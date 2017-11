Márquez, Alarcón o Sepúlveda se disputan el cupo del lesionado Juan Fuentes

Gabriel Milito habló ayer en el Monasterio Celeste. En primer término dio luces del posible equipo titular para enfrentar a Universidad Católica, y también aclaró que uno de los tres citados podría arrancar como titular.



Ricardo Obando

Tres cuerdas para un trompo. A solo horas del partido donde O’Higgins recibirá a Universidad Católica, el técnico Gabriel Milito analiza las opciones que tiene dentro del plantel para suplir al lesionado Juan Fuentes, quién, recordemos, se perderá el resto del campeonato debido a una luxación de su hombro derecho.

Y, dentro de lo que tiene a mano, son tres nombres los que aparecen en la primera línea. Milito, quien esperará la última práctica de hoy para decidir, puede ocupar en esa plaza tanto a Alejandro Márquez, Tomás Alarcón o Matías Sepúlveda. Los tres le dan variantes al esquema escogido, tanto defensivas como ofensivas.

En ese sentido, el DT expuso que “sí o sí tenemos el cambio obligado de Fuentes en su posición”. Es más, aseguró que “para el reemplazo de Fuentes manejamos la posibilidad de que juegue (Alejandro) Márquez, (Tomás) Alarcón o en su defecto (Matías) Sepúlveda. Es lo que tenemos que decidir”.

Además, respecto al posible once estelar, por primera vez Gabriel Milito da a conocer que este sería prácticamente el mismo de la fecha anterior. “Podríamos repetir, manejamos alguna alternativa en alguna posición, pero sí, en un alto porcentaje el equipo lo más probable es que sean los mismos que jugaron en Iquique”, dijo.

Y, además de Fuentes, también hay otra baja. “Tenemos también la baja de (Matías) Meneses, que también sufrió una lesión en el hombro. Es un chico en el que confiamos”.

UN BUEN EQUIPO

Sobre el rival de mañana, el DT celeste puntualizó que “Católica es un buen equipo, tiene un muy buen entrenador, individualmente tiene jugadores de mucha calidad, y seguramente, como cualquier equipo grande, tiene esa necesidad de intentar protagonizar el partido y atacar. No siento que sea un equipo que se venga a meter atrás”.

Ahora bien, respecto a cómo proyecta el duelo, el estratega sentenció que con “dos equipos intentando tener el control del juego, atacando y también defendiendo. Esto último lo tenemos que hacer con mucho orden táctico”.

Además, considerando lo bueno que realizaron en la fecha pasada frente a Iquique, y lo que realizaron el pasado viernes en el amistoso frente a Colo-Colo, manifestó que “confío en que llegamos bien al partido”.

Es más, el juego de este sábado, expuso, tiene “muchos condimentos que nos hacen sentir que es importante ganarlo. La UC ha tenido dificultades al igual que nosotros, pero hay que tener mucho ciudad, porque en cualquier momento despiertan”.

Cabe consignar que, a diferencia de la temporada anterior, ambos elencos no están luchando por el título ni por los primeros lugares. Ese punto, dijo Milito, se debe a que “el fútbol es así, tiene muchas veces de estas cosas. Católica fue bicampeón y ahora le toca pasar este momento, O’Higgins también fue protagonista hace un año atrás”.

A renglón seguido, el DT del Capo de Provincia también recordó que, este equipo, está en deuda en casa, ya que no ha sabido de muchos puntos jugando en El Teniente. Sobre eso, agregó, “es verdad que nuestra actuaciones de local en cuanto a puntos se refiere no ha sido buena. En el último (Santiago Wanderers) ni desde el fútbol ni desde el resultado nos impusimos al rival, y por su puesto que eso es necesario. Vamos a jugar contra un equipo que tampoco ha podido ganar como visitante”.

Y, al ser consultado si prefiere juego o resultado, más cuando hay poco porque pelear a esta altura del torneo, Milito señaló que “una cosa va vinculada a la otra, porque es muy difícil que un equipo que juegue mal y gane, pero sucede. Lo importantes es que el equipo compita con el tono que tiene que competir”.

Si Gabriel Milito, salvo el lesionado Juan Fuentes, repite el equipo que alineó frente a Iquique y Colo-Colo, este estaría conformado por Miguel Pinto; Brian Torrealba, Bastián San Juan, Fabricio Fontanini, Raúl Osorio; Franz Schultz, Alejandro Márquez (Tomás Alarcón o Matías Sepúlveda), Hugo Herrera; Fabián Hormazabal, Pablo Calandria y Joel Acosta.