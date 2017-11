Condenan a 15 años y un día a acusada de incendio con resultado de muerte

Cabe recordar que la mujer había sido formalizada en abril del año 2016 por el delito de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, donde se le impuso una medida cautelar de prohibición absoluta de acercarse a su ex conviviente.



Fernando Ávila Figueroa



Se trata de hechos que fueron investigados por la fiscal especializada en delitos de violencia intrafamiliar, Claudia de la Fuente, quien tras reunir el cúmulo de antecedentes respecto a esta causa, llevó a la imputada a juicio oral, el que culminó con el veredicto condenatorio del Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua.

Luego de ello el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua, fijó para el mediodía de ayer la lectura de sentencia, donde decretó una pena de 15 años y un día para la imputada Rosa Pavéz Ruiz.

Cabe recordar que la mujer había sido formalizada en abril del año 2016 por el delito de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, donde se le impuso una medida cautelar de prohibición absoluta de acercarse a su ex conviviente.

Sin embargo, el 4 de septiembre del mismo año, la encausada incumpliendo dicha medida y cerca de las 07:00 de la mañana, concurrió hasta el domicilio de su ex conviviente ubicado en la comuna de Doñihue, lugar donde discutieron y lo agredió, situación que se prolongó durante gran parte del día.

Finalmente pasada las 15:30 horas la imputada le prendió fuego a un sillón que se encontraba fuera de la casa, pero apegado a esta, para luego incendiar la totalidad del domicilio, donde se encontraba durmiendo el hermano de su ex conviviente, quien falleció en el lugar por intoxicación por monóxido de carbono.

En total fueron 17 declaraciones que se prestaron durante el juicio, entre ellas testigos y peritos, donde además se rindió prueba pericial que sustentó los argumentos presentados por la Fiscalía de O’Higgins en contra de la encausada.