora, a lo que el edil resolvió “yo no me hago cargo de los rumores, en estos temas judiciales siempre es mejor trabajar dentro de las certezas pero si les puedo decir a los rancagüinos que tengan la más total y absoluta tranquilidad de que ni siquiera un alfiler me he llevado de este municipio, que no hay ningún peso mal utilizado y este municipio es muy distinto al del alcalde anterior (Carlos Arellano), aquí separamos muy bien cuáles son las platas propias y ajenas”.

A la misma hora de las declaraciones del edil, los concejales rancagüinos Danilo Jorquera, Carlos Arellano Baeza y Patricio Henríquez se dirigían al Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua para presentar una nueva querella contra quienes resulten responsables por malversación de caudales públicos en el caso del Teatro Regional. “Creemos que es importante sobre todo con estos agravantes que hoy pesa sobre la imagen pública del municipio y no puede ser que estemos prácticamente todo el día sitiados por la policía en búsqueda de antecedentes que transparenten mejor este caso”, señalaron los representantes municipales.

Por la tarde, en tanto, y una vez tomado conocimiento de la querella de los tres concejales, fue el municipio por medio de una declaración pública subida a las redes sociales, quien manifestó que “el alcalde Eduardo Soto lamentó el uso político que una minoría de concejales está realizando” expresando a su vez que la casa edilicia espera que la investigación avance rápidamente.