Tribunal electoral de Rancagua rechaza los 27 cargos contra el alcalde de Mostazal

Valiéndose de la entrada en vigencia de la Ley Nº 20.742 de Transparencia y Probidad Municipal, es que el ente contralor electoral por unanimidad decidió exonerar al edil de Mostazal de los 27 cargos imputados por 4 concejales de la comuna.



Juvenal Arancibia D.

Fotos: Héctor Vargas.



Una gran noticia recibió el alcalde de Mostazal, Sergio Medel Acosta, luego de que el Tribunal Electoral de Rancagua rechazara las reclamaciones realizadas por los ex concejales Gonzalo Andrés Meza Vannini, Dennise Danae León Cantillana, Pablo Francisco Garrido Rubio y Luis Sandro Acevedo Jara por supuestas irregularidades cometidas entre los años 2008 y 2016.

Dentro de las principales denuncias (de un total de 27 cargos) los ex concejales aseguraron que Acosta habría fallado en clarificar cuestiones relativas a la adquisición de inmuebles; obras de la piscina municipal; remodelación de la calle Luco; irregularidades en diseño y ejecución Puente Azul; el pago de servicios sin cumplir obligaciones contractuales; exceso en pago de cotizaciones previsionales; gastos observados por la Contraloría respecto de la Ley de Casinos; vulneración reiterada a las normas sobre licitación pública; e incluso el viaje a Brasil de la hija del edil, supuestamente utilizando dineros municipales para lo anterior.

Pese a la gravedad de las acusaciones, el tribunal fue enfático en señalar que “que no se puede perseguir la responsabilidad del alcalde por hechos ocurridos con anterioridad al 06 de diciembre de 2012, fecha en que asumió un nuevo mandato, pues con la entrada en vigencia de la Ley Nº 20.742, se zanjó definitivamente la discusión que se producía con anterioridad a la ley en cuanto si se podía o no perseguir la responsabilidad del alcalde por hechos ocurridos en su período anterior”.

“Los requerimientos acumulados albergan pocas posibilidades de éxito, pues muchos de los cargos descritos dicen relación con hechos ocurridos con antelación al período alcaldicio comprendido entre el 06 de diciembre de 2012 y 05 de diciembre de 2016, ya que, como bien dice el recurrido, sólo a partir de la entrada en vigencia de la comentada modificación legal se puede hacer efectiva la responsabilidad del edil respecto de actos u omisiones cometidas en el período anterior, por lo que mal puede exigirse tal responsabilidad respecto de hechos verificados en el período edilicio comprendido entre el 06 de diciembre de 2008 y 05 de diciembre de 2012.” Agrega la sentencia de 63 páginas disponible de manera pública en el sitio www.terrancagua.cl/index.php?ref=cau&rol=3381



PATENTES DE ALCOHOLES

En lo que toca al otorgamiento excesivo de patentes municipales, se afirma en la acusación que existe una sobreabundancia de patentes de alcoholes, lo que vulnera el artículo 7 de la Ley 19.925, afectándose el número máximo fijado por la resolución exenta Nº 206 de la Intendencia Regional de 2010, que estableció un máximo de 36 patentes y se han concedido 67, agregándose, que el alcalde no requirió el acuerdo del concejo para renovarlas. Huelga decir, que el recurrido ha negado estas afirmaciones. Como primera consideración el fallo del tribunal establece que ni siquiera se individualiza en qué periodo alcaldicio se habría cometido esta supuesta irregularidad y menos se señalan cuáles serían las patentes otorgadas en exceso. Empero, lo más relevante para rechazar la acusación es la circunstancias que los requirentes no han aportado ninguna prueba con el objeto de acreditar esta imputación, lo que, inexorablemente, acarrea su rechazo.



FALTA DE CLARIDAD EN LAS DENUNCIAS

Dentro de las causas que parecieran haber propiciado el negativo resultado para los concejales, la sentencia deja ver una confusión en las causales que derivan en la figura de “notable abandono de deberes”. El escrito declara que “los requirentes parecieran confundirlas, toda vez que, al exponer los hechos que sustentan su reclamo entrelazan indistintamente ambos conceptos, señalando, en muchos casos que lo descrito constituye un notable abandono de deberes conjuntamente o, en subsidio, con una infracción a las normas de probidad, lo que denota cierta imprecisión en relación a los conceptos vertidos. Así sucede por ejemplo con los cargos mencionados bajos los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 del libelo acusatorio de fojas 1 y el cargo contenido en el requerimiento que dio origen a la causa Rol Nº 3.382 acumulada a estos autos”, señala el fallo.

CONFLICTO DE INTERESES

Uno de los argumentos contenidos en la denuncia presentada por el grupo de ex concejales, tiene que ver con la presunta relación sentimental existente entre Sergio Medel y Elizabeth Reale, hija de uno de los dueños de la empresa Realectric y también representante legal de la empresa, con la cual se celebraron contratos directos con el municipio de Mostazal.

Respecto a este apartado, y bajo el contexto de los testimonios aportados en la causa, la sentencia concluyó que “la testimonial si bien se refiere a la relación sentimental del edil con la señora Cecilia Reale, dicha situación es reconocida por el alcalde, y lo relevante era acreditar los beneficios que supuestamente se otorgaron a la sociedad en virtud de dicha relación, lo que no se acreditó de modo alguno, careciendo los testimonios de la precisión y especificidad que se requieren para estos fines, debiendo recordar que el presente requerimiento es un asunto contencioso que impone al actor probar sus dichos”, sentenció el tribunal.

CONCLUSIONES

De los veintisiete cargos que se imputan en los requerimientos presentados ante el Tribunal Electoral, se manifiesta que “los testigos en totalidad no abordaron más de diez de ellos, extendiéndose a cuestiones que no formaban parte de los escritos de cargo y en detalle a situaciones respecto de las cuales no se puede hacer efectiva la responsabilidad administrativa, como son, por ejemplo, el otorgamiento de la patente al cabaret de la señora Martínez como el viaje de la hija del recurrido”.

“En suma, por todo cuanto se ha venido reflexionando no queda sino rechazar, en todos sus capítulos, el requerimiento por notable abandono de deberes e infracción a las normas de probidad administrativa incoada en los presentes autos en contra del alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Francisco de Mostazal, y así se dirá en lo resolutivo”. Declara de manera tajante el escrito.

SATISFACCIÓN EN EL MUNICIPIO

Por medio de un comunicado, el municipio mostazalino aseguró que el alcalde Sergio Medel se mostró tranquilo y satisfecho con el resultado, expresando que “siempre entregamos todas las pruebas y la información necesaria para que el tribunal realizara de la mejor manera las indagaciones, queda demostrado que detrás de todas estas acusaciones existió una ambición política, faltando a la verdad y dañando no solo mi imagen o la imagen de los funcionarios municipales, sino también la imagen de nuestra querida comuna. Lamento profundamente que nuestra gestión se haya visto entrampada por este tipo de actos y esperamos no empañen los avances que seguiremos teniendo por el bien de nuestros vecinos“.

Al mismo tiempo, la casa edilicia argumentó que “las acusaciones ante el tribunal electoral fueron hechas en su mayoría por el ex concejal Gonzalo Meza Vannini, quien en la última elección de alcaldes renunció a su partido, la UDI, para postularse al cargo máximo de la comuna, pero recibió el castigo de la ciudadanía, resultando último en las votaciones”, finalizó el comunicado.