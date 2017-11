Chile Vamos asegura 5 cupos parlamentarios en la Región de O’Higgins

Sin lugar a dudas, la coalición política del ex presidente Sebastián Piñera arrasó en las elecciones parlamentarias en la zona quedándose con 3 escaños en el distrito 15 y 2 en el distrito 16, relegando solo dos cupos para la Nueva Mayoría.



Juvenal Arancibia D.



Fue un ambiente tenso el que respiró desde las 18 horas del domingo, momento en que se dio por concluido el proceso de votaciones a nivel nacional y comenzó el conteo de votos que gracias a los primeros datos desde el extranjero empinó la balanza a favor de los candidatos Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez generando una insospechada reacción que a más de algún votante sorprendió.

Una vez en línea los datos nacionales de las distintas mesas escrutadas, el panorama se fue aclarando alzando a Sebastián Piñera y Chile Vamos como las principales mayorías, dejando al candidato presidencial instalado con cierta comodidad en segunda vuelta y en nuestra región arrasando con los sillones parlamentarios, dado que según los datos del Servel publicados a las 22 horas, eran 5 los escaños que la coalición de derecha ocupará en la próxima itinerancia de la Cámara baja.

De esta manera y gracias a la distribución del sistema D’Hondt, Chile Vamos instaló a Javier Macaya, Diego Schalper e Issa Kort en el distrito 15 (3 cupos); repartiendo un sillón al joven DC e hijo del alcalde de Rengo, Raúl Soto y también a un viejo conocido, el doctor Juan Luis Castro del Partido Socialista.

En Colchagua y alrededores, en tanto, Chile Vamos se quedó con 2 de los cuatro cupos disponibles, instalando a Ramón Barros y Virginia Troncoso como las cartas parlamentarias de la coalición en el distrito 16. Por otra parte, el ex alcalde de Chimbarongo Cosme Mellado (PRSD) y la actual representante del Federación Regionalista Verde, Alejandra Sepúlveda se hicieron con los dos cupos restantes.

DIEGO SCHALPER IRRUMPE EN EL DISTRITO 15

Por medio de un llamado telefónico al joven diputado electo, Diego Schalper señaló a diario El Rancagüino que “ganarle a dos diputados en ejercicio de la Nueva Mayoría para mi es una cosa muy valiosa y que esté contribuyendo decisivamente para que en una eventualidad podamos sacar un tercer diputado para mí es muy importante”.

“Yo creo que gracias a Dios aquí logramos conquistar y entusiasmar a mucha gente que no estaba votando y que vieron en mi una posibilidad de renovación, de ideas frescas, de trabajo en terreno, una posibilidad de recuperar la confianza y eso a mí me deja muy orgulloso, porque quiere decir que tenemos una tremenda proyección por delante, yo creo ser para muchos una esperanza de que se pueden hacer las cosas distintas, de que se puede recuperar la calle, de que se puede ir a debatir las ideas y a mí me emociona los mensajes de apoyo que he recibido en redes sociales, de jóvenes profesionales y universitarios que ven en mi una posibilidad de proyectar algo colectivamente hacia el futuro eso es lo más motivante”.

El diputado electo, finalizó agregando que “este desafío recién comienza y la segunda vuelta está a la vuelta de la esquina y nuestra responsabilidad es liderar los equipos en la región de O’Higgins para que el presidente Piñera vuelva al gobierno y con él vuelvan los tiempos mejores para Chile”.

Distrito 15, los candidatos ganadores son los siguientes:

– Javier Macaya (UDI)

– Diego Schalper (IND/RN)

– Issa Kort (UDI)

– Raúl Soto (DC)

– Juan Luis Castro (PS)

Distrito 16, los candidatos ganadores son:

– Ramón Barros (UDI)

– Virginia Troncoso (UDI)

– Cosme Mellado (PRSD)

– Alejandra Sepúlveda (CRV)