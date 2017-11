Ayer arrancó el III Festival Internacional Colchagua Cine

El evento despegó el miércoles y se extenderá hasta el sábado 25 de noviembre en el Centro Cultural de San Fernando, espacio donde exhibirán cortos y largometrajes.

Marcela Catalán

Desde ayer hasta el sábado 25 de noviembre, el séptimo arte se apodera de San Fernando. Y es que el miércoles arrancó la tercera versión del Festival Internacional Colchagua Cine, evento que contempla la exhibición de cortometrajes del país y de otras latitudes del globo, además de largometrajes de ficción y documentales, exposiciones y conversatorios, todo gratis para el público. Tal como en sus ediciones anteriores, su objetivo es abrir el diálogo frente a diferentes temáticas, generar audiencias y brindar plataformas de formación para los realizadores de la zona.

La cita se llevará a cabo en el Centro Cultural de la mencionada comuna. La instancia es organizada por Colchagua Cine, aparte de contar con el patrocinio del municipio local y de su Cámara de Comercio y Turismo, bajo la producción de Artespacio.

En cuanto a las actividades formativas, su propósito es “asesorar y compartir experiencias con distintos profesionales de la industria nacional e internacional cinematográfica”, detalla el director del festival, Bastián Sánchez. Es así como los asistentes podrán escuchar una exposición de animación digital a cargo de Mauricio Castañeda. Se trata del ingeniero en Sonido que trabajó en ‘Historia de un Oso’, ganador del primer Premio Óscar que ha recibido el país, además de haberse desempeñado en la serie de HBO Prófugos.

Este miércoles 22, a las 20 horas se efectuó la inauguración de la cita. Lo anterior ocurrió de la mano de la película ‘Los Perros’ De Marcela Said, donde Antonia Zegers interpreta a Mariana (40). Su personaje es una mujer sensible, insegura y de buen pasar económico, que toma clases de equitación con Juan (70), encarnado por Alfredo Castro, un ex coronel que también se convierte en su mentor y amigo. Un día él es buscado por su participación en los crímenes de la Dictadura, situación que obliga a Mariana a decidir sobre su vínculo con el hombre y a confrontar el pasado de su propia familia.

El festival igualmente proyectará los largometrajes nacionales ‘El Cristo Ciego’ de Christopher Murray y ‘En Tránsito’ de Constanza Gallardo, la española ‘Fuera de Juego’ de Richard Zubelzu, la colombiana ‘Canción de Iguaque’ de Juan Benavides, entre otros títulos.

“Nos hacemos cargo de la formación de audiencias, entendiéndola como un proceso de mediación entre el autor y el espectador, de manera constante y no sólo durante los días en que se desarrolla el evento. Por eso queremos hacer una plataforma de difusión cultural que genere instancias todo el año, respaldando a los realizadores en la exhibición de sus obras en todo Colchagua, porque la provincia cuenta con una buena infraestructura para ello, aunque carece de una programación cinematográfica, habiendo un público cautivo por el cine”, argumenta Sánchez.

PROGRAMACIÓN

Jueves 23 de noviembre, 11 horas. Corto ‘Madriguera’ de Laura Plazas (Cuba, 2016), seguido por el largometraje ‘Fuera de Juego’ (España, 2017) de Richard Zubelzu.

Jueves 23 de noviembre, 15 horas. Corto ‘Lecciones de Vuelo’ (Chile, 2017) de Patricio Pino, seguido por el largometraje ‘En Tránsito’ (Chile, 2017) de Constanza Gallardo.

Jueves 23 de noviembre, 18 horas. Corto ‘Nado de Invierno’ (Chile, 2017) de César González, seguido por el largometraje ‘Máquina Voladora’ (Chile, 2016) de Vicente Barros.

Jueves 23 de noviembre, 20 horas. Largometraje ‘El Cristo Ciego’ (Chile y Francia, 2016) de Christopher Murray. A continuación se realizará un conversatorio con su protagonista, Michael Silva.

Viernes 24 de noviembre, 11 horas. Corto ‘Fletas, sucias pero ni tan malas’ (Chile, 2017) de Gonzalo Díaz, seguido por el largometraje ‘Cheques Matta’ (Chile, 2017) de Leo Contreras.

Viernes 24 de noviembre, 13 horas. Corto ‘La habitación de las estrellas’ (España, 2017) de Ilune Díaz, seguido por el largometraje ‘Canción de Iguaque’ (Colombia, 2016) de Juan Benavides.

Viernes 24 de noviembre, 15 horas. Corto ‘Nosotras mismas’ (Chile, 2017) de Joaquín Araneda, seguido por el largometraje ‘Riu, lo que cuentan los cantos’ (Chile, 2017) de Pablo Berthelon.

Viernes 24 de noviembre, 18 horas. Lanzamiento del Plan de Cultura de San Fernando.

Viernes 24 de noviembre, 20 horas. Corto ‘Here’s the plan’ (Chile, 2017) de Fernanda Frick, seguido por la exposición “La animación digital después del Óscar’ a cargo de Mauricio Castañeda.

Viernes 24 de noviembre, 20 horas. Largometraje ‘La isla de los pingüinos’ (Chile, 2017) de Guillermo Söhrens.

Sábado 25 de noviembre, 11:45 horas. Corto ‘Una familia de verdad’ (España, 2017) de Israel Medrano, seguido por el largometraje ‘El color del camaleón’ (Bélgica, 2016) de Andrés Lübbert.

Sábado 25 de noviembre, 15 horas. Exposición ‘Fotografía y Antropología’ a cargo de Claudio Silva -documentalista, Magíster en Antropología Visual-.

Sábado 25 de noviembre, 16 horas. Exposición ‘Resistencia analógica, vanguardias del cine experimental en Chile’. A su cargo estará Reinhardt Schulz -profesor del Magíster en Artes Mediales de la Escuela de Post-grado de la Universidad de Chile- y Nelson Vargas -creador y coordinador del Diplomado en Realización Cinematográfica de la Universidad de Chile-.

Sábado 25 de noviembre, 20 horas. Clausura del festival con exhibición de la película ‘Una mujer fantástica’ (Chile, 2017) de Sebastián Lelio.