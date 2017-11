Sistema de Admisión Escolar (SAE): Las dudas y certezas que dejó la implementación del SAE en la región de O’Higgins

En términos estadísticos, esta primera experiencia con el método digital de ingreso fue un éxito con casi el 90% de los postulantes logrando un cupo, el problema radica en quienes no quedaron en ningún colegio, el sistema no les funcionó y no confían en el sistema para la nueva ronda de postulaciones de diciembre.

Juvenal Arancibia D.

De dulce y agraz han sido los resultados del proceso de ingreso a establecimientos educacionales de la región siguiendo la puesta en marcha del denominado SAE o Sistema de Admisión Escolar, ya que si bien desde la seremía de Educación se adelanta que más del 88% de los estudiantes lograron ingresar a uno de los colegios de su preferencia, esta cifra se reduce al 58% si se miden los niños y jóvenes que ingresaron a su primera opción.

Pese a este último punto, no es menor el número de casos donde apoderados aseguran que no lograron ingresar a ninguna de las instituciones a las que postularon, sintiendo que en estos momentos habitan una especie de limbo sin ninguna respuesta y peor aún, sin saber qué será del futuro pedagógico de sus pequeños por lo que la opción de un colegio pagado asoma en el horizonte.

En términos concretos, desde la seremía de Educación de O’Higgins, se informa que fueron 22 mil 300 niños los que ingresaron a la plataforma tecnológica de postulación, donde 19 mil 300 de ellos quedaron en alguna de sus preferencias. 13 mil 026 de ellos en su primera opción y 3 mil postulantes en lista de espera o bien en ninguna de las instituciones a las que postularon.

Cabe recordar que el Sistema Admisión Escolar se basa sobre un complejo algoritmo computacional – desarrollado por la Universidad de Chile – que en su espíritu garantiza las mismas oportunidades para todos sin discriminar al ampliar las posibilidades de elección escolar, eliminar las barreras de acceso a los establecimientos educacionales al no contemplar parámetros como promedio de notas o comportamiento, reduciendo la segregación y promoviendo el pluralismo y tolerancia en escuelas y liceos.



CASOS DE PREOCUPACIÓN

Cecilia Ahumada, trabajadora de la Salud de Olivar, expuso el caso de su pequeñito de 5 años a diario El Rancagüino, donde pese a postular a cuatro instituciones de educación (1 de Olivar, 2 de Requínoa y 1 de Rancagua) en todos ellos quedó en lista de espera, pese a asegurar que todos estos establecimientos contaban con numerosos cupos, y con la preocupación de qué sucederá con la educación de su retoño.

Cecilia, siguiendo los pasos y recomendaciones difundidos por distintos canales e incluso su ex jardín infantil, realizó sus postulaciones siguiendo el orden de preferencia sobre la base del proyecto educativo que cada institución ofrece por lo que al no quedar en ninguno de estos colegios le supone una preocupación extra ya que asegura no tener más opciones de confianza. La apoderada explicó que “tengo dos opciones ahora y es terrible porque una es que la lista de espera corra y mi hijo quede en alguno de estos colegios o postular en alguno de los colegios en que exista disponibilidad, sea la ubicación o sector que sea con la consiguiente preocupación para nosotros como padres. Una tercera opción sería pagar por educación privada”, señaló.

Otro caso similar es el de Rocío Fuentes, apoderada de Rancagua con dos hijos en prekinder y kínder a quienes postuló en el SAE con el único objetivo que quedaran juntos en un mismo establecimiento. Rocío ingresó un total de 6 establecimientos, 5 de ellos en Rancagua y uno de ellos en Machalí.

La sorpresa de Rocío fue mayúscula al revisar los resultados de su postulación al observar que sus hijos quedaron en uno de los colegios de su preferencia, el gran problema es que uno de ellos lo hizo en el centro de Rancagua y el segundo en Machalí, incumpliéndose, según la apoderada el propósito del SAE que era lograr que ambos pequeñitos estudiaran en el mismo establecimiento.

“Para mí es terrible porque en primera instancia llamé y lo que me dijeron en el Ministerio es que yo debía esperar a que las personas que llamaron en el colegio y no se matricularon me darían la opción para matricular pero si eso no sucede ya no tendré ninguna opción para que mis hijos estén en el mismo colegio”, asegura Rocío Fuentes.

En consecuencia, la madre también argumenta que se acercó a la seremía de Educación para buscar algún tipo de solución solo encontrando como respuesta la elaboración de un escrito a Santiago donde la respuesta iba a estar el jueves 23 pasado, situación que hasta hoy, asegura Rocío, no se ha producido.

De momento, desde la seremía hacen un llamado a la calma, pues “ningún estudiante se quedará sin matrícula. Recordemos que entre el 4 y 7 de diciembre se abre un nuevo período de postulaciones y podrán elegir entre los colegios que aún cuenten con vacantes. Situaciones como éstas se deben a que, posiblemente, estas familias postularon a aquellos colegios con alta demanda”, informó el seremi Hernán Castro.



EVALUACIÓN DEL SISTEMA

“Evaluamos positivamente la implementación del Sistema de Admisión Escolar ya que casi la totalidad de las familias de las 5 regiones pudieron acceder a este sistema, evitándose las filas, la peregrinación de colegio en colegio buscando vacantes y postulando por primera vez en igualdad de oportunidades con otras familias, con la garantía de que efectivamente pueden elegir el colegio para sus hijos”, señaló Hernán Castro, seremi de Educación de O’Higgins.

“Gracias al Sistema de Admisión se puede garantizar que sean los padres los que eligen el colegio para sus niños y no los establecimientos los que seleccionan a sus alumnos como ocurría antes cuando solicitaban entrevistas, antecedentes socioeconómicos y académicos”, indicó la autoridad, recordando a las familias que “Entre el 18 y 22 de diciembre deben acercarse al colegio escogido y matricular a sus hijos para que no pierdan el cupo”.



Pasos a seguir desde el 20 de noviembre

Si fueron aceptados en el primer lugar de sus preferencias, hasta el 24 de noviembre pueden aceptarla en el sistema. El paso siguiente es esperar el período de matrículas, que está entre el 18 y 22 de diciembre, y para lo cual los apoderados o tutores deben acercarse a los establecimientos educacionales. Si deciden rechazar esa preselección, por ser la única preselección, deben volver a postular en el período que se abre entre el 4 y 7 de diciembre a través del portal.

Si el postulante queda en listas de espera -pero aceptado en alguna preferencia que no sea la primera- puede aceptar simplemente la preselección y esperar el período de matrícula. Si queda aceptado en alguna de las preferencias, también puede aceptar y esperar el resultado de las listas de espera. Los resultados del movimiento de esas listas se darán a conocer el 4 de diciembre.

Además, la otra opción que tiene el apoderado es rechazar la preselección esperando a que se muevan las listas de espera. Si solo rechaza, debe volver a postular el 4 de diciembre. Si rechaza esperando las listas de espera, tiene que esperar los resultados que se publicarán el 4 de diciembre.

Si el postulante solo queda en listas de espera, (lo que erradamente algunos entendieron que es un alumno sin establecimiento), pueden darse dos situaciones:

1. Si el alumno ya está en un colegio que le puede dar continuidad, le va a aparecer un mensaje que le indica que está en lista de espera pero que se le reserva cupo en el colegio actual, y ahí puede rechazar o aceptar esperando también los resultados de las listas de espera.

2. Si el colegio no le puede dar continuidad al alumno, el apoderado puede esperar los resultados de las listas de espera o rechazarlas completamente, y en ese caso tiene que volver a postular entre el 4 y 7 de diciembre.

Si presenta dudas o consultas del sistema, llamar a

Gabriel Araya 722974371

Andrés Ramírez 722974372

Miguel Urrutia 722974395