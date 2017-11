Deportes Rengo ganó, gustó, goleó, pero no le alcanzó para conseguir el ascenso

Los dirigidos por Fred Gayoso superaron con claridad por 1-9 a Chimbarongo FC como visitante, pero la diferencia de goles lo terminó dejando en Tercera División.

Ricardo Obando

La tarea que tenía Deportes Rengo era titánica. Y si lo conseguía, debía además esperar otros resultados para ascender por primera vez al fútbol profesional.

Es más, antes de los 10 minutos de partido, y con los resultados de los otros recintos donde se jugaba en simultáneo, los Oro y Cielo estaban consiguiendo su objetivo. Pero, el resto, es historia conocida.

Apoyados por más de un millar de hinchas que se trasladó en caravana hasta el estadio municipal de Malloa donde Chimbarongo FC debió hacer de local ya que no contó con la venia de las autoridades para jugar en su recinto, los pupilos de Fred Gayoso aplastaron a los verdes por 1-9, pero el resultado les fue insuficiente para subir, ya que se quedaron en Tercera por diferencia de goles.

Ernesto Rojas fue quien abrió la senda en los 6’. Después, Mairon Lobos colocó el 0-2 en los 8’. Luego de unos cuantos minutos, donde los “dueños de casa” se acomodaron a la intensidad que mostró el elenco de Gayoso, apareció nuevamente Rojas en los 22’ para llevar el partido a un 0-3.

En el segundo lapso, y, de entrada, Lobos anotó el segundo personal para dejar el 0-4, y, dos minutos después, Edgar Saldaña dejaba el contundente 0-5 en favor de Rengo.

Tras ello, el único descuido en la defensa renguina le permitió a Jean Aguirre, en los 55’, colocar el único descuento para el conjunto del sur de la región de O’Higgins, y que en 2018 deberá militar en la Tercera B.

Finalmente, en los últimos 30 minutos aparecieron los goles de Álex Díaz (60’), nuevamente Rojas (63’), Antonio Castillo (79’) y Diego Carrasco (89’) para sentenciar el abultado 1-9, marcador que dejó a Rengo igualado en puntaje con Fernández Vial, el subcampeón, pero con una menor diferencia de tantos, 34 de los penquistas contra 23 de los de nuestra región.

HICIERON LO QUE TENÍAN QUE HACER

Tras el partido, y ya enterados de que no lograron conseguir el objetivo que se habían trazado, los jugadores de Deportes Rengo mostraron su desazón por no haber llegado por primera vez al fútbol profesional.

Su DT, Fred Gayoso, manifestó a El Rancagüino que “hicimos todo lo que había que hacer, hicimos los goles, y todos los que estuvieron en este estadio, vieron como Chimbarongo nos hizo fuerza, y tuvimos que hacer nuestro mayor esfuerzo para poder conseguir la victoria”.

Inclusive, el ex jugador celeste manifestó que “nos faltó un punto más, y en la derrota (como lo considera) me hago cargo”.

Por su parte, Álex Díaz, una de las figuras del elenco Oro y Cielo, dijo que el no poder ascender es “lamentable. Nosotros nos propusimos el objetivo de ascender o campeonar, y teníamos la ilusión de que se podían caer Fernández Vial y Colina, pero creo que nosotros cumplimos como debíamos”.

De paso, sentenció que “dimos un espectáculo, con fútbol, y estoy agradecido de mis compañeros por la entrega, a los dirigentes, a la gente que nos apoyó, se les agradece de corazón”.

En tanto, el portero Eduardo Miranda, quizás el mejor arquero de la serie, comentó que “veníamos a buscar el objetivo que era ascender, no se logró, pero se peleó. Teníamos que hacer ocho goles, lo hicimos, y después fuimos en busca de más. Me voy triste por no haber conseguido el objetivo que estuvo muy cerca”.

Finalmente, el ex O’Higgins, puntualizó que “fue súper importante la unión, la calidad humana que hubo este año. Fue una alegría amarga este último partido”.