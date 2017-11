Escritora radicada en Rancagua lanza libro de ficción sobre mito chileno

‘Santiago al abordaje, los brujos y un gran viaje’ se llama la obra de Paloma Valenzuela, publicación que incluye ilustraciones de Carla Vaccaro.

Marcela Catalán

No disponer de formación académica en las letras no ha impedido que la abogada Paloma Valenzuela Berríos cuente con dos obras literarias a su haber. Su último título acaba de ser lanzado en el Museo Regional de Rancagua, ciudad donde hace doce años está radicada. ‘Santiago al abordaje, los brujos y un gran viaje’ es el nombre de dicho volumen, publicado a través de Ocho Libros, en el cual aborda un mito nacional.

“Trata sobre la Recta Provincia, una cofradía de brujos que funcionó en Chiloé en el Siglo XIX. Se supone que todo comenzó a partir de una escuela de brujos, impulsada por la machi Chilpilla. Ella lo hizo en base a sus conocimientos del pueblo mapuche, mezclando lo anterior con la sabiduría del mago español José de Moraleda”, explica. A su juicio, la convivencia de ambos elementos hace más interesante esta historia. Y es que en esos años, solía imponerse la cultura ibérica. “Lo habitual era que los conquistadores depredaran el territorio donde llegaran, pero en este caso el español reconoce la fuerza de la machi”, esgrime.

El libro relata estos antecedentes a través de la voz de un niño que, en la ficción, sería sobrino del mencionado brujo extranjero. La publicación también está estructurada en décimas, “con diez versos octosílabos, lo que da un sonido cantarín” a la narración. El ejemplar incluye ilustraciones de Carla Vaccaro Rivera.

Dicha artista le sugirió a Valenzuela que ambas se unieran para participar en un concurso español. El desafío impuesto era, en su caso, llevar al papel un mito chileno. “Mi hermano cineasta (Cristóbal) hizo un corto sobre la Recta Provincia. Para eso entrevistó gente y me pidió ayuda en la elaboración del guión, por lo que así me relacioné con el tema. En la búsqueda de uno me acordé de todo lo que había revisado y aprendido, entonces decidí dedicarme a esta idea. Si bien en el certamen no nos fue bien y dado que avanzamos bastante en el proyecto, estimamos que la iniciativa dio un precioso resultado”.

En vista de lo anterior, decidieron postular al Fondo del Libro para continuar perfeccionando el título y más tarde para poder publicarlo.

‘La ciudadanía también es mía’ es el primer libro de la autora, el cual lanzó en 2014 con Editorial Pehuén. En sus palabras, se trata de una propuesta “informativa y de no ficción, que habla de derechos”. La obra apunta a los más pequeños. Además es abogada constitucionalista “experta en argumentación jurídica” y ha dado clases de Derecho en universidades.

En la actualidad, Valenzuela trabaja en varios proyectos. Uno de estos lo lleva a cabo con otro hermano suyo, el artista Adrián Valenzuela, encargado de las ilustraciones. En ese contexto relatarán “una historia relacionada con el mar, en Talcahuano, vinculada con las cosas increíbles que ocurren en este mundo”. Por otro lado ejecuta un “libro informativo con Editorial Pehuén, sobre derechos reproductivos”. Asimismo planea lanzar un volumen de poesías suyas, “mediante la colección de Autores Regionales de Editorial Primeros Pasos”.

“Me gusta escribir para niños y para adultos, aunque no estoy segura de si exista una diferencia. Eso es cuestionable. Me interesa trabajar con la capacidad de asombro, la cual puede darse en ambos grupos y que no le pertenece sólo a alguien”, remata.

