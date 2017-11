Diputado Juan Luis Castro: “Lo nuestro es un triunfo auténtico, sin bastones de apoyo, ni respaldos políticos asociados”

En su oficina parlamentaria y pasado el mediodía de este lunes, el diputado electo por el Distrito 15, Juan Luis Castro, en compañía del nuevo consejero regional por la ciudad de Rancagua, Juan Ramón Godoy, se refirieron al proceso eleccionario finalizado este domingo.

Ambos personeros, junto con agradecer la confianza y lo que calificaron como “el inmenso apoyo” de las personas que los levantaron como las primeras mayorías de su sector, reflexionaron respecto de los resultados obtenidos.

“Lo nuestro es un triunfo auténtico, sin bastones de apoyo, sin respaldos políticos asociados, sin un aparato que estuviera al lado nuestro. Ese es el valor más importante que tiene la opción de Godoy y la mía, de ser los únicos representantes populares del Partido Socialista en este nuevo período”, dijo el diputado Juan Luis Castro.

Castro, señaló además que “nosotros competimos con muy pocos recursos, sufriendo la segregación de quienes han tenido cargos políticos en el Gobierno todo este tiempo. Vimos la ausencia de esfuerzos de todos quienes llegaron al Gobierno, y no se mojaron la camiseta ni por Alejandro Guillier, ni por las candidaturas parlamentarias, ni de CORE”.

“A mi juicio deberían dar una explicación política, porque desde el intendente para abajo, nadie hizo un esfuerzo algo razonable para que nuestro mundo tuviese una mejor votación en el Distrito 15 y en general en la región”, dijo el diputado.

Finalmente, Castro, fue enfático en subrayar que “por primera vez la derecha tuvo una sumatoria mayor de votos para Piñera y sus parlamentarios. Eso no era parte de la identidad ni la naturaleza de nuestra zona, por lo tanto aquí hay una debilidad y tienen que responderla”.

Juan Ramón Godoy, junto con respaldar los dichos de Castro, explicó que su triunfo en las elecciones es “un reconocimiento al trabajo de muchos años como concejal, superintendente de Educación y también un reconocimiento al enorme esfuerzo que hice como intendente de O´Higgins, donde desplegamos un trabajo serio, responsable y comprometido por ejecutar las políticas públicas y el programa de Gobierno”.

“Yo creo que hoy la ciudadanía ve la capacidad de ejercer los liderazgos y a las personas que tienen un compromiso genuino con la gente, que no aparecen solo en campaña, sino que están ejerciendo sus cargos con pasión y con compromiso con la comunidad”, concluyó Godoy.