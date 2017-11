Ex bomberos sería el responsable de incendios que afectaron a la empresa Rucaray

Fernando Ávila Figueroa



Comienzan a aclararse los incendios que hace algunas semanas afectaron a la empresa Rucaray, lugar donde por causas que se desconocían miles de bins ardieron en llamas provocando pérdidas millonarias. Fue el pasado 14 de octubre el día en el que ocurrieron dos incendios en la empresa ubicada en Los Lirios, uno en la mañana viéndose afectada una bodega, y otros en horas de la tarde que destruyó más de 10 mil bins de plástico y unos 2 mil de madera , con pérdidas que bordearon los mil 400 millones de pesos. El día 22 de octubre se produce un tercer incendio en la empresa que destruyó también gran cantidad de bins.

Fue así como la Policía de Investigaciones de Rengo la mañana de ayer jueves informó sobre la detención de un hombre de 25 años, identificado como M.C.R, quien estaría confeso de ser el responsable de iniciar los incendios. El sujeto se desempeñaba como guardia de seguridad de la empresa desde el día 13 de octubre, originándose el primer incendio el 14, siniestro de los que según señalan desde lo policía civil, está confeso.



Así lo dio a conocer el subcomisario de la PDI, sub jefe de la Bicrirm Rengo, Ramiro Pérez, quien indicó que fue detenido por la posible responsabilidad en el origen de cuatro incendios, tres de ellos en la empresa Rucaray, y uno que afectó a una Iglesia Evangélica de la comuna de Rancagua, la que resultó destruida en su totalidad.

Según señaló el oficial, se realizaron una serie de diligencias, entre ellas trabajar en el lugar de los hechos con peritajes del Laboratorio de Criminalista de Santiago, donde se logró establecer la participación del detenido, por lo que el Fiscal de turno solicitó la respetiva orden de detención al Juzgado de Garantía de la comuna de Rengo.

Se informó que el sujeto no posee antecedentes penales por el delito de incendio, pero sí una detención de Carabineros el día en que se incendió la Iglesia Evangélica, debido a que salió huyendo del lugar, participación en el siniestro que en ese momento no pudo ser comprobada.



Cabe consignar que el acusado del delito de incendio, hace cinco años fue expulsado de la Séptima Compañía de Bomberos de Rancagua, de la cual fue desvinculado a raíz de una serie de hechos que van en contra de los valores de la institución bomberil, señalaron desde la PDI.



Además, el detenido habría manifestado haber sido Brigadista de la Conaf, participando en el trabajo realizado en los incendios del verano pasado ocurridos en la comuna de Pumanque, situación que es materia de investigación de la PDI. Sin embargo el director regional (i) de Conaf, Ricardo Peña, indicó que “según los antecedentes que tenemos a disposición, el detenido, por los incendios en la empresa Rucaray, no ha tenido vinculación laboral con Conaf en O´Higgins durante los últimos años”.

Referente a si el sujeto posee problemas psiquiátricos, el subcomisario indicó que no es un tema de la investigación de ellos, ya que debe quedar establecido por médicos si es que los tribunales determinan peritajes. Pese a ello confirmó que durante el tiempo que permaneció en el cuartel de la PDI el detenido sufrió una crisis, siendo medicado en el Hospital de la comuna de Rengo.



FUE BOMBERO HASTA EL AÑO 2014

Conversamos sobre el tema con el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, Juna Carlos Ponce, quien confirmó que el detenido de 25 años perteneció a la Séptima Compañía de Bomberos de Rancagua, pero que el año 2014 fue expulsado de la institución.

Añadió que recibieron información de la Fiscalía por las sospechas de que el sujeto participó en el origen de un incendio ocurrido en la población Vicuña Mackenna, tema que quedó en proceso de investigación, suspendiendo al voluntario por el tiempo que durara dicha investigación. Tras ello se le citó de manera interna donde se determinó apartarlo de la Corporación Cuerpo de Bomberos de Rancagua.

Juan Carlos Ponce indicó que como Bomberos no lograron acreditar que el sujeto haya sido el responsable de algún incendio, ya que se trataba de un tema netamente policial y judicial.