Chile Vamos celebra su mayoría en el Congreso y Consejo Regional de O’Higgins

Desde el comando del candidato presidencial Sebastián Piñera en el centro de Rancagua, los recién electos diputados y Consejeros Regionales realizaron un animado punto de prensa dando a conocer sus propuestas y compromisos con la región.

Juvenal Arancibia D.

Fotos: Nico Carrasco.

Pasadas las 16 horas del lunes y en una soleada jornada en el patio interior del comando del candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, es que se reunieron los diputados y Consejeros Regionales electos en la región de O’Higgins celebrando la mayoría que lograron en ambos distritos y también en el Gobierno Regional de cara a un posible segundo mandato del ex empresario.

En un ambiente de jolgorio, fue el senador Alejandro García Huidobro quien tomó el micrófono para expresar su gratitud al electorado regional y también al trabajo de los candidatos y sus comandos, el que claramente fue retribuido con una solida ventaja por sobre el resto de las coaliciones políticas.

El senador, manifestó estar “tremendamente orgulloso, por primera vez en la historia democrática del último siglo, Chile Vamos logró la mayoría parlamentaria y no solo eso, sino que también en el Consejo Regional recién electo”.

García Huidobro también dedicó palabras a aquellos candidatos y candidatas que no lograron un cupo pero que si aportaron a las listas, haciendo posible que en el distrito 15, por ejemplo, Chile Vamos pudiera optar a quedarse con 3 cupos en el congreso. En este apartado, el senador reconoció públicamente a Ivonne Mangelsdorff y a Pamela Medina.

Así mismo, el senador hizo un llamado a todos los presentes a trabajar con mayor intensidad de cara a la segunda vuelta, enfatizando que “si nosotros perdemos, no será culpa del presidente Piñera, será responsabilidad de nosotros es por eso que los insto a que el mismo esfuerzo que pusimos para tener nuestro parlamente y Cores lo usemos para que el presidente Piñera sea, y lejos, elegido presidente de todos los chilenos el próximo 17 de diciembre”.



REUNIÓN CON SEBASTIÁN PIÑERA

Temprano el mismo lunes, los candidatos electos, se reunieron con el abanderado presidencial de Chile Vamos en Santiago para compartir un desayuno y delinear el trabajo de cara a la segunda vuelta. En este apartado fue Diego Schalper quien explicó los objetivos del ex presidente.

El abogado, señaló “hubo tres objetivos; el primero de ellos es escuchar la voz de la gente y ser muy humildes con menos banderazos y más “feriazos”; menos conglomeraciones secretas y más a terreno, esa es la responsabilidad que tenemos para ganar la presidencial”.

En segundo término, el diputado electo, agregó “tenemos que ser capaces de ir a esos espacios donde tradicionalmente no hay votantes que participan activamente, nuestra región y distrito aumentó en 4 puntos lo que tradicionalmente sacaba la derecha y eso es un valor”.

Finalmente, Schalper aseveró que “de un tiempo a esta parte el gobierno ha desplegado una campaña del terror tremenda, con los funcionarios y con cuanta cosa que inventan en el día a día y nosotros no tuvimos la fuerza para contestar las mentiras que instalaron, por lo tanto salgamos a descreditar esas mentiras y al mismo tiempo decirle con claridad qué significaría que gobernara alguien con la ineficacia e inoperancia como Alejandro Guillier de manera de marcar un contraste claro con el presidente Piñera”. Aseveró.

Javier Macaya, diputado electo con la primera mayoría del distrito 15, por su parte, agradeció el apoyo recibido en las elecciones y aseguró que “yo creo que el reflejo de lo que estamos haciendo hoy es lo que ojalá siempre fuera la coalición y analizábamos con el presidente Piñera que se acabó la lógica del binominal donde uno tenía que protegerle el cupo a otra persona y logramos un resultado histórico, en contraste, que estemos con una coalición nueva da a entender que tenemos que dejar de lado el ponerle la pata encima al otro”. Puntualizó.