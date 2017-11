¿Cómo era la vida de las mujeres en el campamento?

 Dos caletoninas entregan su testimonio de los años en el poblado que también era conocido como la “ciudad del fuego”.

Flor Vásquez Gómez

En las primeras décadas de la empresa minera El Teniente, no había presencia femenina en las tareas productivas y muy pocas eran las mujeres que tenían un espacio en el mundo laboral. Las primeras que llegaron al mineral trabajaban en las cantinas o pensiones y de a poco, con temple y esfuerzo, fueron ganando un lugar en la empresa, donde hoy la mujer está presente -aunque todavía en bajo número- en labores productivas y de jefatura.

Hasta la década del 60 a 70, la mayoría de las mujeres soñaba con estudiar una profesión, pero no tenía muchas oportunidades laborales. De ello dan testimonio dos caletoninas.

María Pozo Cerpa y sus vivencias en el sector de las caballerizas

María Pozo Cerpa perdió la oportunidad de trabajar como secretaria en El Teniente porque su abuelo consideró que “no era bonito” que una mujer estuviera entre “puros hombres”. Por eso, encuentra “maravilloso” que ahora la mujer tenga más posibilidades de trabajar en minería, no solo en tareas administrativas, sino que en la producción misma.

Esta es su historia y sus recuerdos.

“Con mi familia vivimos en el sector de las caballerizas (cerca de Caletones). Llegamos ahí en 1942. Esa era una concesión para una persona que tuviera mulas, para hacer los traslados de materiales a los distintos lugares del campamento porque todavía edificaban camarotes; también llevaban materiales de madera y arena a Mala Pasada, donde se acumulaba agua, en una laguna inmensa, para la fundición

Mi abuelito con sus mulas hacia ese trabajo; contratado por la Braden Cooper.

Era una vida cómoda entre comillas, no se pagaba la luz ni el agua. Había fiestas en el club social, en los sindicatos, en los colectivos. El 18 de septiembre era muy lindo, hacían fonda en la cancha de fútbol y los gringos iban a mirar cómo bailábamos los chilenos”.

ESCASAS OPORTUNIDADES LABORALES

“Las mujeres soñaban con estudiar. Pero las oportunidades laborales para las mujeres eran muy pocas; era el hombre el que trabajaba no más.

La mayoría de las mujeres eran dueñas de casa; las pocas que trabajaban eran enfermeras, telefonistas, profesoras o secretarias.

Así es que la mayoría era dueña de casa. La ropa se lavaba en artesas, a escobilla; se hacía hervir en un caldero grande.

De niña iba a la escuela de Caletones, me quedaba lejos, a unos dos kilómetros. Por eso, mis compañeras de curso me invitaban a almorzar a sus casas, en el campamento.

Después que salí de sexto de preparatoria me mandaron a estudiar a un internado en Santiago; era de una congregación de las monjas y estaba en Providencia.

Salí de sexto humanidades, que ahora es cuarto medio y volví a mi casa. Trabajé un tiempo en el hospital ayudando a entregar las fichas para las señoras que solicitaban atención médica. Después me llamaron de la escuela, para reemplazar a una profesora que estaba con licencia prenatal; trabajé con niños de segundo a cuarto de preparatoria (básico), durante cuatro años. Después me casé con Celso Rubio, él trabajaba en Control de Calidad, tenemos 4 hijos, dos varones y dos niñas.

En una ocasión, un jefe me ofreció que trabajara en El Teniente, ya que había un cupo para secretaria en la Fundición, pero mi abuelo no me dejó, dijo que no era bonito. Quizás yo hubiese sido una pionera, pero mi abuelo con esa forma de pensar antigua no me dejó, decía que cómo iba a estar metida entre puros hombres, Perdí esa oportunidad.

Me quedé en la casa, haciendo trabajos de casa, vendiendo leche. Mi abuelo tenía vacas en un corral, que estaba ubicado pasado la fábrica de ladrillos. Era un corral con dos vacas, iba con una tía a sacar leche, bajábamos el cerro con los baldes llenos de leche.

Me parece maravilloso que ahora las mujeres tengan más posibilidades de trabajar (en la empresa minera), que se haya abierto todo eso, es una oportunidad. Admiro a las mujeres que están trabajando en la mina.

Ha cambiado la mentalidad; mi abuelo tenía una mentalidad antigua, machismo total.

Antes también había mucha superstición, decían que si una mujer entraba a la mina ocurriría alguna desgracia, derrumbes, accidentes, puras calamidades.

Yo nunca fui a la mina”.

UNA PEQUEÑA AMAZONA

El abuelo de María Pozo no le permitió trabajar en El Teniente, pero desde muy niña le enseñó a cabalgar.

“Anduve a caballo desde los 5 años. Mi abuelo solía estar en la

Estación de Caletones, viendo el tren de carga y los materiales que acarrearían las mulas. Un día yo estaba con él, me preguntó si quería andar a caballo; le dije que sí, pero nunca me imaginé que me iba a tirar sola. Me amarró con un lazo, tomé las riendas y escuché sus instrucciones: ‘afírmese y no haga nada hasta que llegue a la casa’. Le pegó un palmazo al caballo y éste salió corriendo, no paró hasta que llegó a la casa. Yo iba asustada. Mi mamá no lo podía creer y cuando llegó el abuelo le dijo cómo se le ocurre echar a la niña sola. Después fui como una amazona. Incluso andaba a caballo sin montura.

Me vine de Coletones cuando se murió mi abuelito, en el año 1963. No he ido nunca más, me han invitado, pero no he querido ir, prefiero recordar lo lindo que era, con árboles, las escaleras que tenía que subir. No iré nunca más”.

Margarita Rodríguez López “Yo viví en el sector de La Loma”

A los 20 años de edad, Margarita Rodríguez López ya tenía tres hijos y debió postergar sus deseos de trabajar. Vivía en Caletones y en esos tiempos no existían salas cunas ni jardines infantiles. Tampoco acceso a métodos anticonceptivos.

Varias décadas después, comparte su historia de vida.

“Yo viví en el sector de La Loma, en el camarote 61, después en el 63. Eramos cuatro hermanos. Ese lugar era maravilloso, desde esa altura mirábamos toda la parte baja del campamento, se veía la fundición, los colectivos, el teatro, el hospital, la panadería, el retén de Carabineros; también se veía el lugar donde mi padre trabajaba con los capachos grandes. Mi papá era enganchador, mandaba los capachos vacíos de regreso a Sewell.

La mayoría de las mujeres eran dueñas de casa, algunas daban pensiones, participaban en el club social, en el centro de madres

Era una vida muy tranquila, pero con pocas oportunidades de trabajo para las mujeres: en el hospital, como telefonistas, profesoras, en las cantinas.

Yo estudié en la Escuela de Niñas Nº 43, luego en el liceo vespertino que después fue escuela consolidada; estudié ahí hasta tercero de humanidades y me vine a Rancagua. Hice un curso de auxiliar de enfermería y alcancé a hacer práctica en el Hospital Regional.

A los 17 años me casé, siempre pensando en regresar a trabajar, pero nunca pude-

Volví a vivir en Caletones; tuve a mi niño, al año siguiente una niña y al siguiente otro hijo. A los 20 años ya tenía tres guaguas. En esa época no había mucho acceso a métodos de planificación familiar; médicos y matronas nos indicaban abstinencia, lo que era bien difícil con un marido de 22 años. Después, pude encargar anticonceptivos a Rancagua.

Mi esposo trabajaba en la fundición. Vivimos casi dos años en casa de mis suegros. Recuerdo que mi suegra daba pensión e incluso los pensionistas a veces ayudaban a cuidar los niños.

Después, con mi marido y los hijos vivimos en una casa al lado del gimnasio, en el campamento alto.

Con pena dejé Caletones en el año 1972.

Ahora hay más posibilidades para las mujeres; es maravilloso que tengan la oportunidad de estudiar, ejercer una profesión, decidir cuándo tener hijos y cuántos, es muy bueno que la mujer haya podido despegar.

En Caletones la vida era más controlada porque vivíamos en un campamento.

LOS MALONES

Había varios clubes en Caletones y se organizaban bailes. Recuerdo los malones, eran la fiesta típica de los estudiantes, no faltaba el motivo para hacer un malón. Nos juntábamos los jóvenes, la fiesta empezaba a las cinco a seis de la tarde y duraba hasta no más de las 11 de la noche. El malón se hacía con donaciones, en la escuela o en un club. La mesa de ping pong se llenaba de bebidas, queque, canapés, un traguito camuflado, queso, aceitunas. En el toca disco sonaba la música de Paul Anka, los Beatles, Elvis Presley, Los Ramblers y otros.

También había rodeos. Mi papá –José Rodríguez Méndez- perteneció al club de huasos Los Camperos. El era de origen sureño, un huaso de tomo y lomo, su pasión eran los caballos. Yo también andaba a caballo con mi padre, recorría los cerros; él tenía sus animales y había que ir a buscar los caballos al cerro; mi papá los preparaba para las carreras a la chilena que se hacían en el mes de septiembre.

A mí me gustaba la vida tranquila que teníamos en Caletones, pero también uno sabía que llegando al valle se abría otro mundo, más facilidades de estudio para los hijos, más esparcimiento, se podría decir más progreso. Sin embargo, me costó el cambio, lo resentí, aunque uno después se adapta, sabe que es mejor.

También recuerdo a un cantante popular que tuvimos: Julián Muñoz. Nos alegró por mucho tiempo a los jóvenes, donde estaba Julián con los Dínamos allá andábamos un grupo de muchachos coreando las canciones, bailando. Nunca olvido una noche en una pérgola al costado del gimnasio; Julián cantó y todo el campamento alto bailó; fue una noche mágica.

Hoy no existe el campamento de Caletones. Todos los años en que tengo la oportunidad regreso, ahí me siento feliz, me encanta mirar esos cerros que amo. Afloran los recuerdos de mi niñez y juventud, de la vida en familia y siento cerca a mi padre y a los amigos que se han ido. Siempre espero ansiosa el día en que se hace el viaje a Caletones”.

La larga lucha de la mujer por ganar un espacio en El Teniente

La historiadora Celia Baros, en su libro “El Teniente. Los hombres del mineral 1945-1995”, indica que en los inicios de esa empresa minera, la mujer solo tenía trabajo en las cantinas, para después aportar en labores de apoyo a la producción. Resalta que va ganando espacios en El Teniente, donde “pasó a ser otra protagonista anónima que marcó hitos de género en Chile y demostró especial temple frente a la geografía andina”.